Medvedevas grasina NATO: „Persekiosime iki amžinybės“

D. Medvedevas piktinosi Estijos gynybos ministro vizitu į Kyjivą bei Europos iniciatyva „Eastern Sentry“. Pasak jo, mažesnės šalys esą yra „agresyvesnės ir kvailesnės“, o NATO planai sukurti „skrydžių draudimo zoną virš Ukrainos“ reikštų tiesioginį karą su Rusija.
„Reikia vadinti daiktus tikraisiais vardais“, – rašė jis, kaltindamas Vakarus provokacijomis.
Grasinimai dėl Rusijos turto konfiskavimo
D. Medvedevas itin agresyviai reagavo į Vakarų diskusijas dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos atstatymui.
Jis pareiškė, kad Maskva „persekiotų Europos šalis ir Briuselio politikus iki amžinybės“.
„Be senaties terminų, visais įmanomais tarptautiniais ir nacionaliniais teismais. O kai kuriais atvejais – neteisminiu būdu“, – teigė jis.
Pasišaipė iš Austrijos ministrės
D. Medvedevas taip pat pasišaipė iš Austrijos užsienio reikalų ministrės Beate Mainl-Reisinger, kuri neseniai užsiminė apie šalies narystę NATO, tačiau dabar pasisako už neutralumą ir siūlo Vieną kaip derybų tarp Maskvos ir Kyjivo vietą.
„Atrodo, kad austriško šnapso poveikis praėjo – Beate išblaivėjo ir jai tapo labai baisu“, – parašė jis, pabrėždamas, kad istoriją reikia „mokytis mokykloje“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!