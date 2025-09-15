Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Medvedevas grasina NATO: „Persekiosime iki amžinybės“

2025-09-15 11:36 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 11:36

Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas savo „Telegram“ kanale paskelbė įžeidžiančių komentarų apie Ukrainos sąjungininkes, NATO ir Europos Sąjungą. Jis vėl pasitelkė agresyvią retoriką, grasino tarptautinei bendruomenei ir piktinosi planuojamais sprendimais dėl Rusijos turto.

D. Medvedevas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas savo „Telegram“ kanale paskelbė įžeidžiančių komentarų apie Ukrainos sąjungininkes, NATO ir Europos Sąjungą. Jis vėl pasitelkė agresyvią retoriką, grasino tarptautinei bendruomenei ir piktinosi planuojamais sprendimais dėl Rusijos turto.

6

D. Medvedevas piktinosi Estijos gynybos ministro vizitu į Kyjivą bei Europos iniciatyva „Eastern Sentry“. Pasak jo, mažesnės šalys esą yra „agresyvesnės ir kvailesnės“, o NATO planai sukurti „skrydžių draudimo zoną virš Ukrainos“ reikštų tiesioginį karą su Rusija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Reikia vadinti daiktus tikraisiais vardais“, – rašė jis, kaltindamas Vakarus provokacijomis.

Grasinimai dėl Rusijos turto konfiskavimo

D. Medvedevas itin agresyviai reagavo į Vakarų diskusijas dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos atstatymui.

Jis pareiškė, kad Maskva „persekiotų Europos šalis ir Briuselio politikus iki amžinybės“.

„Be senaties terminų, visais įmanomais tarptautiniais ir nacionaliniais teismais. O kai kuriais atvejais – neteisminiu būdu“, – teigė jis.

Pasišaipė iš Austrijos ministrės

D. Medvedevas taip pat pasišaipė iš Austrijos užsienio reikalų ministrės Beate Mainl-Reisinger, kuri neseniai užsiminė apie šalies narystę NATO, tačiau dabar pasisako už neutralumą ir siūlo Vieną kaip derybų tarp Maskvos ir Kyjivo vietą.

„Atrodo, kad austriško šnapso poveikis praėjo – Beate išblaivėjo ir jai tapo labai baisu“, – parašė jis, pabrėždamas, kad istoriją reikia „mokytis mokykloje“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis atsakė į abejones Lenkijos gynyba: Ukrainos standartais būtų laikoma 100 proc. sėkme (1)
Rumunijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Po drono įskridimo Rumunija teigia, kad Maskvos veiksmai kelia naują iššūkį Juodosios jūros regionui
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje (26)
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad-2021“ (nuotr. SCANPIX)
Rusija ir Baltarusija skelbia pradėjusios bendras karines pratybas „Zapad“ (8)

Senis
Senis
2025-09-15 11:47
Man tai įdomu Dmitrijaus Alkogoljevičiaus akiniai nuo saulės Ray-ban aviator originalas iš Amerikos, ar Xi padovanojo, vietinės gamybos?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
