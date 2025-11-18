Ministras žada aiškintis situaciją dėl „Fegdos“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną

„Aš esu paprašęs, kad visą informaciją, kuri yra susijusi su „Fegdos“ keliu, man pateiktų. Kad aš tikrai žinočiau, kokia yra situacija, o ne komentuočiau gandus. Pasižiūrėsim, jeigu tai yra neleistini veiksmai arba tyčinis kažkoks tai atvejis, bus atitinkami sprendimai“, – antradienį LRT laidai „Dienos tema“ sakė ministras.
„Bet klausimas nebuvo naujiena, nes čia turbūt vienas didesnių pastarojo meto skandalų ir turintis įtakos pasitikėjimui visa krašto apsaugos sistema“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė BNS, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) dėl šios situacijos yra pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.
Be to, dėl šios situacijos KAM gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos reikalavimą dėl dokumentų pateikimo.
Tuo metu buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad tokios įmonės kaip „Fegda“, turėtų būti įtraukiamos į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
Pati „Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ sako esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.
Anot „Delfi“, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.