 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras žada aiškintis situaciją dėl „Fegdos“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną

2025-11-18 21:15 / šaltinis: BNS
2025-11-18 21:15

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žada aiškintis situaciją dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną.

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žada aiškintis situaciją dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną.

REKLAMA
0

„Aš esu paprašęs, kad visą informaciją, kuri yra susijusi su „Fegdos“ keliu, man pateiktų. Kad aš tikrai žinočiau, kokia yra situacija, o ne komentuočiau gandus. Pasižiūrėsim, jeigu tai yra neleistini veiksmai arba tyčinis kažkoks tai atvejis, bus atitinkami sprendimai“, – antradienį LRT laidai „Dienos tema“ sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet klausimas nebuvo naujiena, nes čia turbūt vienas didesnių pastarojo meto skandalų ir turintis įtakos pasitikėjimui visa krašto apsaugos sistema“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė BNS, Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) dėl šios situacijos yra pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.

REKLAMA

Be to, dėl šios situacijos KAM gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos reikalavimą dėl dokumentų pateikimo.

Tuo metu buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad tokios įmonės kaip „Fegda“, turėtų būti įtraukiamos į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.

Pati „Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ sako esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.

Anot „Delfi“, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų