Darbą pradėjo Roberto Kauno komanda

Kaip rašoma ministerijos pranešime, politinė komanda užtikrins veiklos tęstinumą ankstesnėse savo kuruotose srityse.
Įvardijo, už ką bus atsakingi
Dr. K. Aleksa bus atsakingas už gynybos politiką, krašto apsaugos sistemos gynybos planavimą, karo tarnybą ir karo prievolę, valstybės biudžeto asignavimų ir jų valdymo politiką.
Rengimosi pilietiniam pasipriešinimui, mobilizacijos, atsparumo hibridinėms grėsmėms klausimus, kibernetinį saugumą, krizių valdymą ir civilinę saugą krašto apsaugos sistemoje, krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą, taip pat strateginę komunikaciją ir kitą veiklą koordinuos T. Godliauskas.
B. Bieliauskas kuruos Vokietijos brigados įsikūrimą šalyje, Lietuvos kariuomenės infrastruktūros bei logistikos projektus.
Kancleris D. Ivoškis bus atsakingas už Krašto apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, administracinę ūkinę veiklą, duomenų ir įslaptintos informacijos apsaugą, korupcijos prevenciją ir kontrolę krašto apsaugos sistemoje, vidaus kontrolę bei kitus klausimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!