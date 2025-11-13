Ekspertas išnagrinėjo naujo ministro Roberto Kauno veidą: turi 1 liūdną žinią

Ne paslaptis, kad šiuo metu pasaulyje vykstant neramumams Lietuvai yra labai svarbu turėti patikimą ir savo darbą išmanantį lyderį, einantį KAM ministro pareigas.
Į šį reikšmingą postą paskyrus socialdemokratą R. Kauną ne vienam smalsu sužinoti, ar tai – žmogus, kuris atitiks šias savybes.
Naujienų portalui tv3.lt apie tai, kas slypi už R. Kauno veido, papasakojo veidoskaitininkas, lektorius, knygų autorius Armandas Kažerskas.
Bendra ministro charakteristika
Iš pat pradžių veidoskaitininkas pateikė bendrą R. Kauno apžvalgą. Pasak jo, svarbu išsiaiškinti, kokiomis teigiamomis ir neigiamomis savybėmis pasižymi ministras.
Pirmiausia, A. Kažerskas prabilo apie šio ministro veide atsispindinčius charakterio privalumus.
„Jeigu pradėtume nuo šito žmogaus pliusų, tai būtų keletas stiprių bruožų, kuriais jis pasižymi lyginant su kitais žmonėmis. Pirmasis yra gilus, analitinis mąstymas ir intuityvumas. Tai yra tokių labai gilių apmąstymų žmogus.
Antras bruožas yra tas, kad jis labai smulkmeniškas, gali krapštytis iki pat detalių. Trečias bruožas – tikrai mokantis įtikti ir pašnekėti daugeliui žmonių“, – ministro veide užkoduotą informaciją pateikė pašnekovas.
Įvardijęs teigiamas R. Kauno savybes, pašnekovas perėjo prie jo trūkumų. Šių pokalbio metu jis taip pat įvardijo tris.
„Kalbant apie minusus, tai tas žmogus gyvena savo iliuzijose, nemato realybės. Taip pat tas žmogus neturi moralinio stuburo, iš vidaus labai silpnas ir jo identitetas jam pačiam yra neaiškus.
Kitas minusas, tas žmogus yra visai kitoks bendraujant su juo gyvai ir asmeniškai pažįstant negu tuomet, kai pristato save visuomenei.
Jis galimai taip pat turi polinkį į didelį kritiškumą, sarkazmą, nukreiptą prieš pasaulį. Manau, kad tai ypatingai išlįs per ateinantį dešimtmetį“, – aiškino A. Kažerskas.
Sėkmingiausias gyvenimo laikas
Pasiteiravus pašnekovo, ką jis dar gali papasakoti žvelgdamas į KAM ministro veidą, jis prabilo apie reikšmingus laikotarpius R. Kauno gyvenime.
Žvelgdamas į datą, kada gimė ministras, A. Kažerskas teigė, kad dar šių metų pradžioje R. Kaunas paminėjo 40-metį, o tai rodo, kad jo sėkmės laikas jau praėjo.
„Jo didžiausia sėkmė buvo iki 35 metų, o štai pastarąjį penkmetį jis turėjo ypatingai laviruoti tarp skirtingų jėgų. Vis tik jam pavyko, jis labai stiprus, kai reikia protingai pakalbėti, prie kažko prisiglausti.
Įdomu ir tai, kad jis gali nerodyti per daug emocijų, savo vidinio pasaulio, visam tam jis išlaukia progų. Jis moka gražiai pamanipuliuoti ir palaukti savo laiko“, – teigė lektorius.
Pasiteiravus, kas tuomet laukia ministro R. Kauno ateityje, A. Kažerskas pasidalijo savo įžvalgomis. Pasak jo, šis periodas, lyginant su ankstesniais, R. Kaunui bus kur kas mažiau palankus.
„Dabar prasidėjo jo 40-metis, matau, kad jis važiuos žemyn ir nebepamatysime kažko stipraus iš to žmogaus.
Greičiausiai per ateinantį laiką jam reiks atidirbti savo sąžinės skolas ir aš jam asmeniškai pasiūlyčiau stengtis prižiūrėti savo sveikatą, savo burną ir pravalyti mąstymą“, – patarimų negailėjo pašnekovas.
Įvertino, ar Robertui Kaunui tinka KAM ministro postas
Pasiteiravus veidoskaitos specialisto, ar, jo nuomone, R. Kaunas yra tinkamas KAM ministro postui, šis tikino, kad ne visai.
Pasak jo, yra tokių sričių, kuriose ministras galėtų jaustis it žuvis vandenyje, tačiau KAM pozicija – jam per sunki.
„Jis tiktų į kibernetinį saugumą, suktybių ieškojimą, į jų sprendimus, gal netgi karinės struktūros pačio tinklo modernizacijos postą. Čia jis puikiai atsiskleistų, bet kaip pagrindinis vykdytojas karinių ir reprezentacijų dalykų – per silpnas.
Mano suvokimu, karo pramonė yra arti realybės, ten mažai idėjų, teorijos, o jam labiau tiktų kažką modernizuoti, skleisti idėjas“, – įžvalgomis dalijosi A. Kažerskas.
Įdomu ir tai, kad ties 50-aisiais ministro gyvenimo metais veidoskaitininkas pamatė įdomų vingį. Pasak jo, tai puikus laikas dvasinėms paieškoms.
„Tai toks stiprus žmogus, kuris gali vadovauti komandai, jis moka pakalbėti su žmonėmis, bet klausimas, ar jis pats savo dūšią supranta. Jis įvairiose teorijose, pamąstymuose ieškos savo identiteto, bet kažin ar ras.
Nebent apie kokius 50-us metus sugalvotų pakreipti savo gyvenimą į dvasingumą, nes jo bruožai tiktų ir į kunigiją. Vis tik turbūt jau nebe tas laikas, nebe tas startas tokioms pareigoms“, – pamąstymais dalijosi jis.
Paskirti nauji ministrai
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad antradienį Seime prisiekė paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė bei Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovauti pradėjęs Robertas Kaunas.
Dekretą dėl abiejų socialdemokratų kandidatų į ministrus prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pirmadienį.
Šalies vadovas su R. Kaunu praėjusią savaitę buvo susitikęs porą kartų. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo socialdemokratas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.
Vėliau antradienį vyko ir oficiali krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonija KAM, kur anksčiau šiai institucijai vadovavusi Dovilė Šakalienė perdavė R. Kaunui ministerijos vėliavą ir įteikė valdžios regaliją – skeptrą.
V. Aleknavičienės kandidatūra į Kultūros ministerijos vadovo postą paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę. Su politike prezidentas susitiko pirmadienį.
ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų.
Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius – jo vietą laikinai užėmė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
