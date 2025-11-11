Paskirtasis KAM ministras Robertas Kaunas įvardijo vieną iš savo prioritetų

„Šiuo metu yra turbūt aktualiausia, kad tas gynybos biudžetas, būtent tie beveik 5 mlrd. eurų, būtų išleisti maksimaliai efektyviai. Tai viena iš mano prioritetinių sričių, apie kurią aš jau pakankamai daug žinau ir susipažinau bendraudamas su įvairiomis institucijomis, tai yra efektyvinti būtent įsigijimų procesą“, – LRT radijui antradienį sakė R. Kaunas.
Jis taip pateigė dėsiantis „visas įmanomas pastangas“, kad visos lėšos, numatytos krašto apsuagai, ir būtų skiriamos gynybai bei su ja susijusioms reikmėms.
„Kadencija truks trejus metus, tai manau, per tuos trejus metus mes ir susidėliosime patį geriausią planą, kaip užtikrinti ir divizijos planą, kurį mes turime 2030 metais, ir Vokietijos brigadai reikalingos infrastruktūros išvystymą. Šie tikslai negali nukentėti, jie yra prioritetiniai. Tačiau tuo pačiu, peržiūrint prioritetus, mes galime galbūt atrasti ir vis didėjančią perspektyvą investicijoms į būtent modernios karybos poreikius“, – kalbėjo paskirtasis ministras.
Paklaustas apie viceministrus ir politinę komandą, R. Kaunas teigė žadantis antradienį aptarti Socialdemokratų partijos valdybos posėdyje.
„Mes turime pasitvirtinti politines kandidatūras, jas aptarti. Mano iniciatyva yra išlaikyti maksimaliai tą pačią patirtį. (...) Keičiantis vadovui, nereikia skubėti pakeisti visos komandos. Mano iniciatyva yra, kad kad maksimaliai daug esamų viceministrų liktų, tačiau mes turėsime diskusiją ir argumentai laimės“, – sakė politikas.
R. Kaunas kaip ministras prisieks antradienį Seime.
