TV3 Žinios. Planuoja susitikimą dėl vilkikų; Žemaitaičio akibrokštas; Atveriamas Klaipėdos pilies bokštas

Dar vienas Remigijaus Žemaitaičio akibrokštas socialdemokratams – „aušriečiai“ kartu su dalimi „valstiečių“ siūlo mažinti kitų metų gynybos biudžetą iki 5 procentų. Šiuo metu gynybai numatyta skirta 5,38 procento arba 350 milijonų eurų daugiau. Šiuos gynybos pinigus siūloma perduoti kelių tvarkymui ir pareigūnų atlyginimų didinimui. Premjerė, nors ir tikisi, kad gynybai bus skiriama tiek, kiek numatyta, neatmeta, jog skaičiai gali būti ir mažesni.
Po poros metų statybų visuomenei atveriamas Klaipėdos pilies bokštas. Ant originalių pamatų pastatytas, remiantis autentiškais brėžiniais, bokštas su smaile siekia 49 metrus. 30 metrų aukštyje įrengta apžvalgos aikštelė. Klaipėdos valdžia jau kalba ir apie visos pilies atstatymą.
