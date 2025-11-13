 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lietuvis įtariamas planavęs teroro aktą – prabilo ir bendruomenė: „Čia pirmas atvejis“

2025-11-13 11:31
Autorius(-ė) Yoanna Koleva
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 11:31

Airijos teisėsauga sulaikė 38-erių lietuvį Karolį Pečkauską, įtariamą planavus teroro aktą. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad K. Pečkauskui ir su juo sulaikytam airiui pareikšti kaltinimai dėl sprogstamųjų medžiagų, kurių būtų užtekę trims bomboms pagaminti, laikymo. Skelbiama, kad abu vyrai galimai priklauso dešiniųjų ekstremistų grupuotei, kuri teismo pateiktame vaizdo įraše skelbia, kad naikins migrantus – sprogdins mečetę ir jų gyvenamas vietas.

Airijos teisėsauga sulaikė 38-erių lietuvį Karolį Pečkauską, įtariamą planavus teroro aktą. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad K. Pečkauskui ir su juo sulaikytam airiui pareikšti kaltinimai dėl sprogstamųjų medžiagų, kurių būtų užtekę trims bomboms pagaminti, laikymo. Skelbiama, kad abu vyrai galimai priklauso dešiniųjų ekstremistų grupuotei, kuri teismo pateiktame vaizdo įraše skelbia, kad naikins migrantus – sprogdins mečetę ir jų gyvenamas vietas.

2

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

38-erių lietuvį Karolį Pečkauską, kaip skelbia airių žiniasklaida, gyvenantį Droghedos mieste, į centrinėje Airijoje esantį Portlišo teismą lydi pareigūnai. Pranešama, kad per tarptautinę policijos operaciją pareigūnai sulaikė lietuvį kartu su airiu Garetu Pollocku. 

Pas vyrus namuose ir automobilyje policija rado sprogstamųjų medžiagų, kurių esą užtektų trims bomboms pagaminti.

„Jie buvo areštuoti toje vietoje, kur rado sprogmenis. Ir policija – tiek airių, tiek Šiaurės Airijos, kuri Jungtinės Karalystės pavaldume, bendradarbiauja šitoje srityje. Ir kratos buvo atliktos tiek Airijos mieste Portliše, tiek mieste Šiaurės Airijoje“, – teigė Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arūnas Teišerskis.

Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas sako kaip reikiant nustebęs ir lietuvio pavardę, pasirodžius žiniai, išgirdęs pirmą kartą. 

„Čia pirmas atvejis, kai lietuvis įvardijamas tame, kas vadinama terorizmu, ir būtent susijusiu su nacionalistiniais tikslais“, – teigė Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Airijos žiniasklaida skelbia, kad detektyvas Declanas O'Connoras liudydamas teismui pasakojo, kad G. Pollockas galimai planavo teroristinį išpuolį „dešiniųjų ekstremistų grupės“ vardu.

Tyrėjas pateikė teismui įrašą, kuriame jį nufilmavę keturi kaukėti vyrai kalbėjo apie planuojamą ataką prieš mečetę Golvėjaus mieste. Taip pat apie tolesnius planus atakuoti kitas mečetes, migrantų centrus ir viešbučius, kuriuose jie gyvena. 

Šis įrašas buvo skirtas Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos piliečiams. Vaizdo įrašas buvo rastas G. Pollocko namuose konfiskuotame įrenginyje.

Per kratą rastas ir dokumentas, apibūdinamas kaip grupės „manifestas“.

G. Pollocko gynėjas tvirtina, kad jo klientas nepripažįsta, kad jis yra vienas iš keturių kaukėtų vyrų vaizdo įraše. Skelbiama, kad teisėjas vaizdo įrašą pavadino „praktiniu pareiškimu“, kuris turėjo būti paviešintas jau atlikus teroro aktą. Mat jame vyrai įspėjo, kad bet kas, trukdantis grupei, taps „taikiniu“.

„Kol kas neturiu pranešimų, kiek tų žmonių sulaikyta. Pranešama apie 2, kurie buvo pristatyti į teismą ir kuriems pareikšti konkretūs kaltinimai. Tai tam airiui daugiau dėl teroristinio akto organizavimo, o lietuviui konkrečiai minima – būtent sprogmenų laikymas“, – teigė Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas A. Teišerskis.

Pranešama, kad išgirdęs kaltinimus lietuvis K. Pečkauskas atsakė nesuprantantis apie ką kalbama. K. Pečkauskui ir kartu sulaikytam G. Pollockui pateikti kaltinimai dėl sprogstamosios medžiagos laikymo. Abu vyrai suimti ir vėl stos prieš Portlišo apygardos teismą. URM tikina, kol kas informacijos apie sulaikytą lietuvį Airijoje neturinti.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

