TV3 Žinios. Grasina blokuoti kelius Lietuvoje; Pabrango šildymas; Ukrainą krečia korupcijos skandalas

Anksti prasidėjęs šildymo sezonas jau tuština gyventojų pinigines. Palyginti su praėjusiais metais sąskaitos didesnės iki 50 procentų. Šilumininkai dėl to atsakomybės kratosi ir kaltę verčia šaltiems orams – daug savivaldybių šildyti šiemet pradėjo nuo pat mėnesio pradžios. Na, o savivaldybių administracijos ir Vyriausybė ruošiasi kompensacijų prašytojų bumui.
Ukrainą vis labiau krečia didelis korupcijos skandalas energetikos srityje: prokurorai teisme garsina kaltinimus schemos dalyviams, kurių vardų jau neslepia pseudonimai, o vyriausybė stabdo byloje figūruojančio teisingumo ministro įgaliojimus. O iš šalies sprukęs buvęs Volodymyro Zelenskio verslo partneris, anot prokurorų, kurdamas korupcinę schemą naudojosi savo įtaka ir draugyste su prezidentu. Pats prezidentas kol kas apie skandalą beveik nėra pasisakęs.
