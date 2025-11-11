Jis pardavė prie sienos priklijuotą bananą, dabar siūlo auksinį tualetą pavadinimu „America“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Šis iš gryno aukso pagamintas tualetas yra italų menininko M. Atelano kūrinys. Auksinis tualetas pavadinimu „America“ keliauja į aukcioną.
„Tai yra visiškai veikiantis tualetas, pagamintas iš 18 karatų (3,6 gramų) gryno aukso“, – komentavo „Sotheby's“ aukciono vicepirmininkas Davidas Galperinas.
Pradinė tualeto kaina aukcione apskaičiuota atsižvelgiant į išaugusią aukso kainą. Tad daugiau kaip 100 kilogramų sveriantį tualetą bus siūloma įsigyti už mažiausiai 10 mln. dolerių (8 649 770,78 eurų).
„Tai netradicinis žingsnis. Kaina tiesiogiai susieta su objekto žaliavos verte. Tam tikra prasme, tai atspindi autoriaus analizę tarp objekto meninės ir prekinės vertės“, – sakė D. Galperinas.
Auksinio tualeto autorius M. Atelano garsėja provokacijomis mene. Būtent šis italas sukūrė meno kūrinį – lipnia juosta prie sienos priklijuotą bananą. Už daugiau kaip 6 mln. dolerių (5189862,47 eurus) jį nusipirkęs Kinijos kripto valiutų magnatas, jį tiesiog suvalgė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: