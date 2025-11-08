„Moteris kai negeria – angelas“ – Arvydas garsina kaimą darbais, be vieno dalyko niekada nevaizduoja

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Vos įvažiavus į Devynduonių kaimą Kėdainių rajone dėmesį patraukia mediniai žmogeliukai senutėlės sodybos pašonėje. Jų ten – dešimtys. Pavyzdžiui, išsirikiavęs muzikantų pulkas su įvairiausiais instrumentais. Kiti mojuoja pasodinti ant tvoros. Varteliai praviri, o už jų pasitinka ir šeimininkas. Ne tik sodybos, bet ir visų šių kūrinių. Paaiškėja, kad kieme – dar daugiau medinukų.
Kiekvienas medinukas lyg su savu charakteriu, nuotaika ir būtinai kažką veikia. Pavyzdžiui, trimeriais „apsiginklavę“ žolės pjovėjai, kaminkrėtys – ant namo stogo ir gydytoja, rankose laikanti didžiulį švirkštą. Taip pat ir žvejys su akiniais nuo saulės ir cigarete burnoje.
„Žvejai mėgsta išgerti ir parūkyti“, – sakė jis.
Ir pats Arvydas Zubrickas prisipažįsta kadaise nevengęs stikliuko.
„Gėriau, buvo reikalų“, – pareiškė drožėjas.
Pasakojimų apie medinukus netrūko
Jau kelis dešimtmečius A. Zubrickas visiškai nevartoja alkoholio. Tačiau šmaikštūs juokeliai nepasimiršo.
„Gėrėme gėrėme keturiese, du nusmigome, likome dviese“, – šmaikštavo jis.
Tad juokelius vyras perkėlė į kūrybą, pavyzdžiui, guli jau velnio lašų prisiragavęs vyrukas. O štai kaip A. Zubrickas pasakoja apie tam tikrą porelę.
„Moteris su papais, o vyras butelį apsikabinęs. Kuris geria, tas velnias vyras, o moteris kai negeria – angelas“, – pasakojo drožėjas.
69-erių A. Zubrickas sako medinukus ėmęsis drožti prieš kelerius metus. Išėjęs į pensiją ir dėl sveikatos bėdų atsisakęs sunkių darbų:
„Pjaudavau kiaules, nuo padūrimo iki gatavos produkcijos atidavimo.“
Tad, kaip sako drožėjas, pliauskų ėmęsis iš neturėjimo ką veikti. O ir kadaise išmoktas staliaus – baldžiaus amatas pravertė. A. Zubrickas savo medinukus vadina savaip.
„Mano mintyse „balvonai“, kiti „pinokiais“ vadina“, – tikino vyras.
„Balvonų“ Arvydas pritupdęs ir netoliese gyvenančios sesers kieme. O linksmi medinukai ėmė garsinti ir lyg šiol mažai kam žinomą Devynduonių kaimą.
„Važiuoja ir važiuoja čia, kad suvažiavo baikeriai kokie 300“, – sakė A. Zubricko sesuo Aldona.
Priima visus susidomėjusius nemokamai
Rudenį ir žiemą, sako, ramiau. O vasarą atvykėlius drožėjas mielai priima. Varteliai esą visad atviri. O nežinantiems ir kaimo pavadinimo istoriją papasakoja.
„Neturėjo anksčiau miltų, sugraibė, iškepė 9 tuos duonos kepaliukus ir pavadino nuo to Devynduoniais“, – pasakojo A. Zubrickas.
O Devynduonių garsenybe tapęs A. Zubrickas, anot artimųjų, tikrai neišpuiko nuo dėmesio.
„Kad buvo paprastas, toks ir yra paprastas, geros dūšios žmogus“, – sakė jo sesuo.
„Dirba ir dirba, kiekvieną dieną. Iš ligoninės grįžo iškart vėl“, – pripažino drožėjo sesers vyras Ričardas.
Vyras sako sulaukiantis ir užsakymų. Tiesa, kuklusis auksarankis prisipažįsta ne viską daro, ko užsimano klientai: „Ko nedarote? – Sekso. – Kodėl? – Negalima.“
A. Zubrickas atviras, dirbtuvių duris pravertų dažniau, tačiau tenka pasitaupyti žaliavai:
„Pirksiu kapeikų ir medienos.“
Beje, kuklusis drožėjas sako niekada neimantis nė cento už apsilankymą savotiškame medinukų muziejuje po atviru dangumi. Nors pasiūlymų tikrai sulaukęs.
