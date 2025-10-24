Šį sekmadienį – nemokama pramoga visoje Lietuvoje: pasinaudokite proga

Ši iniciatyva pradėta dar 2019 m. sausio 1. – nuo tada kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.
Sekmadienį – nemokamas muziejų lankymas
Kaip skelbiama Lietuvos muziejų svetainėje, kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Kultūros ministerijai pavaldūs nacionaliniai, valstybiniai muziejai ir jų padaliniai lankomi nemokamai. Prie šios, jau tradicija tapusios akcijos, jungiasi ir dalis kitų Lietuvos muziejų.
Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose.
Paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai lankytis kviečia šie muziejai ir jų padaliniai:
Lietuvos nacionalinis muziejus:
- Gedimino pilies bokštas
- Senasis arsenalas
- Signatarų namai
- Kazio Varnelio namai-muziejus
- Vilniaus gynybinės sienos bastėja
- Buvusi areštinė
- Istorijų namai
- Jono Basanavičiaus gimtinės muziejus
- Vinco Kudirkos muziejus
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus:
- Vilniaus paveikslų galerija
- Nacionalinė dailės galerija
- Radvilų rūmų dailės muziejus
- Taikomosios dailės ir dizaino muziejus
- Vytauto Kasiulio dailės muziejus
- Palangos gintaro muziejus
- Laikrodžių muziejus
- Prano Domšaičio galerija
- Pamario galerija
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus:
- A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus / Velnių muziejus
- Galaunių namai-muziejus
- J. Zikaro namai-muziejus
- Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra
- M. K. Čiurlionio namai-muziejus
- V. K. Jonyno galerija
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus:
- Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
- Juozo Grušo namai-muziejus
- Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus
- Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namai-muziejus
- Vaikų literatūros muziejus
- Šiaulių istorijos muziejus
- Chaimo Frenkelio vila-muziejus
- Dviračių muziejus
- Fotografijos muziejus
- Radijo ir televizijos muziejus
- Venclauskių namai-muziejus
- Žaliūkių malūnininko sodyba
- Trakų salos pilis
- Sakralinio meno ekspozicija / Trakų pusiasalio pilis
- Medininkų pilis
- Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejus
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus:
- Samuelio Bako muziejus
- Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejus
- Holokausto ekspozicija
- Panerių memorialas
Lietuvos aviacijos muziejus (šiuo metu lankytis galima tik lauke esančioje ekspozicijoje, taip pat muziejaus padaliniuose):
Nemokamai lankytis kvies taip pat šie muziejai ir jų padaliniai:
Kernavės archeologinės vietovės muziejus
Vytauto Didžiojo karo muziejus
Energetikos ir technikos muziejus
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!