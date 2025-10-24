Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šį sekmadienį – nemokama pramoga visoje Lietuvoje: pasinaudokite proga

2025-10-24 13:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 13:20

Ieškantiems pramogų, šį sekmadienį nereikės sukti galvos – kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Lietuvoje kai kurių muziejų ekspozicijų lankymas yra nemokamas. Nepraleiskite progos – kitą kartą ja galėsite pasinaudoti lapkričio 30-ąją.

Piniginė (nuotr. SCANPIX)

Ieškantiems pramogų, šį sekmadienį nereikės sukti galvos – kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Lietuvoje kai kurių muziejų ekspozicijų lankymas yra nemokamas. Nepraleiskite progos – kitą kartą ja galėsite pasinaudoti lapkričio 30-ąją.

1

Ši iniciatyva pradėta dar 2019 m. sausio 1. – nuo tada kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienį – nemokamas muziejų lankymas

Kaip skelbiama Lietuvos muziejų svetainėje, kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį Kultūros ministerijai pavaldūs nacionaliniai, valstybiniai muziejai ir jų padaliniai lankomi nemokamai. Prie šios, jau tradicija tapusios akcijos, jungiasi ir dalis kitų Lietuvos muziejų.

Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose.

Paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai lankytis kviečia šie muziejai ir jų padaliniai:

Lietuvos nacionalinis muziejus:

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus:

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus:

Kauno IX forto muziejus

Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Lietuvos jūrų muziejus

Lietuvos liaudies buities muziejus

Lietuvos švietimo muziejus

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus:

Šiaulių „Aušros“ muziejus:

Trakų istorijos muziejus:

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus:

Vaclovo Into akmenų muziejus

Žemaičių muziejus „Alka“:

Lietuvos aviacijos muziejus (šiuo metu lankytis galima tik lauke esančioje ekspozicijoje, taip pat muziejaus padaliniuose):

Nemokamai lankytis kvies taip pat šie muziejai ir jų padaliniai:

Kernavės archeologinės vietovės muziejus

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Energetikos ir technikos muziejus

Vilniaus muziejus

Kėdainių krašto muziejus

Birštono muziejus

Stasys Museum

