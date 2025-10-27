Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje

2025-10-27 15:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 15:56

Paruošęs bene 150 alumnų, turintis virš 300 rezidentų, meno rezidencijų ir edukacijos centras „Rupert“ persikėlė į miesto centrą. Jau 13 metų su menininkais dirbantys kūrėjai tikisi, kad nauja erdvė padės dar labiau suartinti Lietuvos ir užsienio menininkus, skatins bendradarbiavimą. Taip pat viliasi, kad naujieji „Rupert“ namai taps traukos centru ne tik menininkams, bet ir visiems, ieškantiems naujų kultūrinių patirčių.

Paruošęs bene 150 alumnų, turintis virš 300 rezidentų, meno rezidencijų ir edukacijos centras „Rupert“ persikėlė į miesto centrą. Jau 13 metų su menininkais dirbantys kūrėjai tikisi, kad nauja erdvė padės dar labiau suartinti Lietuvos ir užsienio menininkus, skatins bendradarbiavimą. Taip pat viliasi, kad naujieji „Rupert“ namai taps traukos centru ne tik menininkams, bet ir visiems, ieškantiems naujų kultūrinių patirčių.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Robotiškais, lėtais judesiais, įtaigiais žvilgsniais performanso artistai tarsi stebi kiekvieną atėjusįjį. Iškalbingos ir aprangos detalės – priklijuoti nagai, erotiški, suplėšyti drabužiai, anot menininkės Ievos Rižės, taip pat svarbi performanso dalis. Pasak jos, taip norėjo atkreipti dėmesį į dabar visuomenėje tvyrančią pop, vartojimo kultūrą.

REKLAMA
REKLAMA

„Daug dėmesio praleidžiame virtualioje erdvėje ir tai atnešė tokią metaforą apie techniškumą ir virtualumą. Tokio gyvūniško prado išreiškimas kaip ir kontrastuoja su visa popestetika“, – aiškino menininkė Ieva Rižė.

REKLAMA

Performanso metu visi menininkai vienu metu kalba skirtingus tekstus, kurie tarpusavyje persipina kanonu. Pasak kūrėjos, tekstus įkvėpė bendravimas su draugais ir artimaisiais.

„Norėčiau, kad išsineštų ir pamąstytų apie kapitalistinę sistemą, kuri iš tiesų labai daug įtampos mumyse sukuria ir daug gyvenimo praleidžiame bėgdami“, –  pasakojo menininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Nauja programa bei lokacija

Šiuo pasirodymu duris atvėrė privačia iniciatyva sukurtas meno, rezidencijų ir edukacijos centras „Rupert“, persikėlęs į naujus namus Vilniaus centre. Anksčiau edukacijos centras, pasak atstovų, buvo kiek toliau – miškinguose Valakampiuose. Tad persikėlus į centrą, bus paprasčiau suburti dar didesnes Lietuvos ir užsienio kūrėjų gretas. Čia įvairūs menininkai galės ir gyventi, ir kurti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Edukacinio centro misija nuo pat įkūrimo pradžios yra tokia, kad yra toks jungiantis organizmas ir mes, padedantys megzti tinklus“, – tikino įmonės direktorė Viktorija Šiaulytė.

Per 13 gyvavimo metų „Rupert“ paruošė apie 130 alumnų, turi virš 300 rezidentų. Alternatyvios edukacijos programose, vienintelėse Lietuvoje – kasmet atrenkama iki 10 kūrėjų 6 mėnesių trukmės eksperimentiniams, tarpdisciplininiams procesams.

REKLAMA

„Jaučiu, kad pradėsime antrą etapą, kuris, tikiuosi, bus atviras, išraiškingas“, – tvirtino edukacinio centro įkūrėjas Darius Žakaitis.

Performanso „Dilema“ metu lankytojai gali patirti audioekskursiją – užsidėję ausines gali tyrinėti patalpas. Jų ekskursijos kelias priklauso nuo to, kurį įėjimą pasirinks.

„Apsiavus šiuos batus ir perėjus per smėlį atsiranda dar viena sprendimų grandinė, kuri veda per patalpas. Taigi, kiekvienas pradeda iš pastato išorės. Pasirinkimas, pro kurias duris įeiti, lemia, kokiu keliu tyrinėsi“, – pasakojo atidarymo programos kuratorius JL Murtaugh.

REKLAMA

Programai svarbu, kaip menininkai tvarkosi su vis intensyvėjančiais kūrybiniais, politiniais, ekonominiais ir socialiniais iššūkiais.

„Kol gyvename pasaulyje, kupiname konfliktų ir neužtikrintumo, menas gali suteikti mums idėjų, ką mes dar galime padaryti, apie ką visiškai nepagalvojome“, – sakė menininkė iš Londono Donna Marcus Duke.

Tad kai programose dalyvauja ne tik lietuviai menininkai, bet ir iš kitų šalių, padeda Lietuvai priartėti ir dar labiau įsilieti į pasaulio meną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Su edukacinio centro permąstymu, su vadinamu „Rupertu“ antru mes galėtumėme padaryti šitą meno iniciatyvą bendruomeninę. Menas, nesvarbu, koks jis yra kuriamas, jis turi būti matomas“, – sakė įmonės steigėjas Dmitrijus Borisenka.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ugniagesys papasakojo, kaip gelbėjo žmones po žemės drebėjimo Turkijoje: „Toks smūgis, kur emociškai jautru“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje su įspūdingu pasirodymu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Teistumą už narkotikus turintys asmenys negalės dirbti su vaikais – šie skundžiasi diskriminacija
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Šiems lietuviams Lietuvos bankas švelnins reikalavimus būsto paskolų gavėjams: „Tai gali sukelti kainų didėjimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vakarai raunasi plaukus: Kinija paskelbė apribojimus retųjų elementų eksportui
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Specialistai svarsto – kaip elgtis su gyvūnais ekstremalios situacijos metu: ieško humaniškiausio būdo
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Neįgaliesiems – naujovė, apie kurią vis dar žino ne visi: „Žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti derlių
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mergaitei, pagrobtai Filipavičiaus, priteisti ieškiniai: štai kokią sumą gaus
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvoje plinta nutukimui gydyti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istorinė Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos pramonės sektorių ištiks stagnacija
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Radinys Alytaus bažnyčioje nustebino visus – vadina tai išskirtine vieta: „Dar niekur, niekur nesu matęs“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti Prancūziją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai virto tragedija: norėjo parsivežti suvenyrą, o dabar gresia kalėjimas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Laiko nekaitaliojimo dar teks palaukti: klausimas atidėtas neribotams laikui
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose – atskleista, kokių nuostolių pridarė kontrabandiniai balionai
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Plaukimo būreliai patiria tikrą apgultį: tėvai net naktimis laukia atsilaisvinančių vietų
Spalio 25 d. TV3 Žinios. NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Valdžios žinia kontrabandininkams: gresia laisvės atėmimas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Iš ministrės kėdės išmesta Šakalienė: „Buvo daug šnekų, bet mažai darbų“
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Ruginienė susitiko su „Girių spiečiaus“ bendruomene: žada miškų uriedijos ŽŪM neperduoti
Spalio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Kybartų gyventojai tikina girdėję ir šūvius: Rusijos kariniai orlaiviai, prieš įskrisdami į Lietuvą, šaudė?
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Protestas, ginantis gyvūnų teises: vos 7 dienų sulaukę paršeliai – kastruojami
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokia bauda gresia namuose neturintiems dūmų detektoriaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Meksikoje – neeilinis pasiruošimas Visų Šventųjų dienai: „Turime tęsti šias tradicijas“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su režisiere Dalia Ibelhauptaite
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Kuršių nerijoje ėmė plūsti šernų būriai – gamtininkas kaltina gyventojų elgesį
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Teisme Celofanas ir Lobovas surengė tikrą šou: siekė nušalinti prokurorą ir teismą
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Pajūryje vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“ – smėlyje drakono dantys ir kulkosvaidžiai
Spalio 23 d. TV3 Žinios. NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Jau keturioliktą kartą į Nerį išleisti karališkieji eršketukai: dar maži jie turi saugotis vieno pavojaus
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Poliklinikas jau pasiekė naujos gripo vakcinos: štai kiek žmonių jau pasiskiepijo
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Pamatykite neeilinį reginį pasienyje: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Atstatydinta Šakalienė vardijo klaidas ministrės poste: „Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kodėl Šinkūnas buvo atmestas į Konstitucinio Teismo teisėjus: „Tai valdančiųjų kerštas prezidentui“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Šios įstaigos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy: pasakė kokiomis sąlygomis ir kiek sėdės kalėjime
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moterį nušovęs policininkas Darius Šerpytis pripažintas nekaltu
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Pasikeitusį Palucko elgesį įvertinęs Pavilionis: „Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė“
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moliūgą milžiną užauginęs lenkas negali atsistebėti: pasiekė šalies rekordą
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Klaipėdos teisme – Seimo rinkimų naktį įvykdyta šiurpi žmogžudystė
Spalio 21 d. Komentarai iš prezidentūros po G. Nausėdos ir D. Šakalienės susitikimo
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Artėja neišvengiamas degalų brangimas: taupantys turės ieškoti alternatyvų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. 75-erių vilkaviškietis Adolfas stebina savo menišku pomėgiu: šeimos nariai namuose jį mato retai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Ruginienė pakomentavo, ką kalbėjo su Šakaliene: „Pasitikėjimas tikrai yra sušlubavęs“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Apledėjęs pirmadienis atnešė problemų: vietomis stojo net iki 30 troleibusų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Lietuvės žmogžudystė Londone palietė daugelį lietuvių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Andriumi Baranausku.
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Žaliakalnio funikulieriaus likimas neaiškus: supuvo pabėgiai, o juos pakeisti reikia bent 100 tūkst. eurų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Jau dvi savaites tuščias išlikęs Kultūros ministerijos vadovo postas galimai turi nują kandidatą
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Senosiose Mackantiškių kapinaitėse Marijonas palaiko mirusiųjų pagerbimo tradicijas: prie vaškinių žvakių – vaišės
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Šiauliečiai teisina miesto merą, kaltinamą korupcija: „Žinot, jei aš ten būčiau, gal ir aš norėčiau“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Po šioje gatvėje įvykusio gaisro, nori įvesti naują privalomą draudimą: atskleidė kada mokėtumėte ne visais atvejais
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Rusijoje leista naudotis tik 1 susirašinėjimo programa: „Prisiskambinau seneliui, mirusiam prieš 10 metų – rekomenduoju“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Raimundo kelionė dviračiu nuo Lietuvos iki Lisabonos – motyvuoja 1 dalykas
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Kaunietė globoja varnas: šių paukščių maisto racionas įvairesnis nei žmonių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Mokytojai pakraupę – naujuose vadovėliuose randa begalę klaidų: „Kažkokia tragedija“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Grožio paslaugų kainų skirtumai šokiruoja, o specialistai atkerta: „Suprantame, kad pinigai neauga ant medžių“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Palangoje – ypatinga paroda: ką užsieniečiai pagamino iš lietuviškojo aukso?
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Pristatyta paskutinė magistralės „Via Baltica“ atkarpa: pasienyje susitiko Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Nepasiturinčių Lietuvos gyventojų daugėja: „Vakarais su vyru sėdime be šviesos“
Spalio 19 d. TV3 Žinios. Ignotas Adomavičius sugebėjo ir vėl suerzinti kultūros bendruomenę
Spalio 19 d. TV3 Žinios. JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis: „Mes norime taikos. Putinas nenori“
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Švenčiantis Landsbergis rėžė iš peties: „Dumblą reikia mesti lauk su ***šiūpeliu**. A turit ***šiūpelį**?“
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau, kaip „Mercedes“ ir „Toyota“ atsidūrė griovyje: nukentėjo 3 žmonėms
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Lietuvoje grafienė, Danijoje – didikė kitu vardu? Dviejų paveikslų detektyvas Kretingoje vystosi kaip filmo siužetas
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Gariūnų sendaikčiai
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Šioje šalyje dirba seniausia 100 metų barista: „Esu šiek tiek keista asmenybė“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Prabilo apie įtemptą biudžetą: pasakė, kiek kitąmet sieks valstybės skola
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Po atmesto prezidento veto didelė dalis Seimo narių džiaugiasi: „Tai nereikėjo vogti“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą grįžusią Šakalienę Ruginienė apkaltino sabotažu: atsakė, kodėl gynybai gali neužtekti biudžeto
Spalio 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Naujausias tyrimas išdavė, ar žmonės ruošiasi karui: išvardijo perkamiausius daiktus
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Pakaunės tvenkiniuose 2 skenduoliai: norėjau gelbėti, bet vyzdžiai jau buvo išsiplėtę
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Vėgėlė: Ukrainos vėliava šalia trispalvės Seime – neteisėta ir primena koliažą
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Šiaulietis Ričardas miške aptiko 2 žmonių kūnus – atskleidė kraupias detales: „Turbūt keliais nušliaužė ir ten pasibaigė“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Paukščių gripas Kretingos rajone: kelti pavojų gali ir žmonėms
Spalio 16 d. TV3 Žinios.
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Rusų žiaurumui Mažojoje Lietuvoje nebuvo ribų: negailėjo net ir vaikų
Spalio 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktoriumi Gintaru Sarafinu
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Ruginienė ministrės Šakalienės sprendimą vadina sabotažu: „„Turėsime tikrai rimtą pokalbį“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Prokurorė tikina: švietimo ministrės sprendimas pridėti 10 balų – neteisėtas
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Įspėja apie pavojingą reiškinį „Telegram“ programėlėje: viskas gali baigtis mirtimi
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ultragarsą skleidžiantys švilpukai laukiniams gyvūnams – ar tai padės išvengti avarijų?
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Gen Z revoliucija Madagaskare: jaunuolius susivienijo „Facebook“ ir „TikTok“ platformos
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Opozicija baiminasi Žemaitaičio: daro intervencijas vairuodamas nuo galinės sėdynės
Spalio 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijum Žemaitaičiu
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis sako, kad pateikė kandidatą į kultūros ministrus, Ruginienė atkerta – vien įvardinti pavardę negana
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Degalų mokesčiai didėja, verslininkai piktinasi: vairuotojai kurą pils kitur
Spalio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su istoriku, buvusiu kultūros ministru Dariumi Kuoliu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų