Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje

Robotiškais, lėtais judesiais, įtaigiais žvilgsniais performanso artistai tarsi stebi kiekvieną atėjusįjį. Iškalbingos ir aprangos detalės – priklijuoti nagai, erotiški, suplėšyti drabužiai, anot menininkės Ievos Rižės, taip pat svarbi performanso dalis. Pasak jos, taip norėjo atkreipti dėmesį į dabar visuomenėje tvyrančią pop, vartojimo kultūrą.
„Daug dėmesio praleidžiame virtualioje erdvėje ir tai atnešė tokią metaforą apie techniškumą ir virtualumą. Tokio gyvūniško prado išreiškimas kaip ir kontrastuoja su visa popestetika“, – aiškino menininkė Ieva Rižė.
Performanso metu visi menininkai vienu metu kalba skirtingus tekstus, kurie tarpusavyje persipina kanonu. Pasak kūrėjos, tekstus įkvėpė bendravimas su draugais ir artimaisiais.
„Norėčiau, kad išsineštų ir pamąstytų apie kapitalistinę sistemą, kuri iš tiesų labai daug įtampos mumyse sukuria ir daug gyvenimo praleidžiame bėgdami“, – pasakojo menininkė.
Nauja programa bei lokacija
Šiuo pasirodymu duris atvėrė privačia iniciatyva sukurtas meno, rezidencijų ir edukacijos centras „Rupert“, persikėlęs į naujus namus Vilniaus centre. Anksčiau edukacijos centras, pasak atstovų, buvo kiek toliau – miškinguose Valakampiuose. Tad persikėlus į centrą, bus paprasčiau suburti dar didesnes Lietuvos ir užsienio kūrėjų gretas. Čia įvairūs menininkai galės ir gyventi, ir kurti.
„Edukacinio centro misija nuo pat įkūrimo pradžios yra tokia, kad yra toks jungiantis organizmas ir mes, padedantys megzti tinklus“, – tikino įmonės direktorė Viktorija Šiaulytė.
Per 13 gyvavimo metų „Rupert“ paruošė apie 130 alumnų, turi virš 300 rezidentų. Alternatyvios edukacijos programose, vienintelėse Lietuvoje – kasmet atrenkama iki 10 kūrėjų 6 mėnesių trukmės eksperimentiniams, tarpdisciplininiams procesams.
„Jaučiu, kad pradėsime antrą etapą, kuris, tikiuosi, bus atviras, išraiškingas“, – tvirtino edukacinio centro įkūrėjas Darius Žakaitis.
Performanso „Dilema“ metu lankytojai gali patirti audioekskursiją – užsidėję ausines gali tyrinėti patalpas. Jų ekskursijos kelias priklauso nuo to, kurį įėjimą pasirinks.
„Apsiavus šiuos batus ir perėjus per smėlį atsiranda dar viena sprendimų grandinė, kuri veda per patalpas. Taigi, kiekvienas pradeda iš pastato išorės. Pasirinkimas, pro kurias duris įeiti, lemia, kokiu keliu tyrinėsi“, – pasakojo atidarymo programos kuratorius JL Murtaugh.
Programai svarbu, kaip menininkai tvarkosi su vis intensyvėjančiais kūrybiniais, politiniais, ekonominiais ir socialiniais iššūkiais.
„Kol gyvename pasaulyje, kupiname konfliktų ir neužtikrintumo, menas gali suteikti mums idėjų, ką mes dar galime padaryti, apie ką visiškai nepagalvojome“, – sakė menininkė iš Londono Donna Marcus Duke.
Tad kai programose dalyvauja ne tik lietuviai menininkai, bet ir iš kitų šalių, padeda Lietuvai priartėti ir dar labiau įsilieti į pasaulio meną.
„Su edukacinio centro permąstymu, su vadinamu „Rupertu“ antru mes galėtumėme padaryti šitą meno iniciatyvą bendruomeninę. Menas, nesvarbu, koks jis yra kuriamas, jis turi būti matomas“, – sakė įmonės steigėjas Dmitrijus Borisenka.
