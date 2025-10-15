Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Rupert“ kraustosi arčiau žmonių: šiuolaikinio meno centras iš Valakampių persikelia į Naujamiestį

2025-10-15 15:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-15 15:43
2025-10-15 15:43

Prieš trylika metų prie Neries upės, Valakampių pušynuose, įkurtas meno, rezidencijų ir edukacijos centras „Rupert“ žengia į naują etapą – jau visai netrukus meno centras atvers naujas erdves gyvybingame Vilniaus miesto centre, menininkų susibūrimais garsėjančiame Naujamiestyje.  

„Rupert“ kraustosi arčiau žmonių (Nuotr. spaudos pranešimo)
14

Prieš trylika metų prie Neries upės, Valakampių pušynuose, įkurtas meno, rezidencijų ir edukacijos centras „Rupert" žengia į naują etapą – jau visai netrukus meno centras atvers naujas erdves gyvybingame Vilniaus miesto centre, menininkų susibūrimais garsėjančiame Naujamiestyje.  

0

Įkurtuvės buvusiose Geležinkelio muziejaus ir legendinės parduotuvės „Jaunasis technikas“ patalpose numatytos spalio 24–25 dienomis.  „Rupert“ centrui šias patalpas padovanojo grupė verslininkų – Darius Rugys, Rokas Pečiulaitis, Laura Blaževičiūtė, Dmitrijus Borisenka, o taip pat ir vienas iš „Rupert“ centro įkūrėjų – Darius Žakaitis. Restauruotas jis pagal architektų Onos Lozuraitytės ir Petro Išoros projektą.  

„Rupert“ kraustosi arčiau žmonių
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Rupert“ kraustosi arčiau žmonių

Atvers langus miesto centre  

„Rupert“ įkūrėjas D. Žakaitis teigia, kad persikėlimas iš Valakampių į miesto centrą žymi ne tik fizinį meno centro judesį, bet ir naują institucijos savivokos etapą. „Pokyčiai gali atrodyti gana radikalūs, – izoliuotą, nuo miesto nutolusią vietą keičiame į triukšmingą, žmonių pilną gatvę.

Meno, rezidencijų ir edukacijos centrą įkurdinome judrių Naugarduko ir Mindaugo gatvių sankryžoje. Labai tikiuosi, kad menininkai atvers langus ir ne tik leis praeiviams pažvelgti į kūrybinės erdvės užkulisius, bet ir pakvies bendrystei. Institucijai svarbu tapti matoma, nekantrauju pamatyti šią transformaciją“, – sako verslininkas.  

D. Žakaitis įsitikinęs, kad kiekviena vieta turi dvasią ir energiją. Po trylikos „Rupert“ gyvavimo metų jis neabejoja, kad centras atliko savo funkciją – buvo gyvybingas, prikvietė įdomių kūrėjų, surengė ypatingų projektų ir daugybei užsieniečių parodė Lietuvą.

„Rupert“ unikalumą mes išnaudojome, – teigia centro įkūrėjas, – dabar atėjo laikas kitam žingsniui ir kitai vizijai“.  

Alumnai – garsiausi šalies menininkai  

2012 metais įkurtas šiuolaikinio meno, rezidencijų ir edukacijos centras per savo veiklos laikotarpį priėmė daugiau nei 300 kūrėjų iš Lietuvos ir pasaulio. Jie visi tapo Rezidencijų ir Alternatyvios edukacijos programų dalyviais.

Dar daugiau pakviesta užsienio mentorių, pranešėjų, suorganizuota kviestinių menininkų/ių vizitų. Per juos Lietuvos auditorijai pristatytos naujos šiuolaikinės kultūros idėjos, procesai ir kūriniai.  

D. Žakaitis teigia, kad „Rupert“ Alternatyvios edukacijos programa yra vienintelė tokia Lietuvoje. Ši programa kasmet suteikia galimybę dešimtims menininkų dalyvauti eksperimentiniuose, kolektyviniuose, tarpdisciplininiuose mokymosi procesuose.  

„Kai kūrėme „Rupertą“, galvojome apie jaunuosius menininkus, kuriems trūko žinių, kaip išgyventi meno pasaulyje, kaip reprezentuoti savo kūrybą. Anuomet daugelis menininkų, gavę akademinį išsilavinimą, dirbo statybose, reklamos agentūrose, baruose.

Dailės akademijoje jiems niekas apie meno rinkas nekalbėjo, nemokė, kaip sujungti jėgas ir kurti bendrus projektus. Savo žinias, patirtis technologijų versle perkėlėme į meno lauką, ir tai pasiteisino. Buvo sukurta alternatyvi edukacijų programa, gal ne tiek alternatyvi, kiek realistinė ir praktinė.

Šių metų Alternatyvios edukacijos programos laida – jau 13-oji“, – pasakoja verslininkas.    

Į programą kasmet atrenkama iki dešimties kūrėjų. Jiems suteikiama galimybė plėtoti savo projektus, menininkai dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose, paskaitose, seminaruose, tiriamosiose išvykose, lanko kitų kūrėjų studijas. Programa tęsiasi šešis mėnesius, o jos kulminacija – baigiamoji paroda ir leidinys.  

Tarp Alternatyvios edukacijos programos alumnų – šiandien Lietuvai tarptautiniuose renginiuose ir parodose atstovaujantys Robertas Narkus, Milda Dainovskytė ir Laurynas Skeisgiela, Edvinas Grinkevičius, Viktorija Damerell, Ieva Sriebaliūtė, Vytautas Stakutis, Milda Januševičiūtė, Ona Juciūtė, Monika Janulevičiūtė ir Antanas Lučiūnas, Augustas Serapinas, Vytenis Burokas, Audrius Pocius, Justinas Dūdėnas, Gediminas G. Akstinas, Viktorija Rybakova, Karolis Kaupinis, Eglė Razumaitė, Žygimantas Kudirka, Andrej Polukord, Gediminas Žygus, Vitalijus Strigunkovas, Vsevolod Kovalevskij ir Anastasia Sosunova bei daugybė kitų.  

Nauja tapatybė – naujame kontekste 

„Rupert“ direktorė, meno kuratorė ir prodiuserė Viktorija Šiaulytė tikisi, kad į miesto centrą persikėlęs šiuolaikinio meno, rezidencijų ir edukacijos centras fundamentaliai pakeis santykį su auditorija – iš vietos, į kurią atvykti reikėdavo iš anksto suplanuoti porą kartų per metus, taps vieta, į kurią malonu užsukti per pietų pertrauką, po darbo, pakeliui iš universiteto, muziejaus, parduotuvės.

Gal net vidurnaktį, einant pro šalį, stabtelti ir susipažinti su visą parą čia eksponuojamais kūriniais. 

V. Šiaulytė sako ypatingai laukianti pamatyti, kaip „Rupert“ tapatybė ir bendruomenė išsiskleis urbanistiniame kontekste: „Mindaugo gatvė ir Naujamiestis, kur keliamės, yra tiršti istorijos, ryšių bei šiuolaikinio gyvenimo.

Manau, tai neišvengiamai formuos, kokias rinksimės aktualias temas nagrinėti ir kur link kūrybines praktikas nukreips „Rupert“ programose dalyvaujančios kūrėjos bei kūrėjai. Tikiuosi, kad nauja vieta bus praturtinanti ir naujais, labai konkrečiais ryšiais – bendradarbiavimu su kitomis institucijomis, organizacijomis bei švietimo įstaigomis“. 

„Rupert“ vadovė teigia, kad centro rezidentai ir kūrėjai galės dar aktyviau įsipinti į Naujamiesčio kūrėjų kasdienybę. Jau prieš tai bendradarbiauta su Naujamiestyje įsikūrusiu „Radio Vilnius“, anksčiau čia egzistavusiu Roberto Narkaus įkurtu menininkų dienos centru „Autarkia“, Alternatyvios edukacijos programos parodos rengtos buvusiame „Lelijos“ fabrike. 

„Rupert” matau kaip aktyvų miesto procesų dalyvį, svarbią, prieinamą diskusijų ir meninių požiūrių vietą. Ateityje jis ir toliau bus išskirtinis kūrybinio proceso globėjas, savo tipologija kitoks nei menininkus reprezentuojančios galerijos ar meno stipendijas skiriančios tarybos.

Miesto centre gyvuojanti organizacija galės tiesti visai kitus kelius tarp privataus kūrybinio proceso ir meninės kūrybos susitikimo su auditorija“, – sako V. Šiaulytė.  

Ji prisimena prieš trejus metus į „Rupert“ centrą atėjusi dirbti po daugybės šiuolaikinio meno sostinėje Berlyne praleistų metų. „Radau kosmopolitišką vietą, kurioje nuolatos vyksta tarptautinių perspektyvų apykaita ir kurios, manau, Vilniui reikia kaip gryno oro.

Daugybę metų buvau ne institucinėje, „kitoje“ pusėje, dirbau nepriklausoma kuratore ir prodiusere, tad „Rupert“ iš vidaus man – ir galimybė kitiems suteikti tokias sąlygas kūrybai, kokių pati būčiau norėjusi gauti ar džiaugiausi gavusi.

Tai apima siekį suteikti sąžiningą atlygį, profesionalią infrastruktūrą kūrėjams ir kūrėjoms bei čia dirbančiai komandai. Tobulėti tikrai yra kur, ne visada lengva tai įgyvendinti viešojo finansavimo sąlygomis, bet nuoširdžiai didžiuojuosi tuo, ką su komanda pavyko pasiekti.

Būdami naujuose namuose centre ir žymiai tampriau įsipynę į visuomenės kasdienį gyvenimą, tikiuosi, dar aiškiau parodysime, kaip svarbu remti laisvą, kritišką kūrybinį procesą“, – teigia šiuolaikinio meno centro vadovė.  

Įkurtuvės – jau netrukus 

Naujasis pastatas Naujamiestyje – ir architektūrinis, ir simbolinis poslinkis. Erdvė, kurioje pulsavo pramonės, prekybos, geležinkelio istorijos energija, dabar taps kūrybos laboratorija.  

„Net ir būdamas atokioje miško vietovėje, „Rupert“ buvo labiau rizomatinis organizmas, nuolat ieškantis kontaktų ir taškų už pastato sienų. Esu tikra, kad šis charakteris veiks ir atvirkščia kryptimi. Galbūt kokiai menininkei ar menininkui būtent urbanistinėje vietoje kils idėja sukurti kūrinį gamtinėje aplinkoje…

Urbanistinis kontekstas labai palankus vadinamosioms įvietintoms praktikoms. Ko verta vien naujų „Rupert“ namų istorija – čia anksčiau veikė „Jauno techniko“ parduotuvė, vėliau – Geležinkelių muziejus, dar vėliau – LTG administracinės patalpos. Svarbi kvartalo istorija, nurodanti, kad aplinkiniuose pastatuose XIX–XX amžių sandūroje gyveno žydų bendruomenė.

Šalia, toje pačioje gatvėje, tebestovi Baltarusijos ambasada, yra daugybė kitų komplikuotų istorijos detalių, kurių dar neatradome. Visa tai formuos ir inspiruos meninius tyrinėjimus“, – meno centro ateitį naujoje vietoje apibrėžia V. Šiaulytė.  

Spalio 24–25 dienomis „Rupert“ kviečia meno gerbėjus, miestiečius ir svečius į įkurtuves. Joms parengta performansų, instaliacijų, diskusijų ir susitikimų su kūrėjais programa. Lapkričio 21–22 numatomi renginiai, žymintys šių metų Alternatyvios edukacijos programos pabaigą. 

„Smagus naujumo jausmas, – sako D. Žakaitis. – Dideli langai, atviras pirmasis aukštas, miesto garsai, visa tai kuria naują pradžią. Kur tai nuves – dar nežinome, bet būtent tai ir įkvepia.“ 

