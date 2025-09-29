Neryje pagavo pribloškiančią 124 cm lašišą: „Sėkmės talismanas“

Kaip pripažino pats P. Korsakas, sudėtingoji lašiša jam „yra mistika“, kurios ieškant reikia dirbti.
Kiekvieną dieną buvimas ant kranto ar net iki juosmens vandenyje, nuolatinis žvalgymasis lašišos „išėjimų“, kai ji pasirodo vandens paviršiuje ir vanduo suraibuliuoja, bei galiausiai grumtynės su užkibusia žuvimi iš tiesų išvargina. Todėl lašišų žvejai dažnai ima 2-3 savaičių atostogas, kad galėtų susikaupti ir pagauti galbūt naują savo rekordą.
Šį kartą Paulius Korsakas atvažiavo nepilnoms dviems dienoms ne tik susitikti su seniai matytu draugu, bet ir pamėginti savo laimę sugauti. Nors pats užkietėjęs žvejys yra labiau lašišos gaudymo žiemą mėgėjas, kiti žvejai dalinosi, kad jau dabar laimikis tikrai neblogas. Tad nieko nelaukdami vyrai patraukė prie upės darbuotis.
Naujas Sauliaus pagautos lašišos rekordas
Neilgai trukus iki blauzdų vandenyje vaikštančiam Sauliui pakimba žuvis. Tai pastebėjęs ir skubiai savo ritę susirinkęs Paulius Korsakas bėga stebėti vis įtempčiau atrodančios kovos.
„Saulius yra nerealus diedas!“ – su šypsena komentavo jis.
Pamatyti, kokio dydžio lašišą pagaus įgudęs žvejys, susirinko ir keli kiti netoli buvę šios veiklos entuziastai. Bet galiausiai kovą nugali žmogus ir įspūdingo dydžio lašišos patinas ištempiamas į krantą. Pagriebęs metrą ir išmatavęs milžiną, su pasididžiavimu Saulius paskelbė savo naują rekordą – 124 centimetrus.
„Sėkmės talismanas“, – jau vėl vandenyje laikydamas žuvį dar vis negalėjo patikėti žvejys.
Paskutinės minutės sėkmė
Dvi dienas žvejojęs ir savo lašišos ieškojęs laidos vedėjas jau buvo susitaikęs su mintimi, kad teks laukti suplanuotos spalio žvejybos. Tačiau Saulius įkalbėjo pabandyti laimę dar 15 minučių.
Ir kur nebuvus, paskutinę akimirką valas įsitempė, nustebindamas net patį P. Korsaką. Tad prasidėjo ir jo kova, kad net šaukėsi pagalbos.
„Gelbėkite, padėkite!“ – šaukė P. Korsakas.
„Nėra labai jau tokia maža, kaip tu man pasakei“, – juokavo savo pagautą lašišą pamatęs žvejys. Galiausiai žuvis atsidūrė pačio P. Korsako rankose.
„Pagaliau seneliui pasisekė! Nors tai buvo ne banginis, ne Sauliaus žuvis, bet graži“, – kiek uždusęs šypsojosi laidos vedėjas.
Patenkintas savo nauju pasiekimu laidos vedėjas, kaip pats sakė, naglai paprašusią paleisti žuvį paleido atgal į upę.
