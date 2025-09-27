Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ešerių kibimo siautulys: Paulius Korsakas pasakė, koks masalas žuvis traukia kaip magnetas

2025-09-27 10:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-27 10:45

TV6 laidos „Vienam gale kablys“ vedėjui Pauliui Korsakui ruduo asocijuojasi su ešerių žūkle. Taktika, kaip pagauti šių žuvų daugiau rudenį, gana paprasta – tenka gerokai pavargti, kol aptinkama jų buriavimosi vieta, mat vasarą esant šiltesniam orui jie gali būti pasklidę po visą ežerą ar upę. Rudenį aptikti būrius nėra lengva, bet tą padarius žūklė teikia be galo daug azarto.

TV6 laidos „Vienam gale kablys" vedėjui Pauliui Korsakui ruduo asocijuojasi su ešerių žūkle. Taktika, kaip pagauti šių žuvų daugiau rudenį, gana paprasta – tenka gerokai pavargti, kol aptinkama jų buriavimosi vieta, mat vasarą esant šiltesniam orui jie gali būti pasklidę po visą ežerą ar upę. Rudenį aptikti būrius nėra lengva, bet tą padarius žūklė teikia be galo daug azarto.

Prasidėjus rudeniui P. Korsakas savo itin mėgstamų dryžuotųjų plėšrūnų ieškojo ir pačiame Klaipėdos centre, nors geresnio kibimo čia jam teko ir gerokai luktelėti.

Kitoks žvejybos būdas, kuriuo galima pagauti didelius laimikius

Ilgametę patirtį turintis laidos apie žvejybą vedėjas pristatė tris populiariausius ešerių gaudymo metodus ir pasakė, kuo jie skiriasi vienas nuo kito.

„Pirmas variantas aišku yra klasikinis „džigas“. Tiesiog rudenį žvejojant klasikiniu „džigu“ įvairiausiose vietose nuo kranto aš mėgstu naudoti ne tradicinius guminukus, ne sliekiukus, ne žuvytes, bet kažką panašaus į vėžius, gumas, turinčias kūrybiškas rankytes, kojytes, ir vienas iš mano mėgstamiausių masalų yra „crazy flapperis“, kuris drąsiai galiu pasakyti dovanoja vienus iš pačių gražiausių ešerių“, – atviravo žūklės asas.

Kitas jo mėgiamas metodas – „drop-shotas“.

„Kai rudenėja ir ešerys tampa vangus, tikrai verta naudoti vadinamąjį „drop-shotą“. Kai masalas yra aukščiau nuo dugno ir visa tai virpinama yra meškerikočio galūne, ir visi šitie variantai tikrai padalina gražių žuvų. „Drop-shotui“ naudojami patys įvairiausi masalai: nuo nedidelių žuvyčių formų iki vėžiukų, kas man labai labai patinka“, – pasakojo P. Korsakas.

Trečias metodas, itin mėgiamas ir sportinės žūklės mėgėjų, – gaudymas vobleriais.

„Kitoks žvejybos būdas, ne tradicinis „džigelis“, prie kurio mes esame įpratę, bet kartais tikrai dovanoja didelius laimikius, ir kas įdomiausia, jeigu gaudai guminuku nuo dugno, kimba mažytės žuvys, o jeigu gaudai vobleriais, kimba iš tikrųjų didesnės. Atkreipkite dėmesį į tai“, – mokė žūklės asas.

Daugiau patarimų apie ešerių žūklę žiūrėkite straipsnio viršuje.

Laidą „Vienam gale kablys“ žiūrėkite sekmadieniais 9:30 val. per TV6.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

