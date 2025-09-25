Buvęs meras ginasi kyšio neėmęs, nors verslininkai sako jį davę: pasiteisinimas – „Žmonos turtas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Buvęs Šilutės savivaldybės administracijos direktorius, o kadaise ir šio miesto meras Virgilijus Pozingis – Klaipėdos teisme. Vyrą prokuratūra kaltina iš dviejų Šilutės verslininkų paėmus daugiau nei 112 tūkst. eurų vertės kyšių.
„Čia yra kvalifikuojamas labai didelio kyšio priėmimas. Labai didelis kyšis. Nusikaltimas kvalifikuojamas kaip labai sunkus. Už tai gresia iki 10 metų laisvės atėmimo“, – aiškino prokuroras Vitalijus Gulenkovas.
Nors Specialiųjų tyrimų tarnyba V. Pozingį sulaikė dar 2022-aisiais, šilutiškiai politiką puikiai žino. Seka ir jo bylos eigą, ją vertina taip:
„Labai negerai. Tai čia iš žmonių pavogė pinigus. Už tą dalyką tai griežtai.“
„Galimybę turi, o ką?“
„Pinigai geri. Gerai kokį namuką pasistatyti už tokius pinigus jau išeitų.“
O namas jau yra. Anksčiau politikas su žmona gyveno viename name, o vėliau šalia pasistatė naują.
Bylos duomenimis, kyšius davę verslininkai sutiko, kad savo įmonių lėšomis padengs dalį V. Pozingio ir jo žmonos statomo gyvenamojo namo bei valdos įrengimo ir tvarkymo išlaidų. Dabar pastatui teisėsauga taiko laikiną nuosavybės apribojimą.
„Mano turtas, niekas neareštuota. Niekas absoliučiai. O žmonos du skirtingi dalykai, aš jau sakiau. Nemaišykime, yra įstatymai, paskaitykime. – O prie ko čia žmona? – Žmonos turtas yra. – Ai, žmonos turtas? – Aha. Tai įstatyme paskaitykite. Valstybiniai tarnautojai nesugeba skaityti Lietuvos įstatymų, tai labai prastai. – Bet žmona tai jūsų. – Nu ir kas? – O turtas ne jūsų? – O turtas ne mano, gyvenime taip yra“, – atsakinėjo kaltinamasis Virgilijus Pozingis.
Viskas padaryta teisėtai
V. Pozingis ir jo advokatas aiškina, kad žmonos namo statyboms neva buvo sudarytos civilinės sutartys ir niekas niekam paslaugų nedarė. Ir visai nesvarbu, kad du Šilutės verslininkai – bendrovės „Kavesta“ vadovas Dionizas Liatukas ir įmonės „Stamela“ direktorius Matas Liepis viskuo prisipažino ir buvo nuteisti dešimtūkstantinėmis baudomis.
Bylos duomenimis, V. Pozingis padėjo jiems laimėti savivaldybės vykdomus viešuosius statybų pirkimus, o už tai priėmė 112 tūkst. eurų vertės medžiagas ir darbus. Tai yra statybinių ir apdailos medžiagų tiekimą bei įvairių paslaugų apmokėjimą – įskaitant fasado ir vidaus apdailos medžiagas, granito gaminius, keramines plyteles, palanges, plytelių pjovimo darbus.
„Tai jei gerbiami ponai verslininkai manė, kad jie padarė kažką neteisėto ir nusikalstamą veiką, tai jie ir prisipažino. O ponas Virgilijus įrodys, manau, savo tiesą teisme. Ir nereikia niekada iš anksto jungti visų bylų ir pagal vieną nuosprendį byloje vertinti kitų“, – kalbėjo V. Pozingio advokatas Edgaras Dereškevičius.
„Žmonės, ką juos privertė sakyti, tą žmonės pasakė“, – atšovė Virgilijus Pozingis.
Prieš sulaikymą V. Pozingis buvo neseniai įstojęs į Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, iš jos išmestas teisėsaugai paskelbus apie tyrimo rezultatus. Kaip neretai tokiose bylose būna, politikas žada sąmokslą prieš jį atskleisti teismams pasibaigus.
