Teismas: „Viada“ atsakinga už paslėptą tabako reklamą, turi sumokėti baudą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) rugsėjo 17 dieną netenkino „Viados“ prašymo panaikinti 2023-ųjų gruodžio Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) sprendimą ir įmonei skirtą baudą dėl užslėptos kaitinamojo tabako gaminių reklamos.
Teismas paliko galioti Regionų administracinio teismo 2024 metų kovo 25 dienos sprendimą.
LVAT priėmus galutinį sprendimą „Viada“ už pažeidimą turi sumokėti maždaug 1,5 tūkst. eurų baudą.
Teismas nesutiko su bendrovės skundu, jog tabako reklama degalinėje rodyta ne „Viados“, o tabako tiekėjų iniciatyva, todėl būtent jie, o ne degalinių operatorė turi atsakyti už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus.
„Teisinis reguliavimas suponuoja, kad tabako ir (ar) susijusių gaminių mažmeninės prekybos įmonė, pažeidusi jų reklamos draudimą, yra tokio pažeidimo subjektas taikytinos atsakomybės už pažeidimą prasme, todėl pareiškėjas patrauktas atsakomybėn teisėtai“, – nutartyje konstatavo LVAT.
Pasak NTAKD, „Viada“ degalinėje Vilniaus Ozo gatvėje eksponuodama kaitinamojo tabako įrenginius „Iqos“ ir „Glo“ kartu pateikė ir informaciją, kurią galima laikyti paslėpta tokių gaminių reklama.
„Viada“ teismams aiškino, kad NTAKD skirdamas baudą žinojo, jog bendrovė buvo sudariusi tiekimo sutartis su tabako produktų platintojais ir pagal jas atsakomybė už pažeidimus tenka tiekėjams.
Vis tik teismai nusprendė, kad „Viados“ ir tiekėjų sutartys dar nereiškia, jog degalinių tinklas gali nevykdyti įstatymo bei išvengti atsakomybės. Anot jų, „Viada“ eksponavo gaminius turėdama tikslą skatinti vartotojus rūkalus pirkti bei vartoti, tam naudojo jai priklausančią įrangą.
LVAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Verslininko Ivano Paleičiko šeimos kontroliuojamos bendrovės „Viada LT“ valdomam degalinių tinklui priklauso 133 degalinės Lietuvoje bei 101 degalinė Latvijoje.
