Aukščiausiasis Teismas nepriėmė nuteisto buvusio sostinės tarybos nario Dmitrijevo skundo

Dėl fiktyvios negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties biuro nuomai ir už tai nepagrįstai gautų daugiau nei 9 tūkst. eurų kaltu pripažintas buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys bei buvęs Seimo narys S. Dmitrijevas prašė nutraukti jam bylą dėl piktnaudžiavimo bei dokumentų klastojimo, o už sukčiavimą paskirti švelnesnę bausmę.
Jis taip pat prašė atmesti civilinį ieškinį sostinės savivaldybei.
LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija rugsėjo 9 dieną paskelbė, kad kasaciniame skunde nepateikta teisinių argumentų dėl anksčiau bylą nagrinėjusių teismų išvadų nepagrįstumo.
Kolegija nusprendė, kad paduotas kasacinis skundas neatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų ir pagrindų, todėl atsisakoma jį priimti.
Skundo nepriėmimas reiškia, kad procesas S. Dmitrijevo atžvilgiu yra baigtas.
Nuteistam politikui skirta piniginė bauda
ELTA primena, kad už piktnaudžiavimą siekiant turtinės naudos, disponavimą suklastotu dokumentu bei sukčiavimą 65 metų S. Dmitrijevui yra skirta 15 tūkst. eurų bauda.
Buvusio politiko sutuoktinei Nataljai Dmitrijevai teismas skyrė 10 tūkst. eurų baudą. Ji nuteista už dokumentų klastojimą, sukčiavimą, padėjimą piktnaudžiauti tarnyba bei apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą.
Dmitrijevai Vilniaus miesto savivaldybei kartu turės atlyginti daugiau nei 2,1 tūkst. eurų žalą. Per 7 tūkst. eurų jau yra grąžinti.
Sutuoktiniai savo kaltę pripažino iš dalies, S. Dmitrijevas tikino, kad nesiekė praturtėti iš savivaldybės lėšų.
Šioje byloje įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad S. Dmitrijevas, 2019–2023 m. būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys ir neturėdamas jam skirtų tarnybinių patalpų, jas fiktyviai išsinuomojo iš savo sutuoktinės vadovaujamos įmonės. S. Dmitrijevas, kaip tuometinis tarybos narys, turėjo teisę gauti išmoką biuro patalpų išlaidoms apmokėti.
Patalpose S. Dmitrijevas tarybos nario veiklos realiai niekada nevykdė, tačiau savivaldybei nuolat teikė sutuoktinės išrašytas sąskaitas faktūras ir kasos pajamų orderius, siekdamas gauti neva patirtų išlaidų atlyginimą.
Poltikas anksčiau du kartus – 2000-2004 ir 2012-2016 m. – buvo išrinktas Seimo nariu. Jis buvo vienas iš organizacijos „Lietuvos rusų sąjunga“ steigėjų, buvo jos pirmininku.
