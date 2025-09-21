Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aukščiausiasis Teismas nepriėmė nuteisto buvusio sostinės tarybos nario Dmitrijevo skundo

2025-09-21 15:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 15:38

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nepriėmė už nusikaltimus, susijusius su tarybos nario lėšų panaudojimu, nuteisto buvusio Vilniaus miesto tarybos nario Sergejaus Dmitrijevo advokato Viktoro Dovidaičio skundo.

Natalja Dmitrijeva, Sergej Dmitrijev. ELTA / Josvydas Elinskas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nepriėmė už nusikaltimus, susijusius su tarybos nario lėšų panaudojimu, nuteisto buvusio Vilniaus miesto tarybos nario Sergejaus Dmitrijevo advokato Viktoro Dovidaičio skundo.

REKLAMA
0

Dėl fiktyvios negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties biuro nuomai ir už tai nepagrįstai gautų daugiau nei 9 tūkst. eurų kaltu pripažintas buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys bei buvęs Seimo narys S. Dmitrijevas prašė nutraukti jam bylą dėl piktnaudžiavimo bei dokumentų klastojimo, o už sukčiavimą paskirti švelnesnę bausmę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat prašė atmesti civilinį ieškinį sostinės savivaldybei.

LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija rugsėjo 9 dieną paskelbė, kad kasaciniame skunde nepateikta teisinių argumentų dėl anksčiau bylą nagrinėjusių teismų išvadų nepagrįstumo. 

REKLAMA
REKLAMA

Kolegija nusprendė, kad paduotas kasacinis skundas neatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų ir pagrindų, todėl atsisakoma jį priimti.

REKLAMA

Skundo nepriėmimas reiškia, kad procesas S. Dmitrijevo atžvilgiu yra baigtas.

Nuteistam politikui skirta piniginė bauda

ELTA primena, kad už piktnaudžiavimą siekiant turtinės naudos, disponavimą suklastotu dokumentu bei sukčiavimą 65 metų S. Dmitrijevui yra skirta 15 tūkst. eurų bauda.

Buvusio politiko sutuoktinei Nataljai Dmitrijevai teismas skyrė 10 tūkst. eurų baudą. Ji nuteista už dokumentų klastojimą, sukčiavimą, padėjimą piktnaudžiauti tarnyba bei apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą.

REKLAMA
REKLAMA

Dmitrijevai Vilniaus miesto savivaldybei kartu turės atlyginti daugiau nei 2,1 tūkst. eurų žalą. Per 7 tūkst. eurų jau yra grąžinti.

Sutuoktiniai savo kaltę pripažino iš dalies, S. Dmitrijevas tikino, kad nesiekė praturtėti iš savivaldybės lėšų.

Šioje byloje įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais nustatyta, kad S. Dmitrijevas, 2019–2023 m. būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys ir neturėdamas jam skirtų tarnybinių patalpų, jas fiktyviai išsinuomojo iš savo sutuoktinės vadovaujamos įmonės. S. Dmitrijevas, kaip tuometinis tarybos narys, turėjo teisę gauti išmoką biuro patalpų išlaidoms apmokėti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Patalpose S. Dmitrijevas tarybos nario veiklos realiai niekada nevykdė, tačiau savivaldybei nuolat teikė sutuoktinės išrašytas sąskaitas faktūras ir kasos pajamų orderius, siekdamas gauti neva patirtų išlaidų atlyginimą.

Poltikas anksčiau du kartus – 2000-2004 ir 2012-2016 m. – buvo išrinktas Seimo nariu. Jis buvo vienas iš organizacijos „Lietuvos rusų sąjunga“ steigėjų, buvo jos pirmininku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų