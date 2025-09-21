Kalendorius
Prezidento patarėjas: mediacijos procesas „čekiukų“ bylose nebūtų taikomas

2025-09-21 11:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 11:38

Prezidentūros rengiamose įstatymų pataisose bus siūloma mediaciją taikyti tose baudžiamosiose bylose, kuriose nagrinėjami vienkartiniai konfliktai, pavyzdžiui, vagystės, smurto atvejai, teigia šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas Simonas Mikšys. Anot jo, „čekiukų“ bylose susitaikymo galimybės nebus.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Kaip Eltai pasakojo prezidento patarėjas teisės klausimais S. Mikšys, iniciatyvą parengti įstatymų projektus dėl mediacijos taikymo baudžiamosiose bylose paskatino teismų, akademinės bendruomenės kreipimasis į Prezidentūrą. 

„Mediacija civilinėse bylose veikia ir veikia pakankamai sėkmingai. Mediacijos atvejų per metus būna tūkstančiais. Taigi, matydami tą sėkmingą praktiką, matome galimybę mediaciją taikyti ir baudžiamajame procese. (...) Mokslo bendruomenė jau daugybę metų šneka apie tai, kad Lietuva yra tikriausiai likusi vienintelė valstybė Europos Sąjungoje, neturinti mediacijos baudžiamajame procese. Dėl to, matyt, tas poreikis ją įteisinti yra subrendęs“, – Eltai kalbėjo S. Mikšys. 

Siūlys orientuotis į vienkartinius konfliktus

Prezidento patarėjas teigė, kad planuojama siūlyti įteisinti mediacijos modelį, kuris šiuo metu egzistuoja daugelyje Europos šalių – numatyti, jog susitaikymo procedūrą galima būtų taikyti ne visose baudžiamosiose bylose, o tik dalyje jų. 

„Mes remsimės mediacijos modeliu, kuris yra daugumoje Europos Sąjungos valstybių – mediacijos galimybė būtų taikoma lengvų nusikaltimų atvejais, kitaip tariant, baudžiamųjų nusižengimų, nesunkių, apysunkių, neatsargių nusikaltimų atvejais. Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai – mes šitų atvejų neliečiame“, – dėstė S. Mikšys.

„Mediacija būtų orientuota į vienkartinius konfliktus, pavyzdžiui, vagystė, fizinis smurtas. Tiesa, dėl smurto yra tam tikra išimtis – planuojame neleisti mediacijos smurto artimoje aplinkoje atvejais, nes tokiu atveju yra galios disbalansas tarp kaltininko ir aukos“, – pavyzdžius pateikė prezidento patarėjas. 

Pasak S. Mikšio, Prezidentūrą pasiekė neoficialiai aptarinėjami nuogąstavimai, jog gali būti siūloma mediaciją taikyti ir „čekiukų“ baudžiamosiose bylose. Tokios iniciatyvos, anot šalies vadovo patarėjo, nebus.

„Įstatymo projekte labai aiškiai parašysime, kad mediacija korupcinių nusikaltimų atvejais negalima, kad ir kokio tai sunkumo nusikaltimas būtų“, – tvirtino S. Mikšys.

Prezidento patarėjas tvirtino, kad planuojama teisės aktų pataisas dėl mediacijos įteisinimo baudžiamosiose bylose Seimui pristatyti gruodžio pabaigoje.

Praktika rodo, kad dabar susitaikymai būna tik formalūs 

Šiuo metu mediacija baudžiamajame procese galima tik tuo atveju, kai yra taikomas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius.

Visgi, pasak S. Mikšio, praktika rodo, kad šiais atvejais, susitaikymas paprastai tebūna formalus ir kaltininkai bylose nėra suinteresuoti atlyginti padarytą žalą. Pasak prezidento patarėjo, mediacijos specialistų įsiliejimas į procesą padeda konfliktą išspręsti iš esmės. 

„Praktika parodė, kad tokie susitaikymai būna labai formalūs – žmonės tiesiog pasirašo dokumentą, nors prieš tai akis į akį net nebūna susitikę. Tas susitaikymo formalumas lemia tai, kad kaltininkai nėra suinteresuoti atlyginti žalos. O, kai vyksta mediacija, taikomas kontaktinis konflikto sprendimo būdas, kuris paprastai užsienio šalyse trunka 8 valandas. Proceso metu akis į akį susitikę žmonės iš tikrųjų išsiaiškina, kokios priežastys lėmė konfliktą, kaip jį galima būtų spręsti“, – aiškino S. Mikšys.

Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad mediacija ypatinga ir tuo, jog šio proceso metu dirba psichologijos žinių turintys specialistai.

„Mediacijos proceso metu kaltininkas neformaliai, o paprastai realiai atsiprašo nukentėjusiojo, nes mediacijos metu dirba ne tradicinis teisininkas, o žmogus, turintis specialių psichologijos žinių“, – pridūrė pašnekovas.

Anot prezidento patarėjo, susitaikymo galimybė sutrumpintų pačių baudžiamųjų procesų, kurie paprastai užtrunka ilgai, trukmę. 

Apie iniciatyvą siūlyti mediacijos institutą taikyti ir baudžiamosiose bylose praėjusią savaitę pranešė prezidentas G. Nausėda. 

Mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai, tai yra tretieji nešališki asmenys, padeda šalims taikiai spręsti ginčą. 

Mediacijos įstatyme numatyta, kad mediacija gali būti taikoma sprendžiant civilinius (t. y. šeimos ir kitus) ginčus, kurie yra ar gali būti nagrinėjami teisme civilinio proceso tvarka bei sprendžiant administracinius ginčus.

Šiuo metu teisės akte taip pat nurodoma, jog mediacija galima tik dėl tokio ginčo, dėl kurio leidžiama šalims sudaryti taikos sutartį. Šalys gali pasinaudoti šiuo būdu tiek tuo atveju, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas teisme, tiek ir tuo atveju, kai bylą jau nagrinėja teismas.

