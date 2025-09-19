Klaipėdietis Virginijus švenčia pergalę: teismas panaikino policijos skirtą 400 eurų baudą

Teismas šią baudą panaikino ir dar iš valstybės priteisė 400 eurų klaipėdiečio advokato išlaidoms padengti.
„Putinas lygu Hitleriui. Aišku, kieno aš pusėje, ar neaišku? Ar aš Putiną palaikau, ar atvirkščiai?“ – žurnalistų klausia klaipėdietis Virginijus.
Pareigūnai į detales nesileido
Vyras, palaikydamas Ukrainą, proteste demonstravo minėtą plakatą. Išvydę nupieštą svastiką, policininkai be jokių diskusijų klaipėdiečiui skyrė 400 eurų baudą už draudžiamų simbolių demonstravimą.
Virginijus, nesutikdamas su, jo manymu, absurdišku sprendimu, kreipėsi į teismą.
„Nuspręsta, ar aš būsiu pastatytas į vieną gretą su vatnikais, kremliniais ir kitais mūsų valstybės pamatus griaunančiais asmenimis“, – teigia Virginijus.
O gargždiškių nuomonės dėl plakato ir to, kas teisus – išsiskyrė:
„Visi kovojame, kad ukrainiečiai laimėtų. O čia, atrodo, atvirkščiai – kad institucijos nori, jog pralaimėtų ukrainiečiai. Mano tokia nuomonė. Labai neteisinga. Ir visų žmonių atžvilgiu, manau, tai gėdingas policijos poelgis“.
„Nežinau... Man apskritai tokie dalykai nelabai priimtini. Kai visokios svastikos ir panašiai demonstruojamos. Manau, teisingai gavo tą baudą, iš tikrųjų“.
Teisėjo ir pareigūnų nuomonės išsiskyrė
Vis tik teisėjas nusprendė, kad policija pasielgė netinkamai, todėl baudą Virginijui panaikino ir iš valstybės priteisė 400 eurų advokato išlaidoms padengti.
„Policijos pareigūnai pernelyg tiesmukai taiko įstatymo raidę. Šiuo atveju tai yra nusižengimas prieš valdymo tvarką, o akivaizdu, kad kaltinamasis nenusižengė valdymo tvarkai. Jis buvo kaip tik prieš karą Ukrainoje. Lietuvos Respublika taip pat yra prieš karą Ukrainoje. Tai jis nevykdė propagandos – jis kaip tik buvo prieš“, – teigia teisėjas Vandalinas Vainius.
Virginijus sako nelabai tikėjęsis palankaus teismo sprendimo, tad po jo paskelbimo liko maloniai nustebintas.
„Kiti sakė – ai, tai čia jie visi... Varnas varnui akies nekerta, čia su policija nenorės konfliktuoti. Pasirodo, kad ne – kad yra išimčių. Ir, kaip aš anksčiau sakiau, kad teisė ir teisingumas nėra susisiekiantys indai, šį kartą rodo, kad vis dėlto tai susisiekiantys indai“, – teigia Virginijus.
Virginijus tikisi, kad jo bylos baigtis sukurs praktiką analogiškoms situacijoms ateityje ir paskatins žmones remti Ukrainą bei protestuoti prieš Rusijos vykdomus karo nusikaltimus.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.