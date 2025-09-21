Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už dokumentų klastojimą nuteistas advokatas Kirpičnikovas teisme norėjo turėti du gynėjus

2025-09-21 12:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 12:49

Už teismo nutarties, taip pat Registrų centro dokumentų klastojimą nuteistas advokatas Valerijus Kirpičnikovas pageidavo, kad apeliacinės instancijos teisme jį gintų du gynėjai.

Valerijus Kirpičnikovas. ELTA / Dainius Labutis

Už teismo nutarties, taip pat Registrų centro dokumentų klastojimą nuteistas advokatas Valerijus Kirpičnikovas pageidavo, kad apeliacinės instancijos teisme jį gintų du gynėjai.

1

Rugsėjo 10 dieną Apeliacinis teismas ketino pradėti nagrinėti V. Kirpičnikovo skundą dėl jam paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio. Nuteistam advokatui buvo paskirtas valstybės lėšomis apmokamas gynėjas Romaldas Brilius. Tačiau posėdžio išvakarėse V. Kirpičnikovas sudarė sutartį su savo pasirinktu advokatu Arvydu Pociumi, todėl teismo salėje pasirodė du advokatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo, kad naujas šios bylos advokatas A. Pocius prašo laiko susipažinti su byla, nes to padaryti dar nespėjo.

Tuo metu V. Kirpičnikovas teismui pareiškė, jog norėtų dviejų advokatų – ir valstybės apmokamo, ir savo lėšomis samdyto.

Toks prašymas suglumino ir prokurorą, ir advokatą R. Brilių, ir teisėjus.

„Palieku šį klausimą spręsti teismui", – tepasakė advokatas R. Brilius.

Prokuroras Zenonas Burokas nuteistojo prašymą įvardijo kaip keistą.

„Jeigu tiko advokatas Brilius, kam ieškojo kito?", – svarstė prokuroras. 

Tuo metu teisėjas Nerijus Meilutis atkreipė dėmesį, kad susitarimas su nauju advokatu buvo sudarytas likus dienai iki posėdžio, o R. Brilius buvo jau anksčiau paskirtas dalyvauti šioje byloje.

„Mes jau buvom paskyrę gynėją, kokia esmė dviejų advokatų?", – stebėjosi teisėjas N. Meilutis. 

V. Kirpičnikovas teigė, kad su advokatu A. Pociumi bendravo anksčiau, tačiau jo nebuvo Lietuvoje, jis buvo išvykęs. Per tą laiką teismas paskyrė valstybės lėšomis apmokamą gynėją R. Brilių. Pastarasis susipažino su medžiaga.

„Ar jūs pasiruošęs dirbti su šiuo advokatu?", – nuteistojo klausė teisėjas Justas Namavičius, turėdamas omenyje advokatą A. Pocių.

V. Kirpičnikovas tikino, kad „gink Dieve, nenori vilkinti bylos". 

Esant tokiai situacijai teisėjai nusprendė kol kas bylos nenagrinėti, leisti naujam advokatui susipažinti su bylos medžiaga ir prie nagrinėjimo grįžti spalio 28 dieną.

Teisme kilo diskusija ir dėl apmokėjimo į posėdį atvykusiam valstybės skirtam advokatui R. Briliui – advokato atvykimas į pirmą posėdį ir pasirengimas bylai įvertintas 239 eurais.   

V. Kirpičnikovas mano, kad valstybė šiam gynėjui turėtų sumokėti, nes reikia gerbti advokato darbą.

Advokatas pripažintas kaltu dėl dokumentų klastojimo

ELTA primena, kad kovą Vilniaus apygardos teismas advokatą V. Kirpičnikovą pripažino kaltu dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo bei piktnaudžiavimo ir skyrė jam 25 tūkst. eurų baudą. 

Teismas paskelbė, kad įrodyta, jog advokatas suklastojo tris dokumentus, tai yra teismo nutartį, taip pat Registrų centro dokumentus, ir pateikė byloje nukentėjusiąja pripažintai moteriai Tatjanai M. Baudžiamoji byla susijusi su garažo registravimu Vilniaus Valakampių rajone. 

Bylos duomenimis, V. Kirpičnikovas, su kliente sudaręs teisinių paslaugų teikimo sutartį dėl ūkinio pastato įteisinimo, šių paslaugų nesuteikė, tačiau, piktnaudžiaudamas savo, kaip advokato, tarnybine padėtimi ir siekdamas suklaidinti klientę, klastojo valstybės įmonių dokumentus ir juos pateikdavo klientei. Anot teisėsaugos, netikruose dokumentuose nurodęs melagingus duomenis ir sudaręs įspūdį, kad teisinės paslaugos yra suteiktos, V. Kirpičnikovas apgaule įgijo svetimą turtą – didesnį nei 6 tūkst. eurų klientės mokestį.

Be baudos Vilniuje dirbusiam advokatui teismo skirta ir baudžiamojo poveikio priemonė – jam trejus metus uždrausta dirbti teisinį darbą. 

Lietuvos advokatūra yra priėmusi  sprendimą V. Kirpičnikovą laikinai išbraukti iš Lietuvoje praktikuojančių advokatų sąrašo. Anksčiau jam jau buvo skirtos dvi drausminės nuobaudos už įvairius veiklos pažeidimus.

