Nuteista 228 tonas naftos produktų atliekų į mišką išpylusi Jonavos bendrovė ir jos darbuotojas

Naftos produktų atliekų perdirbimu užsiimančios įmonės vadybininkas Karolis P. nubaustas 5 tūkst. eurų bauda, o pačiai bendrovei „NAPC“ skirta 10 tūkst. eurų bauda.
Jie taip pat turės sumokėti daugiau nei 10,2 tūkst. eurų už aplinkai padarytą žalą. Tiesa, didžioji dalis padarytos žalos jau buvo atlyginta iki nuosprendžio paskelbimo. Visgi, patys kaltinamieji kaltę pripažino tik iš dalies, jie tikėjosi būti nubausti administracine tvarka.
Skirdama minimalią bausmę teisėja Lina Šafronienė atkreipė dėmesį, kad kaltinamieji ėmėsi operatyviai šalinti padarinius gamtai – teršalų siurbimui naudojo sunkiąją techniką.
„Norint išsiurbti teršalus, jiems teko kirsti mišką, pašalinti miško paklotę“, – sakė nuosprendį paskelbusi Kauno apylinkės teismo teisėja L. Šafronienė.
UAB „NAPC“ sulaukė kaltinimų, kad neprižiūrėjo vieno terminale dirbančio darbuotojo ir tyčia iš UAB „NAPC“ Kalnėnų naftos produktų terminale esančio rezervuaro panaudojant guminę žarną bei drenažinį siurblį, ne per vieną kartą buvo išpiltos jame kauptos pavojingos naftos produktų atliekos.
Daugiau nei 228 tonos šių atliekų pateko į valstybinį Karmėlavos mišką, esantį Užusalių seniūnijoje, Jonavos rajone.
Tokiu būdu buvo užterštas 0,453 ha valstybinio miško žemės plotas, melioracijos griovys, naftos produktais buvo užterštas ir gruntinis vanduo.
Žemei, vandeniui, augmenijai ir gyvūnijai buvo padaryta 2 mln. 380 tūkst. eurų žala žemei, vandeniui, gyvūnijai ir augmenijai. Beveik visa žala buvo atlyginta anksčiau. Bendrovei reikėjo skirti daugiau nei 179 tūkst. eurų savo lėšų, kad būtų pašalinti įvykio padariniai.
„Kaltinamieji pažeidė aplinkos apsaugos teisės aktuose nustatytą tvarką, pažeidė atliekų tvarkymo taisykles“, – sakė nuosprendį paskelbusi teisėja L. Šafronienė.
2022 metų vasarį Jonavos rajono gyventojai ėmė skųstis nuo naftos perdirbimo įmonės sklindančiu aštriu kvapu, kreipėsi į tarnybas.
Tuo metu įmonė tikino, kad tarša buvo istorinė, nes nurodytoje vietovėje veikė sovietų karinė bazė, čia buvo laikomi naftos produktai. Visgi, specialistai nustatė, kad teršalai išsiliejo visai neseniai.
Teismas konfiskavo žarną ir siurblį, kuriais tekėjo teršalai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!