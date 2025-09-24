Teismui vėl nepavyko pradėti nagrinėti Kandroto-Celofano ir Lobovo bylos dėl neapykantos kurstymo

Kaip Eltai sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis, bylos nepavyko pradėti nagrinėti dėl to, kad paaiškėjo, jog vienas kaltinamųjų A. Kandrotas-Celofanas neturi gynėjo.
„Bylos pradėti nagrinėti nepavyko, nes kaltinamasis Antanas Kandrotas neturėjo savo gynėjo. Jis pateikė prašymą teismui, kad jį gintų advokatas Erikas Rugienius. Teismas prašymą tenkino“, – sakė teismo atstovas.
Kitas posėdis byloje numatytas spalio 22 d.
Tai ne pirmas kartas, kai teismui nepavyksta pradėti nagrinėti šios bylos. Anksčiau ji buvo atidėta dėl to, nes A. Kandrotas-Celofanas į teismo posėdį neatvyko. Tiesa, vėliau buvo pateikti dokumentai, kuriais nurodoma, kad kaltinamasis neatvyko į posėdį dėl pateisinamų priežasčių.
ELTA primena, kad šioje baudžiamojoje byloje A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu, neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Politikas neslepia esantis homoseksualus.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ pernai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „pasimatysim dar Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas šią savaitę išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti keturi metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant. Nuteistieji pripažinti recidyvistais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!