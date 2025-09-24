Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismui vėl nepavyko pradėti nagrinėti Kandroto-Celofano ir Lobovo bylos dėl neapykantos kurstymo

2025-09-24 13:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 13:48

Vilniaus miesto apylinkės teismui trečiadienį vėl nepavyko pradėti nagrinėti aktyvių įvairių protestų dalyvių Antano Kandroto-Celofano ir Andrejaus Lobovo bylos dėl neapykantos kurstymo. 

Antanas Kandrotas-Celofanas Antanas Kandrotas-Celofanas (nuotr. Elta)

Vilniaus miesto apylinkės teismui trečiadienį vėl nepavyko pradėti nagrinėti aktyvių įvairių protestų dalyvių Antano Kandroto-Celofano ir Andrejaus Lobovo bylos dėl neapykantos kurstymo. 

0

Kaip Eltai sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis, bylos nepavyko pradėti nagrinėti dėl to, kad paaiškėjo, jog vienas kaltinamųjų A. Kandrotas-Celofanas neturi gynėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bylos pradėti nagrinėti nepavyko, nes kaltinamasis Antanas Kandrotas neturėjo savo gynėjo. Jis pateikė prašymą teismui, kad jį gintų advokatas Erikas Rugienius. Teismas prašymą tenkino“, – sakė teismo atstovas.

Kitas posėdis byloje numatytas spalio 22 d. 

Tai ne pirmas kartas, kai teismui nepavyksta pradėti nagrinėti šios bylos. Anksčiau ji buvo atidėta dėl to, nes A. Kandrotas-Celofanas į teismo posėdį neatvyko. Tiesa, vėliau buvo pateikti dokumentai, kuriais nurodoma, kad kaltinamasis neatvyko į posėdį dėl pateisinamų priežasčių.

ELTA primena, kad šioje baudžiamojoje byloje A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu, neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį, buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl seksualinės orientacijos. Politikas neslepia esantis homoseksualus. 

Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ pernai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.

Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „pasimatysim dar Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.

A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas šią savaitę išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti keturi metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant. Nuteistieji pripažinti recidyvistais. 

