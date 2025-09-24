Planuojate eiti 5, 10 ar 25 km? Patarimai, kaip maitintis, kad kelias būtų lengvesnis

5 km (iki 1 val.) – lengvas pasivaikščiojimas
Pasak A. Šaginiano, trumpam atstumui nereikia ypatingų pasiruošimų, paprastai pakanka stiklinės vandens prieš startą. Toks ėjimas preliminariai gali trukti apie valandą, tad užkandžių dažniausiai neprireikia.
10 km (1,5–2 val.) – reikalingas mažas energijos papildymas
„10 km trasoje jau verta turėti gertuvę – apie pusę litro vandens (ar daugiau, jei gausiai prakaituojate), taip pat verta atkreipti dėmesį į oro sąlygas“, – sako A. Šaginianas. Vandenį gerti patariama mažais gurkšneliais. Jei pajuntate alkį, mažas užkandis, pvz. bananas ar energijos batonėlis, būtų optimalus pasirinkimas. Nedidelis užkandis ne tik suteiks jėgų, bet ir pakels nuotaiką.
25 km (4–6+ val.) – reikalingas atidus pasiruošimas
Pasak A. Šaginiano, kai kuriems 25km žygis yra lyg užkopti į Everestą, toks ėjimas prilygsta rimtam sportiniam iššūkiui. Šiuo atveju, maisto atsargomis reikia pasirūpinti iš anksto: 1-2 litrai vandens (priklausomai nuo oro sąlygų), taip pat reikalingi užkandžiai kas 60-90 minučių. Energijos batonėliai, džiovinti vaisiai, geliai ar sumuštiniai – neleis išsekti. Patarimas: atsargoje turėti rehidrono paketėlį – jo prireiks, jei pradėtų kamuoti mėšlungis ar dehidratacijos požymiai. Rekomenduojama daryti planuotas poilsio stoteles, nusiimti batus – pailsinti ir pamasažuoti pėdas.
„Šios rekomendacijos – orientacinės, svarbiausia, stebėti savo kūną, atkreipti dėmesį, kaip jis jaučiasi bandant įveikti skirtingus atstumus. Auksinės taisyklė – klausyti individualių kūno poreikių: troškulys ir alkis yra požymiai, jog trūksta maistinių medžiagų ar skysčių. Prieš bet kokį ėjimą patariama vengti riebaus ir sunkiai virškinamo maisto, kad neapkrauti virškinamojo trakto. Organizmui svarbus ir poilsis – net trumpa 5 minučių pertraukėlė gali tapti tikru išsigelbėjimu, ypač einant 25 km“, – pastebi Armenas Šaginianas, „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą.
Ėjimas – daugiau nei tik judėjimas
Ėjimas – tai ne tik „sporto klubas“ jūsų širdžiai, kraujotakai, raumenims, laikysenai ir imunitetui. Tai „emocijų inžinerija“, kuri sujungia fizinę naudą su psichologine gerove. Kiekvienas žingsnis padeda valyti galvą nuo minčių chaoso, atveria duris kūrybiškumui ir padeda reguliuoti kasdienį stresą. Tai paprastas, bet galingas būdas patirti kasdienę transformaciją, stiprinant ne tik kūną, bet ir ryšius su savimi bei aplinka“, – dalinasi „Toyota Ėjimo“ organizatoriai.
„Toyota Ėjimas“ – puiki galimybė išjudinti ne tik kūną, bet ir protą ir atrasti Vilnių tiek miesto gatvėse, tiek parkuose, visiškai nemokamai. Visų trasų startas ir finišas Nepriklausomybės aikštėje, prie LR Seimo, o visa sekmadienio kelionė ves per gražiausias Vilniaus vietas: Žvėryną, Neries pakrantę, Žirmūnus ir pasakišką Verkių parką. 5 km trasa yra tinkama važiuoti ir vežimėliais, todėl dalyvauti gali šeimos su mažais vaikais bei negalią turintys žmonės. Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
