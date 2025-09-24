Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Planuojate eiti 5, 10 ar 25 km? Patarimai, kaip maitintis, kad kelias būtų lengvesnis

2025-09-24 12:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 12:57

Jau šį sekmadienį, rugsėjo 28 d. „Toyota Ėjimo“ organizatoriai kviečia atrasti Vilnių savo kojomis ir savo tempu: galima rinktis iš trijų skirtingų ilgių trasų: 5, 10 ar 25 km. Klausimas, kuris dažnai neduoda ramybės dalyviams: „kaip maitintis, kad ėjimas būtų malonumas, o ne kančia“? Nesvarbu, ar ruošiatės eiti 5 ar net 25 kilometrus, skysčiai ir tinkamai pasirinkti maisto produktai yra jūsų energijos bei geros savijautos šaltinis. Įžvalgomis apie pasiruošimą skirtingoms trasoms dalinasi Armenas Šaginianas, „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą.

Ėjimas | Vytauto Pilkausko nuotr.

Jau šį sekmadienį, rugsėjo 28 d. „Toyota Ėjimo“ organizatoriai kviečia atrasti Vilnių savo kojomis ir savo tempu: galima rinktis iš trijų skirtingų ilgių trasų: 5, 10 ar 25 km. Klausimas, kuris dažnai neduoda ramybės dalyviams: „kaip maitintis, kad ėjimas būtų malonumas, o ne kančia“? Nesvarbu, ar ruošiatės eiti 5 ar net 25 kilometrus, skysčiai ir tinkamai pasirinkti maisto produktai yra jūsų energijos bei geros savijautos šaltinis. Įžvalgomis apie pasiruošimą skirtingoms trasoms dalinasi Armenas Šaginianas, „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

5 km (iki 1 val.) – lengvas pasivaikščiojimas

Pasak A. Šaginiano, trumpam atstumui nereikia ypatingų pasiruošimų, paprastai pakanka stiklinės vandens prieš startą. Toks ėjimas preliminariai gali trukti apie valandą, tad užkandžių dažniausiai neprireikia.

10 km (1,5–2 val.) – reikalingas mažas energijos papildymas

„10 km trasoje jau verta turėti gertuvę – apie pusę litro vandens (ar daugiau, jei gausiai prakaituojate), taip pat verta atkreipti dėmesį į oro sąlygas“, – sako A. Šaginianas. Vandenį gerti patariama mažais gurkšneliais. Jei pajuntate alkį, mažas užkandis, pvz. bananas ar energijos batonėlis, būtų optimalus pasirinkimas. Nedidelis užkandis ne tik suteiks jėgų, bet ir pakels nuotaiką.

25 km (4–6+ val.) – reikalingas atidus pasiruošimas

Pasak A. Šaginiano, kai kuriems 25km žygis yra lyg užkopti į Everestą, toks ėjimas prilygsta rimtam sportiniam iššūkiui. Šiuo atveju, maisto atsargomis reikia pasirūpinti iš anksto: 1-2 litrai vandens (priklausomai nuo oro sąlygų), taip pat reikalingi užkandžiai kas 60-90 minučių. Energijos batonėliai, džiovinti vaisiai, geliai ar sumuštiniai – neleis išsekti. Patarimas: atsargoje turėti rehidrono paketėlį – jo prireiks, jei pradėtų kamuoti mėšlungis ar dehidratacijos požymiai. Rekomenduojama daryti planuotas poilsio stoteles, nusiimti batus – pailsinti ir pamasažuoti pėdas.

„Šios rekomendacijos – orientacinės, svarbiausia, stebėti savo kūną, atkreipti dėmesį, kaip jis jaučiasi bandant įveikti skirtingus atstumus. Auksinės taisyklė – klausyti individualių kūno poreikių: troškulys ir alkis yra požymiai, jog trūksta maistinių medžiagų ar skysčių. Prieš bet kokį ėjimą patariama vengti riebaus ir sunkiai virškinamo maisto, kad neapkrauti virškinamojo trakto. Organizmui svarbus ir poilsis – net trumpa 5 minučių pertraukėlė gali tapti tikru išsigelbėjimu, ypač einant 25 km“, – pastebi Armenas Šaginianas, „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą.

Ėjimas – daugiau nei tik judėjimas

Ėjimas – tai ne tik „sporto klubas“ jūsų širdžiai, kraujotakai, raumenims, laikysenai ir imunitetui. Tai „emocijų inžinerija“, kuri sujungia fizinę naudą su psichologine gerove. Kiekvienas žingsnis padeda valyti galvą nuo minčių chaoso, atveria duris kūrybiškumui ir padeda reguliuoti kasdienį stresą. Tai paprastas, bet galingas būdas patirti kasdienę transformaciją, stiprinant ne tik kūną, bet ir ryšius su savimi bei aplinka“, – dalinasi „Toyota Ėjimo“ organizatoriai.

„Toyota Ėjimas“ – puiki galimybė išjudinti ne tik kūną, bet ir protą ir atrasti Vilnių tiek miesto gatvėse, tiek parkuose, visiškai nemokamai. Visų trasų startas ir finišas Nepriklausomybės aikštėje, prie LR Seimo, o visa sekmadienio kelionė ves per gražiausias Vilniaus vietas: Žvėryną, Neries pakrantę, Žirmūnus ir pasakišką Verkių parką. 5 km trasa yra tinkama važiuoti ir vežimėliais, todėl dalyvauti gali šeimos su mažais vaikais bei negalią turintys žmonės. Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

