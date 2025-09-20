Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šamas gigantas pribloškė žvejus Kauno mariose: „Padėjo jį iškelti, dviese vos įvilkome į valtį“

2025-09-20 11:30
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 11:30

Kad Kauno mariose plaukioja šamai gigantai žino kone kiekvienas žvejys, pagauti tokį milžiną – žvejų svajonė, tačiau ji išsipildo tik retam. Bet štai šiemet jau mažiausiai du kauniečiai gali pasigirti tokiu įspūdingu laimikiu. Vienai žvejei užkibo beveik 2 metrų ilgio šamas, o štai kitam dar galingesnis – kone pustrečio metro.

Kad Kauno mariose plaukioja šamai gigantai žino kone kiekvienas žvejys, pagauti tokį milžiną – žvejų svajonė, tačiau ji išsipildo tik retam. Bet štai šiemet jau mažiausiai du kauniečiai gali pasigirti tokiu įspūdingu laimikiu. Vienai žvejei užkibo beveik 2 metrų ilgio šamas, o štai kitam dar galingesnis – kone pustrečio metro.

1

„Rimtas laimikis, mano gyvenimo žuvis“, – vos ištraukęs šamą džiaugėsi ir savo sėkme su TV3 Žiniomis sutiko pasidalinti žvejas Egidijus Darbutas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aistringas meškeriotojas neslepia, kad vos pamatavo laimikį – nustėro, o didžiulį šamą vos įtempė į valtį.

„Nu ką, Kosmosas <...> Įlipo kiti žvejai esantys netoli į valtį ir padėjo jį iškelti, dviese vos įvilkome į valtį“, – stebėjosi E. Darbutas.

Sėkminga diena ir kitiems žvejams

Tą dieną, pasak žvejo, šamai Kauno mariose išties kibo, bet kad masalu susigundys tikras rekordininkas – nesitikėjo. Nors per specialų prietaisą echalotą matė, kad milžiniška žuvis suka ratus aplink valtį. 

„Daug ir sėkmės reikia, reikia, kad šamas maitintųsi, ir tiksliai paduoti ir tikslų masalą ir laiką atitaikyti. Užkibo ne iš pirmo metimo, aš ją mėčiau, po 15 minučių pajutau kibimą ir supratau, kad tai tikrai šamas ne tas įprastinis“, – įspūdžiais dalinosi jis.

Žuvį paleido, ragina tą daryti ir kitus

Kova truko ilgai, nes gudruolis marių gyventojas lengvai pasiduoti neketino. 

„Buvo daug atvejų, kai šamas atsigula ant dugno, tu bandai jį atkelt, o jis vėl krenta ant dugno – tai tokia kova kur pavargau, dvi dienas rankas skaudėjo, bet ištraukti pavyko“, – sakė E. Darbutas.

Kad toks šamas gali sverti apie 100 kilogramų pasufleravo dirbtinis intelektas, iš jo sužinojo ir apytikslį amžių. Tad pasidžiaugęs laimikiu ir įsiamžinęs – Egidijus šamą paleido į plačiuosius pakaunės vandenis

„Nuo 35 iki 45 metų amžiaus, tai tiesiog reikia jaust pagarbą tokiom žuvim ir pagavus paliest. Tai nusifotografavau, pamatavau ir paleidau toliau, gal dar pavyks susitikti“, – vylėsi reportažo herojus. 

Kaunietė Justina 

Kad įspūdingas laimikis vainikuos vyro jai suorganizuotą žvejybą su gidu mariose pakaunėje, neįtarė ir kaunietė Justina.

„Pagavau iš pradžių mažesnį šamą, kur nematavom, bet man jau rankos drebėjo – šamas... Nes jis ganėtinai iš savęs didelė žuvis, tai jau tas dydis buvo vau“, – džiaugėsi unikalią pramogą išmėginusi Justina.

Justina dalyvauja net žūklės čempionatuose, yra ir ne vieną prizinę vietą laimėjusi. Su vyru mėgsta gaudyti plėšriąsias žuvis – lydekas ešerius ir starkius. O šamas išties yra didžiausia plėšrioji gėlųjų vandenų žuvis Europoje.

„Kad aš Kauno mariose nesimaudysiu, tai tikrai“, – sakė Justinos vyras, nufilmavęs savo reakciją iškart po laimikio pagavimo. 

„Kova buvo smarki , galvojau, kad neišlaikysiu, net nugarą kirto. Gidui sakau, kad padėtų išlaikyti, nes žiauriai sunku traukti, jis suko suko, perdavė meškerę man“, – teigė Justina. 

O tada vyrai griebė galiūną ir kėlė į valtį ir šis visų ūgiu išsitiesė per denį.

„Tas šamas už mane aukštesnis, juokavom, kad sveria daugiau už mane“, – juokėsi žvejė.

Istorijų apie šamus Kauno mariose – ne viena

Prieš 12 metų darytas įrašas įkeltas į „Youtube“ platformą irgi atskleidžia, kokį milžiną meškeriotojai sugavo tuomet.

Keturi drūti vyrai šamą milžiną vos nunešė iki mašinos bagažinės. Ar žuvį suvalgė, neaišku.

Kad Kauno mariose gyvena tokie milžiniški šamai žino visi žvejai ir tokį sugauti didžiausia svajonė. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

