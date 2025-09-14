Pauliui Korsakui teko atsisveikinti su mėgstamiausia žūkle: teks luktelkt iki 2026-ųjų

„Šiandien atsisveikiname su upėtakiais, nes nuo spalio 1 dienos bus draudimas ir į tą tarpą mes turime prigaudyti visokių lašišų, tada prasidės licencinė žūklė, apie kurią aš papasakosiu laidos pabaigoje. Nepamirškite, kad jau daugelyje vietų nuo rugsėjo 15 dienos reikės įsigyti licenciją, jeigu norite gaudyti ir upeliuose ir upėse“, – sakė patyręs žvejas.
Masalus pataria keisti dažnai
Upėtakių žvejybai P. Korsakas išbandė įvairius voblerius, o taip pat naujus japoniškus, išsiskiriančius savo spalvingumu.
„Spalvytes vobleriukų visą laiką reikia keisti žiūrint, kas vyksta danguje. Jeigu išlenda saulė, imti iškart blizgesnį, tamsesnį. Dabar matau, kad jos nori blizgučio šiek tiek“, – patarimais dalijosi laidos apie žūklę vedėjas.
P. Korsakas atskleidė, kad upėtakius upėse pradeda gaudyti iškart, kai panaikinamas draudimas po naujųjų metų.
„Upėtakis yra mano mėgstamiausia žuvis. Aš ją gaudau nuo žiemos iškart, nuo naujų metų, kai nuo sausio 1 d. jau galima žuvauti ir, kai visi lekia šlakių, aš lekiu upėtakių“, – šypsojosi jis.
Nors žuvys kibo nelabai didelės, bet ilgainiui P. Korsakui pavyko atrasti vietą prie bebryno, kur didesniame gylyje pagavo ir masyvesnių margųjų upėtakių.
„Žvejyba buvo nenormaliai smagi. Kaip visą laiką norėjosi pagauti patį didžiausią ir gražiausią upėtakį, na, o nustebino upė tuo, kad ant kiekvieno posūkėlio, kiekvienoje mikro duobelėje yra begalė mažų upėtakių. Aš tiek nepamenu, kad buvau kažkada pagavęs. Nes kaip metimas, taip žuveliokas – tik posūkis, tik duobytė. Mūsų upės atsigauna ir neabejoju, kad tie margieji užaugs“, – savo žūklę apibendrino žvejybos asas.
