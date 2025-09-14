Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pauliui Korsakui teko atsisveikinti su mėgstamiausia žūkle: teks luktelkt iki 2026-ųjų

2025-09-14 10:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 10:45

TV6 laidos „Vienam gale kablys“ vedėjas Paulius Korsakas nutarė atsisveikinti su viena mėgstamiausių savo žūklių. Nuo spalio mėnesio iki sausio tris mėnesius Lietuvoje negalima žvejoti margųjų upėtakių.

TV6 laidos „Vienam gale kablys“ vedėjas Paulius Korsakas nutarė atsisveikinti su viena mėgstamiausių savo žūklių. Nuo spalio mėnesio iki sausio tris mėnesius Lietuvoje negalima žvejoti margųjų upėtakių.

REKLAMA
0

„Šiandien atsisveikiname su upėtakiais, nes nuo spalio 1 dienos bus draudimas ir į tą tarpą mes turime prigaudyti visokių lašišų, tada prasidės licencinė žūklė, apie kurią aš papasakosiu laidos pabaigoje. Nepamirškite, kad jau daugelyje vietų nuo rugsėjo 15 dienos reikės įsigyti licenciją, jeigu norite gaudyti ir upeliuose ir upėse“, – sakė patyręs žvejas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Masalus pataria keisti dažnai

Upėtakių žvejybai P. Korsakas išbandė įvairius voblerius, o taip pat naujus japoniškus, išsiskiriančius savo spalvingumu. 

REKLAMA
REKLAMA

„Spalvytes vobleriukų visą laiką reikia keisti žiūrint, kas vyksta danguje. Jeigu išlenda saulė, imti iškart blizgesnį, tamsesnį. Dabar matau, kad jos nori blizgučio šiek tiek“, – patarimais dalijosi laidos apie žūklę vedėjas.

REKLAMA

P. Korsakas atskleidė, kad upėtakius upėse pradeda gaudyti iškart, kai panaikinamas draudimas po naujųjų metų.

„Upėtakis yra mano mėgstamiausia žuvis. Aš ją gaudau nuo žiemos iškart, nuo naujų metų, kai nuo sausio 1 d. jau galima žuvauti ir, kai visi lekia šlakių, aš lekiu upėtakių“, – šypsojosi jis.

Nors žuvys kibo nelabai didelės, bet ilgainiui P. Korsakui pavyko atrasti vietą prie bebryno, kur didesniame gylyje pagavo ir masyvesnių margųjų upėtakių. 

REKLAMA
REKLAMA

„Žvejyba buvo nenormaliai smagi. Kaip visą laiką norėjosi pagauti patį didžiausią ir gražiausią upėtakį, na, o nustebino upė tuo, kad ant kiekvieno posūkėlio, kiekvienoje mikro duobelėje yra begalė mažų upėtakių. Aš tiek nepamenu, kad buvau kažkada pagavęs. Nes kaip metimas, taip žuveliokas – tik posūkis, tik duobytė. Mūsų upės atsigauna ir neabejoju, kad tie margieji užaugs“, – savo žūklę apibendrino žvejybos asas.

Daugiau patarimų apie upėtakių žūklę Lietuvos upėse žiūrėkite straipsnio viršuje.

Laidą „Vienam gale kablys“ žiūrėkite sekmadieniais 9:30 val. per TV6.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Paulius Korsakas apie vieną smagiausių vasaros žūklių: „Kibimas buvo kaip iš patrankos“ (nuotr. stop kadras)
Paulius Korsakas apie vieną smagiausių vasaros žūklių: „Kibimas buvo kaip iš patrankos“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų