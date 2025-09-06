Paulius Korsakas apie vieną smagiausių vasaros žūklių: „Kibimas buvo kaip iš patrankos“

Vasaros pradžioje, birželio mėnesį laidos kūrybinė grupė gaudė plėšrias žuvis Kauno mariose. Prisiminęs starkių žvejybą jis neslėpė, kad tai buvo kone pati smagiausia šią vasarą.
„Pagavome be galo daug žuvies ir prisiminimai tikrai ilgam. Tuo labiau, kad Kauno marios atsigavusios, žuvies ten tikrai daug. Visi prie to prisidėjome, nes kovojome, kad iš Kauno marių būtų išimti verslinės žūklės tinklai ir tikrai pasidarė puiki vieta žvejoti starkius“, – prisiminė P. Korsakas.
Jis įvardijo, kas tokiai starkių žūklei suteikė daugiausiai džiaugsmo.
„Šį sezoną žvejojome keliais būdais ir vienas iš jų buvo klasikinis džigas, su kuriuo man tikrai be galo patiko, nes su niekuo nesulyginamas tas starkio smūgis per nagus, kai tu džigauji ir gauni atgal smūgį per nagus ir puikiai praleidome laiką su bičiuliu valtyje“, – prisiminęs šypsojosi jis.
Šapalų žvejyba – egzotiška ir nuotaikinga
Vėliau laidos kūrėjas prisiminė ir kaip gaudė šapalus brendant upe prieš srovę ir pasroviui.
Tai žuvys, kurios pagautos lengvai nepasiduoda ir turi sukaupusios labai daug energijos. Pats R. Korsakas šias žuvis įvardijo netgi kaip išprotėjusias.
„Šapalų žvejyba palieka labai daug gražių įspūdžių. Ši žūklė Lietuvoje populiarėja ir netgi socialiniuose tinkluose kuriasi grupės, kurios kalba tik apie šapalus, masalus šapalams apie jų žūklės būdus ir prieš srovę ir pasroviui. Tai žuvis, kuri tikrai verta to, kad ją prisimintų, nes šapalas viena iš tų žuvų, kurią drąsiai galima vadinti vasarine žuvimi“, – sakė ekspertas.
Ešerių žvejyba – ilgai laukta
Ilgai laukta šiemet buvo ešerių žūklė. Jei anksčiau ši plėšri žuvis Kuršių mariose pradėdavo kibti jau birželio pradžioje, tai šįkart reikėjo palaukti liepos.
„Liepa buvo labai smagi: dideli ir gražūs ešeriai, vieni didžiausių Kuršių mariose paliko begalinį įspūdį, tuo labiau, kad kibimas buvo kaip iš patrankos. Labai gerai praleistas laikas, vėlgi žvejyba džigu ir tas vadinamasis tikras žvejybos būdas, kai tu trankai į dungą pačias įvairiausias sistemėles nuo „džig rigo“, kulverstuko iki naujienų pačių įvairiausių – dviejų „džig rigų“ ir kiek žinau prasidėjęs ruduos kol kas ne ką prastesnis, kas žvejoje Kuršių mariose ešerius tikrai dar dabar džiaugiasi smagiais laimikiais“, – intrigavo žūklės asas.
Daugiau prisiminimų apie šios vasaros įsimintiniausias žūkles žiūrėkite straipsnio viršuje.
