Kuršių mariose į žvejų tinklus įsipainiojo kateris su šešiais asmenimis

Pirmąjį pranešimą iš Bendrojo pagalbos centro ketvirtadienio vakarą VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Neringos pasienio užkardos pareigūnai gavo apie dreifuojantį katerį tarp Ventės rago ir Kintų, maždaug 300 metrų nuo kranto. Įtarta, kad laiveliui pasibaigė kuras.
Susisiekus su Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centru nedelsiant į pagalbą iš Nidos upių uosto buvo išsiųstas greitaeigis kateris „Boomeranger“. Nuvykę pasieniečiai aptiko metalinę valtį su pakabinamu varikliu ir joje buvusį 44-erių vyrą. VSAT pareigūnams kilo įtarimų dėl jo būklės – nuo vyro sklido alkoholio kvapas, jis bendravo nerišliai.
Asmuo kartu su valtimi buvo pristatytas į Svencelės uostą, kur laukė policijos pareigūnai. Jiems vyras įpūtė 2,78 promilės, todėl buvo įteiktas šaukimas atvykti į Neringos pasienio užkardą aplinkybių išaiškinimui, pranešė VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinė.
Praėjus kiek daugiau nei valandai, pasieniečiai sulaukė kito iškvietimo. Pranešta, kad tarp Juodkrantės ir Drevernos į žvejų tinklus įsipainiojo kateris su šešiais asmenimis. Į pagalbą iš Neringos pasienio užkardos Kopgalio atraminio punkto buvo išsiųstas pasieniečių laivas ant oro pagalvės „Christina“. Informacija pasitvirtino – plaukiojimo priemonė nebegalėjo tęsti kelionės. Du vyrus, dvi moteris ir du nepilnamečius pasieniečiai saugiai perkėlė į tarnybinį laivą ir atplukdė į Klaipėdos uostą ir išlaipino Danės krantinėje.
Per abi gelbėjimo operacijas medikų pagalbos neprireikė.
