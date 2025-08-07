Aiškėja daugiau detalių, kas į Nidą atplaukė iš Rusijos

„Tai buvo pramoginis kateris, – teigė pareigūnas. – Įvyko pažeidimas, kurį fiksavo mūsų tarnybos ir atitinkamai į jį sureagavo“.
Pasak jo, pažeidimas buvo trumpalaikis, kateris netrukus grįžo į Rusijos teritorinius vandenis.
R. Liubajevas teigė, kad dėl incidento kreiptasi į Rusijos pasieniečius, jie irgi pripažino įvykusį pažeidimą.
Preliminariais duomenimis, pažeidimas buvo netyčinis.
„Dėl navigacinių trikdžių tokių atvejų kartais pasitaiko, kad žmonės, būdami pasienio vandenyse, ne visada susiorientuoja dėl slopinamų signalų“, – sakė VSAT vadovas.
„Mūsų tarnyba suveikė tinkamai: pažeidimas fiksuotas, atlikti veiksmai, šiuo metu atliekamas aplinkybių patikslinimas ir sprendžiama dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – pridūrė jis.
Anot R. Liubajevo, pareigūnai įsitikinę, jog valstybės sieną pažeidė kateris, jame buvo žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!