TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aiškėja daugiau detalių, kas į Nidą atplaukė iš Rusijos

Atnaujinta 16.51 val.
2025-08-07 15:43
2025-08-07 15:43

Rugpjūčio pradžioje pramoginis kateris iš Rusijos pažeidė Lietuvos valstybės sieną Kuršių mariose, tačiau netrukus sugrįžo į Kaliningrado sritį, BNS ketvirtadienį patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas.

Rugpjūčio pradžioje pramoginis kateris iš Rusijos pažeidė Lietuvos valstybės sieną Kuršių mariose, tačiau netrukus sugrįžo į Kaliningrado sritį, BNS ketvirtadienį patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Rustamas Liubajevas.

21

„Tai buvo pramoginis kateris, – teigė pareigūnas. – Įvyko pažeidimas, kurį fiksavo mūsų tarnybos ir atitinkamai į jį sureagavo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, pažeidimas buvo trumpalaikis, kateris netrukus grįžo į Rusijos teritorinius vandenis.

R. Liubajevas teigė, kad dėl incidento kreiptasi į Rusijos pasieniečius, jie irgi pripažino įvykusį pažeidimą.

Preliminariais duomenimis, pažeidimas buvo netyčinis.

„Dėl navigacinių trikdžių tokių atvejų kartais pasitaiko, kad žmonės, būdami pasienio vandenyse, ne visada susiorientuoja dėl slopinamų signalų“, – sakė VSAT vadovas.

„Mūsų tarnyba suveikė tinkamai: pažeidimas fiksuotas, atlikti veiksmai, šiuo metu atliekamas aplinkybių patikslinimas ir sprendžiama dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – pridūrė jis.

Anot R. Liubajevo, pareigūnai įsitikinę, jog valstybės sieną pažeidė kateris, jame buvo žmonių.

dronu expertas Albinas
dronu expertas Albinas
2025-08-07 15:56
manau ras poligone su sprogmenimis ir pakeliu cigarečių
Atsakyti
Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas
Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas
2025-08-07 16:06
Tikiuosi poilsiautojai neutralizuos šitą rusišką droną
Atsakyti
Na
Na
2025-08-07 16:14
Tai galėjo ar įplaukė?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
