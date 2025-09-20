Pasaulinės tvarkymosi dienos proga – iniciatyva Neries pakrantėje

„Mūsų tikslas – ne tik švaresnė aplinka, bet ir ilgesnio laikotarpio pokytis žmonių įpročiuose bei požiūryje į gamtą,“ – sako VšĮ „Mes darom“ komunikacijos vadovas Edvardas Baltuška, primindamas, kad tokio pobūdžio iniciatyvos visoje Lietuvoje rengiamos jau daugiau nei 16 metų.
Anot jo, tokios talkos yra galimybė ne tik sutvarkyti aplinką, bet ir ugdyti atsakomybę, bendruomeniškumą bei tvarumo kultūrą. Siekiama, kad tokie įpročiai taptų ne išimtimi, o kasdienybe.
Kasmetinė akcija šiemet – Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025
Šiemet akcija tapo projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ dalimi. „Pasaulinė tvarkymosi diena – puiki proga priminti, kad švaresnė ir tvaresnė aplinka prasideda nuo kiekvieno mūsų kasdienių pasirinkimų,“ – pabrėžė projekto atstovė Ugnė Ragelė.
Ji akcentavo, kad Vilnius kryptingai investuoja į viešojo transporto gerinimą, dviračių infrastruktūrą ir darnesnį miesto gyvenimo būdą, kad tvaresni pasirinkimai būtų prieinami kiekvienam.
Neries pakrantę tvarkyti pasiryžo įvairių amžių žmonės, suvienyti bendro tvarumo ir aplinkosaugos tikslo. Dalyviai rinkosi Titnago gatvėje, kur juos pasitiko šiukšlių maišus ir darbo pirštines dalinę savanoriai.
Savanoriui Povilui dalyvavimas šioje iniciatyvoje yra senos svajonės įgyvendinimas. „Nusprendžiau, kad šiandien yra ta diena,“ – sako jis. Anot savanorio, nuoseklus atliekų rūšiavimas ir vienkartinio plastiko vengimas yra esminiai tvarios kasdienybės principai.
Su šeima į talką atvykusi Agnė teigia, kad tokie renginiai yra puiki proga ugdyti vaikus. „Auklėjame vaikus tausoti gamtą, ją prižiūrėti, niekada nešiukšlinti, atsargiai elgtis. Tam reikia laiko, bet tokia praktika padeda įgauti naujų įgūdžių,“ – sako dalyvė.
Renginyje savanoriaujanti Barbora neslepia: „Pamačiau „Mes darom“, pagalvojau: „gerai, darom!“ Gausaus žmonių susidomėjimo įkvėpta savanorė yra nusiteikusi prisidėti tiek, kiek gali, ir kitus skatina daryti tą patį. „Viskas prasideda nuo mūsų pačių,“ – tikina ji.
Kad darbai vyktų sklandžiai ir saugiai, talkos teritorija buvo padalyta į zonas. Kol savanoriai padėjo koordinuoti žmonių srautus, atliekų surinkimo punktuose „EMP Recycling“ buvo renkama sena elektronika, o „Toksika“ – pavojingos atliekas.
Tvarkymo akcijos metu veikė ir edukacinės erdvės, kuriose buvo galima sužinoti daugiau apie atliekų rūšiavimą bei perdirbimą. Organizatorių teigimu, tvarumas prasideda nuo mažų, bet sąmoningų pasirinkimų – atsakingo vartojimo, atliekų mažinimo ir nuolatinės pagarbos gamtai.
Projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ atstovė Ugnė Ragelė priduria: „Ši diena primena apie atsakomybę už mūsų miestą ir aplinką. Skatiname rūšiuoti atliekas, tausoti išteklius, rinktis pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Kviečiame gyventojus įsitraukti į bendras tvarkymosi akcijas, nes tai ne tik padeda palaikyti švarą, bet ir ugdo bendruomeniškumą.
Titnago g. supanti Neries pakrantė po šios dienos tapo ne tik švaresnė, bet ir gyvesnė – čia susirinkę miestiečiai įrodė, kad kartu galima pasiekti teigiamų pokyčių ir žengti dar vieną žingsnį link žaliosios sostinės vardo.
Teksto autorius: Georgijus Neverovskis
