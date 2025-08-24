Vilniečių skundai dėl vaizdų miesto gatvėse: „Kodėl pasidarė norma?“

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau“ vienas vilnietis pasipiktino Vilniaus gatves prižiūrinčių įmonių darbu sostinės Prūsų gatvėje.
Gyventojo pasidalintose nuotraukose matyti ant šaligatvio gulinti nupjauta žolė, kurios, jo teigimu, niekas nesurenka. Pasak gyventojo, pastaruoju metu tokia praktika Vilniaus mieste pasidarė įprasta.
„Kodėl pasidarė norma nupjaut žolę ir palikt šieną mėtytis visur?“ – klausė vilnietis.
Jis taip pat pridūrė neturintis galimybės ir pranešti apie netvarką per savivaldybės mobiliąją programėlę „Tvarkau miestą“, kurioje vilniečiai gali informuoti savivaldybės atstovus apie reikiamus atlikti darbus sostinėje.
„Tvarkau miestą programėlė išvis nebefunkcionali, rodo logotipą ir viskas“, – teigė jis.
Po gyventojo įrašu pasipylė ir daugiau panašių sostinės gyventojų skundų, kurie teigė susiduriantys su ta pačia problema.
„Karoliniškėse mačiau tokį dalyką, matyt jų ten niekas nekontroliuoja“, – teigė vienas gyventojas.
„Niekas nerenka Gedvydžių 1, Gedvydžių 7 nupjauna ir palieka ir visiems gerai“, – pridūrė kitas.
O štai dar vienas sostinės gyventojas teigė, kad apie nupjautą, tačiau nesurinktą žolę Vikingų g. ant pėsčiųjų ir dviračių tako per programėlę „Tvarkau miestą“ savivaldybės atstovus informavo dar rugpjūčio 5 d.
Tačiau nupjauta žolė, anot vyro, iki šiol ten guli.
„Registravau prieš 2 savaites, dar 1 savaitę gulėjo iki registravimo. Šiandien (rugpjūčio 18 d.) dar gulėjo“, – tvirtino vilnietis.
Įpareigojo rangovus patikrinti situaciją
Dėl minėtų gatvių ir nesurinktos žolės naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) atstovus.
Kaip nurodė VMS komunikacijos skyriaus atstovas Gabrielius Grubinskas, pranešimų dėl nesurinktos žolės pasitaiko gana retai.
Tiesa, jis pridūrė, kad tiek teritorijose prie gatvių, tiek kiemuose nupjauta žolė turi būti sugrėbta ir išvežta per 2 darbo dienas.
„Jei įtariama, kad teritorijas prižiūrinčios įmonės to nepadaro, reikėtų pranešti seniūnijai arba Vilniaus miesto savivaldybei gyventojams patogiu būdu“, – komentare raštu nurodė G. Grubinskas.
Be to, savivaldybės atstovas pažymėjo, kad šiuo metu rangovai yra įpareigoti patikrinti situaciją minėtose gatvėse.
„Savivaldybė įpareigojo rangovus pasitikrinti situaciją minėtose gatvėse ir, jei žolė vis dar yra nesurinkta, skubiai sutvarkyti aplinką“, – komentavo G. Grubinskas.
