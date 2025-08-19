Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkijos orų modeliai rodo, kada Lietuvą pasieks kontrastingi orai

2025-08-19 13:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 13:18

Lietuvoje artimiausiomis dienomis vyraus gana kontrastingi orai – šiltesni rytai ir dienos keisis su lietumi bei griaustiniu, o savaitės pabaigoje vėl sulauksime malonesnės šilumos.

Lietuvoje artimiausiomis dienomis vyraus gana kontrastingi orai – šiltesni rytai ir dienos keisis su lietumi bei griaustiniu, o savaitės pabaigoje vėl sulauksime malonesnės šilumos.

REKLAMA
5

Remiantis lenkų orų modeliais, antradienis bus gana šiltas ir be didesnių kritulių. Vilniuje rytas prasidėjo su +13,8 °C, dieną oras sušils iki +19,5 °C, o vakare laikysis +19,4 °C.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaune bus dar šiltesnė diena – nuo +13,6 °C ryte iki +20,7 °C dienos metu. Klaipėdoje šiluma bus pastovesnė – ryte +18,1 °C, dieną +20,6 °C, o vakare +19,2 °C.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį pasitaikys lietaus

Trečiadienį temperatūra kai kuriose šalies vietose kiek nukris. Vilniuje ryte bus +15,5 °C, dieną +17,7 °C, vakare +17,9 °C.

REKLAMA

Kaune ryte laikysis +16,6 °C, dieną oras tesieks +17,2 °C, tačiau vakare pakils iki +18,7 °C. Klaipėdoje ryte bus +13,7 °C, dieną +17,4 °C, vakare +16,9 °C.

Trečiadienio ryte lietus pasitaikys vidurio Lietuvoje – Kaune, Panevėžyje bei Vilniuje. Vidurdienį pietų Lietuvoje palis dar gausiau, vietomis net gali griaudėti.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį – panašūs orai

Ketvirtadienį temperatūra bus panaši. Vilniuje ryte yra prognozuojama +12,4 °C, dieną +17,7 °C, o vakare oras sušils iki +19,5 °C.

Kaune temperatūra svyruos tarp +13,5 °C ryte ir +18,7 °C dieną. Vakare, tiesa, temperatūra pasieks +19,6 °C. Klaipėdoje bus kiek vėsiau – nuo +12,1 °C ryte iki +17,4 °C dieną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vakare, apie 21 valandą, vidurio Lietuvoje nusimato smarkesnis lietus, kuris pasieks ir šiaurės Lietuvos dalį.

Penktadienis galimai bus šiltesnis, ypač sostinėje ir Kaune. Vilniuje ryte nusimato +13,4 °C, dieną +20 °C, o vakare +20,5 °C. Kaune – nuo +12,6 °C ryte iki +20 °C dieną, vakare bus apie +20,2 °C.

REKLAMA

Klaipėdoje penktadienis bus vėsesnis – ryte +12,2 °C, dieną tik +16,1 °C, o vakare +15 °C.

Vakarop Klaipėdoje ir vidurio Lietuvoje lis, o lietus vėliau keliaus link rytų Lietuvos.

Sinoptikė įspėjo apie cikloną, atnešantį permainingus orus

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įspėjo apie į Lietuvą atkeliaujantį cikloną, vardu Quill.

REKLAMA

„Ciklonas, vardu Quill, kurį Berlyno laisvasis Universitetas pats pakrikštijo, pagal lotynišką abėcėlę, neatsiradus „krikštatėvių“ su atmosferos silpnais frontų debesimis traukiasi į rytus, šiaurės rytus ir prisijungs prie šiaurėje esančios, ir stiprėjančios, ciklonų sistemos“, – rašė E. Latvėnaitė.

Pasak specialistės, ateinančią savaitę sulauksime permainingų orų – lietaus bus nedaug, šiek tiek palis tai vienoje, tai kitoj Lietuvos pusėje daugiausia lietus. Kiek daugiau ir su perkūnija palis trečiadienį bei ateinantį trečiadienį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visa savaitė bus gana vėsi, anot E. Latvėnaitės, tik trumpam atšils antradienį, o vėliau orai skirsis pagal regionus – vakaruose ir šiaurėje bus vėsiau, pietuose ir pietryčiuose šilčiau, tačiau savaitgalį atvės visur, ypač naktimis.

„Po vėsoko sekmadienio, didesnė šiluma nedžiugins ir pirmadienį, kiek šilčiau bus antradienį, o vėliau dienomis dažnai būsim padalinti į vėsesnę vakarinę, ir šiaurinę, šiltesnę pietinę ir pietrytinę puses.

Savaitgalyje gamta vėsokus oru „padalins“ visiems po lygiai. Deja, naktys visą savaitę beveik visur dvelks vėsa, tik pajūryje ar pamaryje kartais bus šilčiau“, – akcentavo sinoptikė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai, lietus. BNS Foto
Žinoma sinoptikė įspėja apie artėjantį audringą ir vėsų cikloną Roger – geriau šilčiau apsirenkite (2)
Lietingi orai (BNS/tv3.lt koliažas)
Štai kuriose Lietuvos vietose pradės pliaupti lietus: sinoptikai siunčia žinią (1)
Lenkiją sukaustys stichija: lietus, galintis sukelti potvynius, stiprės su kiekviena valanda (nuotr. SCANPIX)
Sinoptikė perspėja, kokius permainingus orus Lietuvai atneš ciklonas „Quill“ (10)
Orų prognozė BNS Foto
Sinoptikai siunčia naujausią žinią: štai ko sulauksime

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų