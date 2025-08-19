Lenkijos orų modeliai rodo, kada Lietuvą pasieks kontrastingi orai

Remiantis lenkų orų modeliais, antradienis bus gana šiltas ir be didesnių kritulių. Vilniuje rytas prasidėjo su +13,8 °C, dieną oras sušils iki +19,5 °C, o vakare laikysis +19,4 °C.
Kaune bus dar šiltesnė diena – nuo +13,6 °C ryte iki +20,7 °C dienos metu. Klaipėdoje šiluma bus pastovesnė – ryte +18,1 °C, dieną +20,6 °C, o vakare +19,2 °C.
Trečiadienį pasitaikys lietaus
Trečiadienį temperatūra kai kuriose šalies vietose kiek nukris. Vilniuje ryte bus +15,5 °C, dieną +17,7 °C, vakare +17,9 °C.
Kaune ryte laikysis +16,6 °C, dieną oras tesieks +17,2 °C, tačiau vakare pakils iki +18,7 °C. Klaipėdoje ryte bus +13,7 °C, dieną +17,4 °C, vakare +16,9 °C.
Trečiadienio ryte lietus pasitaikys vidurio Lietuvoje – Kaune, Panevėžyje bei Vilniuje. Vidurdienį pietų Lietuvoje palis dar gausiau, vietomis net gali griaudėti.
Ketvirtadienį – panašūs orai
Ketvirtadienį temperatūra bus panaši. Vilniuje ryte yra prognozuojama +12,4 °C, dieną +17,7 °C, o vakare oras sušils iki +19,5 °C.
Kaune temperatūra svyruos tarp +13,5 °C ryte ir +18,7 °C dieną. Vakare, tiesa, temperatūra pasieks +19,6 °C. Klaipėdoje bus kiek vėsiau – nuo +12,1 °C ryte iki +17,4 °C dieną.
Vakare, apie 21 valandą, vidurio Lietuvoje nusimato smarkesnis lietus, kuris pasieks ir šiaurės Lietuvos dalį.
Penktadienis galimai bus šiltesnis, ypač sostinėje ir Kaune. Vilniuje ryte nusimato +13,4 °C, dieną +20 °C, o vakare +20,5 °C. Kaune – nuo +12,6 °C ryte iki +20 °C dieną, vakare bus apie +20,2 °C.
Klaipėdoje penktadienis bus vėsesnis – ryte +12,2 °C, dieną tik +16,1 °C, o vakare +15 °C.
Vakarop Klaipėdoje ir vidurio Lietuvoje lis, o lietus vėliau keliaus link rytų Lietuvos.
Sinoptikė įspėjo apie cikloną, atnešantį permainingus orus
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įspėjo apie į Lietuvą atkeliaujantį cikloną, vardu Quill.
„Ciklonas, vardu Quill, kurį Berlyno laisvasis Universitetas pats pakrikštijo, pagal lotynišką abėcėlę, neatsiradus „krikštatėvių“ su atmosferos silpnais frontų debesimis traukiasi į rytus, šiaurės rytus ir prisijungs prie šiaurėje esančios, ir stiprėjančios, ciklonų sistemos“, – rašė E. Latvėnaitė.
Pasak specialistės, ateinančią savaitę sulauksime permainingų orų – lietaus bus nedaug, šiek tiek palis tai vienoje, tai kitoj Lietuvos pusėje daugiausia lietus. Kiek daugiau ir su perkūnija palis trečiadienį bei ateinantį trečiadienį.
Visa savaitė bus gana vėsi, anot E. Latvėnaitės, tik trumpam atšils antradienį, o vėliau orai skirsis pagal regionus – vakaruose ir šiaurėje bus vėsiau, pietuose ir pietryčiuose šilčiau, tačiau savaitgalį atvės visur, ypač naktimis.
„Po vėsoko sekmadienio, didesnė šiluma nedžiugins ir pirmadienį, kiek šilčiau bus antradienį, o vėliau dienomis dažnai būsim padalinti į vėsesnę vakarinę, ir šiaurinę, šiltesnę pietinę ir pietrytinę puses.
Savaitgalyje gamta vėsokus oru „padalins“ visiems po lygiai. Deja, naktys visą savaitę beveik visur dvelks vėsa, tik pajūryje ar pamaryje kartais bus šilčiau“, – akcentavo sinoptikė.
