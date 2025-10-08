Savivaldybė pristatė projektus Neries krantinėse: siekiame paversti viena svarbiausių erdvių

„Mūsų vizija yra labai aiški – grąžinti žmones prie Neries“, – trečiadienį žurnalistams teigė V. Benkunskas.
„Mes įsivaizduojame tokį vaizdą, kur iš esmės yra didelis žmonių susibūrimas, vyksta renginiai, įvairūs verslai, sporto renginiai ir visa viešoji erdvė gali tapti vos ne centrine miesto ašimi, kur žmonės iš viso Vilniaus patogiai gali pasiekti Neries krantines ir leisti laisvalaikį“, – tęsė jis.
Prekybos centro CUP, Baltojo tilto ir Nacionalinės dailės galerijos teritorijos pokyčiai
Savivaldybė skelbia, kad miesto centre planuojama prekybos centro CUP teritorijos konversija, ją pritaikant prie šiuolaikiškų funkcijų. Ji, planuojama, apims požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, naują viešąją erdvę ir multifunkcinį kvartalą. Rangos darbai, anot mero, turėtų prasidėti 2028 m.
Baltojo tilto zonoje numatoma įrengti lauko baseinus – plaukimo, masažinį ir vaikų baseiną su šildomu vandeniu.
Kaip skelbia savivaldybė, kultūrinį Neries veidą stiprins nauja aikštė prie Nacionalinės dailės galerijos: skulptūrų parkas, žaliosios erdvės, vieta renginiams bei naujos jungtys tarp Šnipiškių, Naujamiesčio, Žvėryno ir Neries pakrančių.
Žirmūnuose – naujos sporto erdvės įrengimas ir Žiemos uosto atnaujinimo darbai
Anot savivaldybės, Žirmūnuose atsiras dvi naujos sporto erdvės. Lengvosios atletikos maniežas jau statomas – sportininkų čia lauks 200 m ilgio 6 takelių bėgimo takas, sprinto, šuolių ir metimų sektoriai. Netoliese įsikurs ir irklavimo bazė, kurioje numatytas 569 kv. m elingas, treniruočių salės, pirtys, konferencijų patalpos bei prieplauka mažiems laivams.
„Leis sukurti tokią sporto infrastruktūros, sporto salą, kuri, be jokios abejonės, bus pririšta ir prie upės. (...) Šiuo metu baigiamas rengti techninis projektas, metų gale turėtumėme turėti statybą leidžiantį dokumentą ir kitais metais, maždaug metų viduryje ar trečiame ketvirtyje turėtų būti statybų startas“, – sakė Vilniaus meras.
Planuose – ir apleisto Žiemos uosto Žirmūnuose sutvarkymas.
„Daug vilniečių apskritai nežino, kad Vilnius turi Žiemos uostą, kuris buvo iškastas carinės okupacijos metais. (...) Kaip tik netrukus mes pradėsime projektavimą, sukuriant visiškai naują kokybę, kuri leis privatiems, mažesniems, didesniems laivams iš tikrųjų pasinaudoti uosto paslaugomis, bet lygiai taip pat sukuriant uostui reikalingą infrastruktūrą“, – teigė politikas.
Šiuo metu, kaip skelbia savivaldybė, uostas yra uždumblėjęs, todėl laivams sudėtinga iš jo išplaukti ir įplaukti, todėl planuojama jį pagilinti, sutvirtinti šlaitus, aprūpinti uostą būtiniausia įranga, o taip pat – numatyti ir vietas kavinių veiklai. Numatyta uostą paversti patraukliu tašku populiariame dviračių ir pėsčiųjų maršrute. Rangos darbus, anot V. Benkunsko, planuojama pradėti 2028 m.
Atnaujinamas E. Balsio skveras, Valakampių paplūdimys, Vingio parkas
Anot savivaldybės, numatytas ir Žvėryne esančio E. Balsio skvero atnaujinimas, sujungiant jį su krantine – bus įrengti laiptai ir terasos su poilsio vietomis, lankytojai galės lengvai pereiti iš skvero į upės pakrantę.
Taip pat Valakampių paplūdimyje suplanuota aktyvaus laisvalaikio oazė: 1,3 ha ploto sporto zona, didžiausia sostinėje vaikų žaidimų aikštelė bei rami poilsio erdvė.
„Paplūdimys yra daug metų veikiantis, infrastruktūra kasmet yra patobulinama, pagerinama, bet šis pokytis, kurį mes planuojame bus kardinalus ir kokybiškai esminis“, – sakė miesto meras.
Paplūdimio darbus, anot V. Benkunsko, planuojama pradėti 2028 m. ir užtrukti apie pusantrų metų.
Pokyčiai pasieks ir Vingio parką – jame, planuojama, įsikurs vilniečių laukiama pirčių zona – individualios pirtys, WC ir dušai, o antruoju etapu – ir šeimų zona su vaikų žaidimų aikštele.
Šalia to, kaip skelbia savivaldybė, ekonominį miesto potencialą augins netoli upės planuojamas Vilniaus kongresų centras – 31 500 kv. m komplekse suplanuotos trys didžiosios salės, 14 papildomų salių, viešbutis, biurai ir 718 vietų parkavimo aikštelė.
Skaičiuojama, kad centro veikla iki 2042 m. sukurs daugiau nei 416 mln. eurų ekonominės naudos.
Pakrantės atveriamos žmonėms
Savivaldybė skelbia, kad Neries upės pakrantės bus pritaikytos jaukiam ir patogiam poilsiui – miesto centre planuojamos eismo pertvarkos – norima įrengti daugiau pėsčiųjų perėjų, sulėtinti eismą. Taip pat bus demontuota dalis krantinių sutvirtinimų, o jų vietoje atsiras daugiau žalumos bei vandens augalijos.
Prieinamumo prie vandens gerinimui numatyta įrengti daugiau rampų ir laiptų, papildyti erdves mažosios architektūros elementais – suoliukais, gultais, pavėsinėmis, kurie kurs patogias ir estetiškas viešąsias erdves. Saugumą ir patogumą užtikrins geriamosios vandens stotelės, tualetai, gelbėjimo priemonės ir apšvietimas.
Anot savivaldybės, suplanuoti projektai galėtų būti įgyvendinti iki 2033 m., priklausomai nuo jų kompleksiškumo, tačiau mažesnius pokyčius gyventojai pajusti gali jau dabar – mieste jau kursuoja vandens transportas, krantinėse diegiamas ergonomiškas apšvietimas, statomi suoliukai, tvarkomi želdiniai.
Taip pat savivaldybė planuoja statyti 5 naujus tiltus: Alberto, Lazdynėlių, Užvingio, Kernavės ir Antakalnio–Žirmūnų. Esamus tiltus numatyta pritaikyti pėsčiųjų ir dviračių eismui, pirmasis pritaikytas bus šiuo metu rekonstruojamas Liubarto tiltas.
Planuojamos ir naujos dviračių takų trasos tarp Šiltnamių g. ir Užvingio tilto, tarp Verkių g. ir Upės g., bei Valakampių ir P. Vileišio gatvių.