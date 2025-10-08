Laimonui Lapinskui pasirodžius labdaros renginyje bedė pirštu į 1 detalę: „Negaliu patikėti“

Vakar buvo išplatintas pranešimas spaudai apie naujojo labdaros ir paramos fondo užsibrėžtus tikslus ir kryptis.
Juo buvo teigiama, kad veiklos kryptys bus įvairios, bet esminis dėmesys bus skiriamas medicinai, naujausioms technologijoms ir pagalbai žmonėms su negalia, o taip pat planuojamą įgyvendinti sveikatinimosi maratoną bei įkurti stacionarą senjorams.
„Veiksime plačiai, bet visuomet vedini vieno tikslo – jungti žmones ir suteikti jiems atramą. Teiksime medicininę ir psichologinę pagalbą, rengsime edukacinius kursus ir kursime informacinę medžiagą, kad prireikus žinotų, kur kreiptis ir kaip veikti“, – planais dalijosi fondo vadovė Marija Romančenko.
Skaitytojas piktinosi renginio svečiais
Vis tik po išplatinto pranešimo spaudai, informavusio apie naujojo labdaros ir paramos veiklą, visuomenės dėmesį patraukė atidarymo renginio svečiai, tarp kurių taip pat buvo Laimonas Lapinskas ir jo žmona Aliona Lapinskienė.
Naujienų portalas tv3.lt sulaukė skaitytojo laiško, kuriame buvo piktinamasi labdaros ir paramos fondo atidarymo renginyje dalyvavusių svečių atranka:
„Vilniuje vykusiame labdaros renginyje dalyvavo teistas nusikaltėlis Lapinskas. Jūs gal juokaujate? Kaip įmanoma, kad tiek nusikaltimų padaręs žmogus ne tik, kad gali puikuotis prabangiu gyvenimu, turi sekėjų internete, bet dar ir į labdaros vakarus vaikšto. Pasiekėme visuomenės plintuso lygį. Negaliu patikėti, kokią tai žinutę siunčia visiems.“
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, L. Lapinskas buvo vienos žiauriausių Vilniuje 2002-2005 metais veikusios gaujos vadeiva, kuris nelaisvėje išbuvo 20 metų ir šiemet išėjo į laisvę.
Vyras vadovavo gaujai, kuri vertėsi turto prievartavimu bei savavaldžiavimu, išsinuomotuose butuose bei garažuose laikė bei platino didelius kiekius narkotinių medžiagų – heroiną, kanapių dervą, metamfetaminą.
Grupuotė taip pat neteisėtai įgijo ir laikė įvairaus kalibro šautuvus, pistoletus bei sprogstamąsias medžiagas. Šiai grupuotei buvo inkriminuotos dvi žmogžudystės.
Ar etiška kviesti kalėjusius asmenis į labdaros renginius?
Kadangi šis L. Lapinsko pasirodymas viešumoje pritraukė didelį visuomenės dėmesį, turbūt ne vienas susimąstė, ar etiška kviesti kalėjusius asmenis į šviesius planus ateičiai numatančių organizacijų renginius.
Šia tema naujienų portalui tv3.lt sutiko pakomentuoti psichologas, psichoterapeutas Edvardas Šidlauskas. Jis aiškino, kad visa tai yra susiję su retai visuomenėje aptariama tema – teistųjų diskriminacija.
„Vienareikšmiškai vertinti sunku. Čia yra įdomus momentas, nes pagrindinis klausimas yra, kodėl žmogus apskritai buvo pakviestas, ar dėl to, kad yra įžymybė, dėl savo pavardės, istorijos, ar dėl to, kad jis aukojo pinigų“, – pagrindinį skirtumą išryškino psichologas.
Pasak jo, vienu atveju, iniciatyva nuteistuosius prijungti prie bendruomenės ir leisti jiems daryti gerus darbus yra sveikintina.
Vis tik, jeigu šie asmenys kviečiami tik siekiant pasipelnyti iš jų praeities ir nusikaltimų žinomumo, tuomet toks žingsnis vertinamas kaip neįprastas.
„Jeigu jis aukojo pinigus, tuomet viskas gerai. Apskritai, mes Lietuvoje turime diskriminaciją dėl teistumo, apie kurią garsiai nešnekame. Jeigu žmogus nuteistas, nereiškia, kad jis nurašytas, juk būna ir netyčinių žmogžudysčių.
Visgi, jeigu jis kviečiamas dėl to, kad jo pavardė tokia, dėl jo istorijos, nes manoma, kad jis pakels renginio prestižą, reikšmę, tada čia būtų keistoka. Tai rodytų vulgarų skonį, prastą moralę, jeigu visa tai dėl žinomumo ir populiarumo“, – mintis dėstė E. Šidlauskas.
Visuomenės požiūris į teistus asmenis labdaros renginiuose
O pasiteiravus specialisto, kaip visuomenė gali žiūrėti į tarp iškilių medicinos atstovų ir politikų gretas įsipynusius nuteistuosius, jis teigė, kad dvejopai.
Pasak E. Šidlausko, reikšmingas klausimas yra ne kaip pati visuomenė žvelgia į šį reiškinį, o kaip pats faktas yra jai pateikiamas.
„Viskas priklauso nuo to, kaip faktas yra pateiktas visuomenei – tai aukojantis ar tiesiog žinomas dėl savo nusikaltimų žmogus“, – teigė jis.
Jis teigė, kad, šiuo atveju, tiek žiniasklaida, tiek renginio organizatoriai turi išryškinti kvietimo priežastį, mat ji gali padėti visuomenei apie tai susidaryti nuomonę.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į labdaros ir paramos fondo „A’more Grande“ vadovę Mariją Romančeko dėl komentaro. Kol kas atsakymo nesulaukėme, tačiau ik jį gavus tekstą papildysime.
