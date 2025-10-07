Tarp Lietuvos medikų ir politikų labdaros vakare – Laimonas Lapinskas su žmona Aliona

Kalbėdamas apie fondo idėją, jo įkūrėjas Lietuvoje gyvenantis ukrainietis Aleksandras Korolas pasakoja, kodėl „Amore Grande“ įkurtas: „Žmonės, išgyvenantys ligą, netektį, vienatvę, neturi likti izoliuoti. Mūsų misija – būti šalia: suteikti palaikymą, žinias ir erdvę, kurioje jie gali pasijusti visuomenės dalimi.“
A. Korolas išplatintame pranešime spaudai pasakoja, kad svėrė 140 kg ir nepasitikėjo savimi, bet skyrė dėmesį mitybai, pradėjo sportuoti, kreipėsi į medikus, susimažino skrandį, jam buvo pašalinta perteklinė oda, buvo teikiamos psichologų konsultacijos.
„Suprantu, kad ne visi gali susitvarkyti vieni. Man pavyko ir noriu, kad kitiems būtų lengviau. Patyręs, ką reiškia nelengvą kelią įveikti vienam, siekiu suburti bendruomenę, – pasakoja A. Korolas ir pabrėžia, kad naujo fondo veikla grindžiama ne gailesčiu, o stiprybe. – Mes nedarome už žmones – mes darome kartu su jais.“
Kaip pasakoja fondo vadovė Marija Romančenko, tikimasi, po kelerių metų bus galima matyti visuomenę, kurioje su iššūkiais susiduriančios visuomenės grupės nesijaučia pamirštos, žmonės po insulto gali sugrįžti į visavertį gyvenimą, o migrantai randa ne atskirties sieną, bet integracijos duris.
Labdaros ir paramos fondo „Amore Grande“ renginyje susirinko politikos ir medicinos atstovai. Tarp svečių – ir nuomonės formuotoja Aliona Lapinskienė su vyru Laimonu Lapinsku, kuris 2002–2005 metais buvo vadinamosios „Lapinų“ grupuotės lyderis.
Vardija pagrindines veiklos kryptis, kurių – nemažai
Pranešime rašoma, kad „Amore Grande“ veiklos kryptys bus įvairios, tačiau esminis dėmesys skiriamas medicinai, naujosioms technologijoms ir pagalbai žmonėms su negalia. Be to, planuojama įgyvendinti sveikatinimosi maratoną bei įkurti stacionarą senjorams.
„Veiksime plačiai, bet visuomet vedini vieno tikslo – jungti žmones ir suteikti jiems atramą. Teiksime medicininę ir psichologinę pagalbą, rengsime edukacinius kursus ir kursime informacinę medžiagą, kad prireikus žinotų, kur kreiptis ir kaip veikti“, – planais dalinasi fondo vadovė.
Fondo vadovė taip pat pasakoja, kad kultūra bus naudojama, kaip tiltas tarp žmonių – organizuojami spektakliai susitikimai bei projektai, kuriuose susitikusios skirtingos kartos ir bendruomenės, mokysis būti drauge.
Iš pradžių fondo veikla koncentruosis trijuose miestuose: Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, tačiau neapsiribos tik jais – ateityje bus dirbama ir mažesniuose miestuose, kur, anot M. Romančenko, pagalbos poreikis ypač didelis.
Spalio 5 d. vykusiame fondo pristatyme dalyvavo politikai iš Lenkijos, Lietuvos profesoriai ir medicinos atstovai tarp kurių – prof. med. dr. Antanas Mickevičius, „NEWMAN Clinic“ vadovė Viktorija Vanagaitė, chirurgas – onkologas Karapet Babajan.
