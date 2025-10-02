Vilniaus fotožurnalistikos festivalis skelbia laimėtojus: štai kas jais tapo

„Buvo labai įdomu pamatyti, kaip jūs matote pasaulį“, – sakė žiuri narė Dina Oganova, atidarydama apdovanojimų ceremoniją pilnutėlėje Vilniaus Energetikos ir technikos muziejaus salėje.
Skelbia laimėtojus
„Vilnius Photo Circle“ apdovanojimo finalininkais tapo Aleksandras Vasukovičius, Bartoszas Ludwinskis, Ingmaras Björnas Noltingas, Mitaras Simikić ir Paša Krytchko. „Highlight“ kategorijoje, skirtoje autoriams iki 30 metų, į finalą pateko Fatemeh Jedari Faridi, Tbelis Abuseridze ir Zifanas Zhangas.„Highlight“ kategorijoje nugalėtoja paskelbta F. J. Faridi su pasakojimu apie klimato kaitą „Tabrizas: nuo sodų miesto iki miesto krizėje“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šiemet festivalyje atsirado ir nauja nominacija – apdovanojimas LIETUVA, skirtas temoms apie mūsų šalį.
„Norėdami skatinti fotopasakojimų ir fotografinių ese kūrimą tarp lietuvos fotografų šiais metais į festivalį įvedeme naujovę – temą išskirtinai apie Lietuvą ir lietuvius“, – sakė Paulius Peleckis, vienas iš organizatorių ir BNS fotožurnalistas.
„Nors tikėjomės, kad ši kategorija bus tik lietuvių autoriams, tačiau sulaukėme daugybės darbų iš užsienio kūrėjų, kuriems įdomus mūsų kraštas ir mūsų šalyje vyraujančios temos“, – pridūrė jis.
LIETUVA kategorijoje finalininkais tapo Damianas Chrobakas, Patricia Silva ir Ramūnas Danisevičius. Kaune gyvenančio lenkų fotografo Chrobako projektas „Kasdienybės pėdsakai“, dokumentuojantis šiuolaikinę Lietuvą ir jos tapatybę, buvo pripažintas nugalėtoju.
Specialus EPSON prizas įteiktas Algirdui Bakui už pasakojimą apie 100-ąją Dainų ir šokių šventę, o „Alexia Foundation“ apdovanojimą pelnė Aleksandras Vasukovičius už savo darbą apie Rusijos karą Ukrainoje.
„Fotografija negali sustabdyti karo ar akimirksniu pakeisti pasaulio, tačiau ji gali paveikti ateities kartas. Ir jeigu bent vienas žmogus pakeis savo nuomonę, pamatęs mano darbus, aš būsiu laimingas“, – sakė A. Vasukovičius.
„Tapau fotografu, nes mačiau svarbius kolegų darbus žmogaus teisių tema. Tai pakeitė mane, vadinasi, mūsų darbas tikrai gali keisti pasaulį“, – pridūrė jis.
Visi festivalio laureatai buvo apdovanoti „Fujifilm“ kameromis.
„Džiaugiamės ne tik metų metus besitęsiančiu FUJIFILM LIETUVA ir EPSON palaikymu, tačiau ir nenutrūkusiu pasitikėjimu pasikeitus šio renginio organizacinei grupei“, – sakė Tadas Kazakevičius, vienas iš organizatorių.
„Šiame festivalyje įteikti prizai neretai tampa didžiuliu stimulu patiems kūrėjams jų profesionaliame kelyje. Taip pat norisi padėkoti Lietuvos kultūros tarybai už finansavimą, be kurio šis festivalis net negalėtų egzistuoti. Tai yra didžiulė dovana Lietuvos fotografijos kūrėjams“, – pridūrė jis.Žiuri šiemet sudarė: dokumentikos fotografas, „Noor“ bendraįkūrėjas ir VII akademijos dėstytojas Philipas Blenkinsopas; „World Press Photo Foundation“ gamybos vadovė Marika Cukrowski; fotožurnalistas, profesorius ir „The Alexia Endowed Chair“ Jungtinėse Valstijose Bruce’as Strongas; Lietuvos dokumentikos fotografas Artūras Morozovas bei Gruzijos fotografė D. Oganova.
Festivalis sulaukė daugiau nei 200 paraiškų iš viso pasaulio, tarp jų ir iš Lietuvos bei kitų Baltijos šalių autorių.
„Norime, kad „Vilnius Photo Circle“ taptų svarbiu Lietuvos dokumentinės fotografijos balsu – tiek kalbant apie tai, kaip mes matome pasaulį, tiek apie tai, kaip pasaulis mato mus“, – sakė Benas Gerdžiūnas, vienas iš organizatorių ir LRT žurnalistas.
Naują vizualinį identitetą ir festivalio fotoknygą sukūrė dizainerė Sandra Rivero Ortiz.
„Stiprus vizualinis dizainas žurnale, interneto svetainėje ir visoje festivalio komunikacijoje turi įrėminti dalyvių darbus ir padėti jiems atsiskleisti aiškiai bei įtaigiai“, – sakė ji.
„Festivalis prisideda prie Lietuvos kultūrinio gyvenimo, kurdamas erdvę, kurioje galima dalintis prasmingomis istorijomis ir perspektyvomis su visu pasauliu“, – pridūrė S. R. Ortiz.
Organizatoriai teigė, kad kitų metų festivalis tęs šių metų sėkmę – planuojama įsteigti rezidencijos programą ir surengti daugiau renginių, pritrauksiančių fotografus iš viso pasaulio į Lietuvos sostinę.
„Šie metai buvo pereinamieji „Vilnius Photo Circle“ festivaliui. Esame dėkingi Jonui Staseliui, kuris įkūrė festivalį 2007-aisiais, už tai, kad patikėjo mums jo tolimesnį vystymąsi“, – sakė Mykolas Juodelė, vienas iš organizatorių.
„Remdamiesi jo sukurtais pamatais, esame pasiryžę toliau plėsti auditoriją, atrasti naujus talentus ir kurti erdvę bendruomenei. Jau dabar laukiame kito festivalio“, – pridūrė jis.
Paroda, kurioje pristatomi visi finalistai ir apdovanojiimus laimėję autoriai, veiks Vilniaus Energetikos ir technikos muziejuje iki spalio pabaigos. Netrukus bus galima užsisakyti riboto – 700 egzempliorių – tiražo „Vilnius Photo Circle“ knygą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!