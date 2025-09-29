Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo pagrindinis 2026 metų „Super Bowl“ atlikėjas

2025-09-29 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 17:55

Puertorikiečių reperis ir pasaulinė superžvaigždė Bad Bunny taps pagrindiniu 2026 m. „Super Bowl“ didžiojo šou atlikėju. Pats dainininkas šį pasirodymą pavadino itin svarbiu savo tautai.

Super Bowl (Nuotr. SCANPIX)
7

Puertorikiečių reperis ir pasaulinė superžvaigždė Bad Bunny taps pagrindiniu 2026 m. „Super Bowl" didžiojo šou atlikėju. Pats dainininkas šį pasirodymą pavadino itin svarbiu savo tautai.

0

Super Bowl“ – tai Nacionalinės futbolo lygos (NFL) finalas, didžiausias sporto renginys Jungtinėse Valstijose. Jį kasmet tiesiogiai stebi daugiau nei 100 milijonų žmonių. Amerikiečiams ši diena yra tarsi neoficiali šventė, lydima vakarėlių ir įspūdingo šou, rašo unian.net.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bad Bunny
Atskleidė, kur vyks šventė

Kaip rašo Variety, koncertas vyks 2026 m. vasario 8 d. „Levi’s Stadium“ arenoje Santa Klaroje, Kalifornijoje. Tradiciškai renginį rems „Apple Music“.

Bad Bunny pirmą kartą lips ant svarbiausios amerikietiškojo futbolo scenos.

„Tai, ką jaučiu, peržengia mano asmenines ribas. Šis pasirodymas skirtas tiems, kurie ėjo prieš mane ir nubėgo nesuskaičiuojamus metrus, kad aš galėčiau išeiti į aikštę ir pelnyti taškus...

Tai – mano tautai, mano kultūrai ir mūsų istorijai. Pasakykite savo močiutei: mes būsime „Super Bowl“ pertraukos šou“, – sakė atlikėjas.

Anksčiau buvo kalbėta, kad organizatoriai kvietė Adele ir Taylor Swift, tačiau jos atsisakė. NFL prezidentas Rogeris Goodellas vis dėlto pabrėžė, kad Taylor visuomet yra laukiama jų renginiuose.

Šiemet Bad Bunny buvo pripažintas geriausiu Lotynų Amerikos atlikėju „American Music Awards 2025“ apdovanojimuose.

