Paaiškėjo pagrindinis 2026 metų „Super Bowl“ atlikėjas

„Super Bowl“ – tai Nacionalinės futbolo lygos (NFL) finalas, didžiausias sporto renginys Jungtinėse Valstijose. Jį kasmet tiesiogiai stebi daugiau nei 100 milijonų žmonių. Amerikiečiams ši diena yra tarsi neoficiali šventė, lydima vakarėlių ir įspūdingo šou, rašo unian.net.
Atskleidė, kur vyks šventė
Kaip rašo Variety, koncertas vyks 2026 m. vasario 8 d. „Levi’s Stadium“ arenoje Santa Klaroje, Kalifornijoje. Tradiciškai renginį rems „Apple Music“.
Bad Bunny pirmą kartą lips ant svarbiausios amerikietiškojo futbolo scenos.
„Tai, ką jaučiu, peržengia mano asmenines ribas. Šis pasirodymas skirtas tiems, kurie ėjo prieš mane ir nubėgo nesuskaičiuojamus metrus, kad aš galėčiau išeiti į aikštę ir pelnyti taškus...
Tai – mano tautai, mano kultūrai ir mūsų istorijai. Pasakykite savo močiutei: mes būsime „Super Bowl“ pertraukos šou“, – sakė atlikėjas.
Anksčiau buvo kalbėta, kad organizatoriai kvietė Adele ir Taylor Swift, tačiau jos atsisakė. NFL prezidentas Rogeris Goodellas vis dėlto pabrėžė, kad Taylor visuomet yra laukiama jų renginiuose.
Šiemet Bad Bunny buvo pripažintas geriausiu Lotynų Amerikos atlikėju „American Music Awards 2025“ apdovanojimuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!