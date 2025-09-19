Lietuvoje prasideda Čiurlionio 150-ųjų gimimo jubiliejaus progos renginiai

Pasak organizatorių, renginių metu lankytojai bus kviečiami patirti M. K. Čiurlionio laiką – menininko istoriją ir jo kūrybą.
Keturių dienų programoje numatyti meno renginiai, kultūros edukacijos, ekskursijos, susitikimai su menininkais, diskusijos bei įvairaus pobūdžio kūrybinės dirbtuvės.
Renginiai numatomi Vilniuje, Kaune, Druskininkuose, Varėnoje, Plungėje, Kuliuose, Rietave, Palangoje ir aplink.
Organizatoriai kviečia aplankyti Kaune esantį Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, sostinėje – Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejaus parodą „Čiurlionis ir Vilnius“.
Jubiliejaus proga yra numatoma koncertinė programa, kurios metu skambės M. K. Čiurlionio kūriniai. Taip pat bus skaitomos menininko mintys, laiškai ir literatūros kūriniai.
Rugsėjo 22-ąją bus minimas 150-asis menininko gimtadienis bei pirmą kartą minima naujoji Kultūros diena.
