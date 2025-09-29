Ėjimo renginyje – ir Rimanto Kaukėno paramos fondo bendruomenė: įveikė distanciją

Nuo mažens vaikai pratinami prie gerų darbų
„Jau 14 metų esu Rimanto Kaukėno paramos grupės veiklos dalis, todėl dalyvavimas kasmetiniame Toyota ĖJIMO renginyje man ir mano bendruomenei tapo gražia tradicija. Šiemet kartu į žingsnių iššūkį įsitrauks net trys pirmokų klasės – daugiau nei 70 vaikų. Tai ypatinga proga jaunajai kartai parodyti, kad rūpestis kitu, empatija ir dalijimasis yra tikrosios vertybės, kurios stiprina mus kaip bendruomenę.
Kiekvienas nueitas žingsnis tampa parama vėžiu sergantiems vaikams – vaikams, kuriems labiausiai reikia mūsų palaikymo ir tikėjimo. Džiaugiuosi, kad galime kartu kurti gerumo grandinę ir parodyti, jog net mažiausi žingsniai gali virsti dideliu pokyčiu.“ – sako ilgametė fondo savanorė, mokytoja Žydrūnė Kaukėnienė.
Kartu su kitomis pirmokų mokytojomis Agne Vabalaite ir Violeta Jankauskiene jos subūrė gausų fondo globojamų vaikų palaikymo būrį ir savo auklėtinius įtraukė į prasmingą renginį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Renginio metu – pramogos mažiems ir dideliems
ĖJIMAS tampa būdu fondo bendruomenei susiburti ir praleisti dieną aktyviai bei smagiai. Fondo palapinėje, kuri tradiciškai nuo ankstaus sekmadienio ryto buvo įkurdinta aikštėje prie LR Seimo, veikė ne tik prekyba #užsidėktašką produkcija, kurią įsigyjant prisidedama prie tiesioginės paramos fondo herojams, tačiau ir įvairios pramogos, skatinusios mėgautis saulėta rudens diena.
Mažieji renginio dalyviai galėjo ragauti cukraus vatą, pasipuošti veidukus spalvingais piešinėliais ar laikina tatuiruote. Prie prasmingos iniciatyvos prisijungė ir Ramūnas Vaitkus, piešęs į fondo erdvę užsukusiųjų šaržus. Veikė ir mini golfo žaidimo erdvė, o mažiausiuosius pasitiko ryškiaspalviai balionai.
„Smagu, kad kiekvieno renginio metu galime suburti vis daugiau žmonių, norinčių išsamiau susipažinti su fondo gražiais darbais ir veikla. Ypač smagu matyti, jog prasmingiems darbams neabejingi įvairaus amžiaus renginio dalyviai. Sulaukėme daug šeimų su vaikučiais ir turėjome išties jaukią ir gerumu pripildytą bei aktyvią dieną“ – mintimis dalijasi Rimanto
Kaukėno paramos fondo atstovė Aistė Cilcė, organizavusi aktyvacijas šio renginio metu fondo palapinės erdvėje.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ veikia nuo 2012 m. ir padeda onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. Šio fondo tikslas – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti išgyventi sunkios diagnozės traumą, ilgą gijimą, suteikti vaikų gyvenimui šviesos pildant jų svajones. Su rėmėjų pagalba „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ aprūpina vaikus reikalinga medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais, padeda įgyvendinti svarbius gydymus ir operacijas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!