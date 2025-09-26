Selemono Paltanavičiaus gyvenime – naujas vingis

Renginio metu bus pristatoma naujausia garsaus gamtininko ir rašytojo S. Paltanavičiaus knyga, jos kūrimo istorija ir užkulisiuose slypintys atradimai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Selemonas Paltanavičius kviečia į susitikimą
Šioje išskirtinėje knygoje skaitytojų laukia daugiau nei 300 įvairiausių gyvūnų, daugiau kaip 500 nuotraukų, žemėlapiai ir gyvūnų dydžio palyginimai. Tai ne tik enciklopedinis leidinys, bet ir kvietimas leistis į pažintinę kelionę – nuo koralų rifų iki snieguotos tundros, nuo Amazonės džiunglių iki atokiausių pasaulio salų.
Pristatyme autorius pasidalys kūrybos užkulisiais, įsimintiniausiomis kelionių istorijomis ir patirtimi, sukaupta stebint laukinę gamtą. Tai puiki proga ne tik daugiau sužinoti apie pasaulio gyvūniją, bet ir įsigyti knygą bei gauti asmeninį autoriaus autografą.
Į renginį kviečiami pavieniai lankytojai, šeimos, taip pat pradinių ir pagrindinių klasių mokiniai su lydinčiaisiais asmenimis – smalsumui amžiaus ribų nėra.
Registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebiJ5ocVoeYlxRkldCHGXIksJCBtbKmPY4fq5OmP6Ed3UxEg/viewform
