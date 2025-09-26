Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Selemono Paltanavičiaus gyvenime – naujas vingis

2025-09-26 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 16:55

Spalio 6 d. 10 val. gamtininkas Selemonas Paltanavičius kviečia į knygos „Pasaulio gyvūnų didžioji knyga“ pristatymą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje, V a.

Selemonas Paltanavičius (nuotr. pranešimo spaudai)
6

1

Renginio metu bus pristatoma naujausia garsaus gamtininko ir rašytojo S. Paltanavičiaus knyga, jos kūrimo istorija ir užkulisiuose slypintys atradimai, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Selemonas Paltanavičius
FOTOGALERIJA. Selemonas Paltanavičius

Selemonas Paltanavičius kviečia į susitikimą

Šioje išskirtinėje knygoje skaitytojų laukia daugiau nei 300 įvairiausių gyvūnų, daugiau kaip 500 nuotraukų, žemėlapiai ir gyvūnų dydžio palyginimai. Tai ne tik enciklopedinis leidinys, bet ir kvietimas leistis į pažintinę kelionę – nuo koralų rifų iki snieguotos tundros, nuo Amazonės džiunglių iki atokiausių pasaulio salų.

Pristatyme autorius pasidalys kūrybos užkulisiais, įsimintiniausiomis kelionių istorijomis ir patirtimi, sukaupta stebint laukinę gamtą. Tai puiki proga ne tik daugiau sužinoti apie pasaulio gyvūniją, bet ir įsigyti knygą bei gauti asmeninį autoriaus autografą.

Į renginį kviečiami pavieniai lankytojai, šeimos, taip pat pradinių ir pagrindinių klasių mokiniai su lydinčiaisiais asmenimis – smalsumui amžiaus ribų nėra.

Registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebiJ5ocVoeYlxRkldCHGXIksJCBtbKmPY4fq5OmP6Ed3UxEg/viewform

