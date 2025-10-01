Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Valdovų rūmuose – iškilminga šventė: susirinko garbūs svečiai

2025-10-01 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 20:10

Spalio 1-ąją, trečiadienio vakarą, Valdovų rūmuose paminėta ypatinga šventė – jau 35 kartą surengta Vokietijos Vienybės dienos šventė, į ją susirinko politikai ir kiti žinomi žmonės.

Vokietijos ambasada minėjo 35-ąją Vokietijos Vienybės dieną (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
97

Spalio 1-ąją, trečiadienio vakarą, Valdovų rūmuose paminėta ypatinga šventė – jau 35 kartą surengta Vokietijos Vienybės dienos šventė, į ją susirinko politikai ir kiti žinomi žmonės.

2

Anot Vokietijos ambasadoriaus dr. Cornelijaus Zimmermanno ir jo sutuoktinės prof. dr. Christiane Zimmermann, ši diena jau nuo 1990-ųjų yra svarbiausia suvienytos Vokietijos valstybinė šventė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į iškilmingą šventę rikosi visuomenės veikėjai, politikai, pramogų pasaulio žmonės. 

Šventės svečiai  – nuotraukų galerijoje: 

Vokietijos ambasada minėjo 35-ąją Vokietijos Vienybės dieną
(97 nuotr.)
(97 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vokietijos ambasada minėjo 35-ąją Vokietijos Vienybės dieną

 

 

