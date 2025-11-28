Lietuvė Nerija nusipirko ananasą už 17 eurų: parodė, kuo jis toks ypatingas

Ji sutiko šiuo įspūdžiu pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nauja ananaso spalva
Nerija teigia, kad amerikiečiai pastaruoju metu patentuoja net ir vaisius. Tačiau šis atvejis – visai kitoks.
„Amerikiečiai net ir ananasus pradėjo patentuoti. Ir ne šiaip sau, o todėl, kad sukūrė rožinį ananasą. Keliaujam kartu išbandyti, kol papasakosiu, kuo jie tokie ypatingi“, – sako ji.
Pasak lietuvės, šie ananasai – itin reti ir brangūs.
„Šie ananasai yra ultra reti, auginami tik Kosta Rikos fermose ir daugiau nei du metus. Jį sukūrė amerikiečių kompanija „Del Monte“, genetiškai modifikuodami ananasą taip, kad jo vidus taptų rožinis“, – pasakoja Nerija.
Norint apsaugoti šią rūšį nuo kopijavimo, jie parduodami be viršūnėlės.
„Žinoma, ši rūšis yra apsaugota patento, todėl ananasai yra parduodami be karūnos, kad kiti fermeriai nesugalvotų replikuoti“, – aiškina ji.
Skonis nustebino
Nors rožinė spalva atrodo įspūdingai, didžiausia staigmena – skonis.
„Kaip matote, spalva tikrai rožinė, bet didžiausia magija čia iš tikro yra skonis. Jie yra mažiau rūgštūs, super saldūs. Ant dėžutės rašoma, kad tai yra pina colados versija, tik ananaso formoj. Ir aš tą galiu patvirtinti“, – juokiasi ji.
Nerija naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad toks ananasas JAV kainuoja 20 dolerių, tai yra kiek daugiau nei 17 eurų.
