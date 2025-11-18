Išgirdęs Los Andžele gyvenančios Nerijos žodžius, Rumšas sunerimo: griebėsi už plaukų

Tarp už Atlanto gyvenančių žvaigždučių Los Andželo gatvėse galima sutikti ir ne vieną lietuvį, kaip štai Kaune gimusią verslininkę Neriją Laurinavičius. Jau daugiau nei dešimtmetį svajonių gyvenimą kurianti turinio kūrėja pripažino, kad vietiniai gyventojai turi vieną pravardę didžiųjų miestų, ypač sostinių, gyventojams.
„Mes Los Andžele turime tokį pasakymą, kad žmonės, tokie kaip Vilniuje, Los Andžele, jie vadinasi transplantai. Jie galvoja, kad yra tikri, originalūs vilniečiai, bet dažniausiai būna suvažiavę. O Kaunas yra tikri, tikri grynakraujai kauniečiai“, – dalinosi Nerija.
Išgirdęs vartojamą pravardę, Vytautas Rumšas jaunesnysis kaip apšalęs žiūrėjo į emigrantę. Kaimo komandai vadovaujanti laidos vedėja Nijolė Pareigytė bandė pakelti nuotaiką švelniai jį guosdama, bet nuo šoko atsigavęs aktorius atšovė netikėtą atsaką.
„Man ne dėl to skaudu. Aš pagalvojau, negi matosi mano transplantai“, – pirštais braukė laidos vedėjas.
Kaip pasakojo Nerija, nors Los Andželas yra išties didelis miestas, vietiniai gyventojai kamščiuose nestoja, nes daugelis nedirba įprastų nuo 9 iki 17 val. darbų.
„Mes su vyru nestojame kamščiuose, tu žinai, kada važiuoti. <...> Ten jeigu ir yra tas kamštis, jis išsisklaido per visas dienos valandas“, – kalbėjo Amerikos lietuvė.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Miestas ar kaimas“.
