TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išgirdęs Los Andžele gyvenančios Nerijos žodžius, Rumšas sunerimo: griebėsi už plaukų

2025-11-18 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 19:25

Los Andžele gyvenanti verslininkė, turinio kūrėja Nerija Laurinavičius socialiniuose tinkluose dalinasi gyvenimo Amerikoje ypatumais, bet taip pat nepamiršta grįžti į gimtąjį kraštą. Lankydamasi Lietuvoje žinoma moteris nepraleido progos sudalyvauti TV3 televizijos laidoje „Miestas ar kaimas“, kur atstovavo būtent miesto komandai. Per savo prisistatymą Los Andžele gyvenanti kaunietė prasitarė, kad šio Amerikos miesto gyventojai didžiųjų miestų žmones vadina transplantais, kas ne itin maloniai nustebino laidos vedėją Vytautą Rumšą jaunesnįjį.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp už Atlanto gyvenančių žvaigždučių Los Andželo gatvėse galima sutikti ir ne vieną lietuvį, kaip štai Kaune gimusią verslininkę Neriją Laurinavičius. Jau daugiau nei dešimtmetį svajonių gyvenimą kurianti turinio kūrėja pripažino, kad vietiniai gyventojai turi vieną pravardę didžiųjų miestų, ypač sostinių, gyventojams. 

„Mes Los Andžele turime tokį pasakymą, kad žmonės, tokie kaip Vilniuje, Los Andžele, jie vadinasi transplantai. Jie galvoja, kad yra tikri, originalūs vilniečiai, bet dažniausiai būna suvažiavę. O Kaunas yra tikri, tikri grynakraujai kauniečiai“, – dalinosi Nerija.

Išgirdęs vartojamą pravardę, Vytautas Rumšas jaunesnysis kaip apšalęs žiūrėjo į emigrantę. Kaimo komandai vadovaujanti laidos vedėja Nijolė Pareigytė bandė pakelti nuotaiką švelniai jį guosdama, bet nuo šoko atsigavęs aktorius atšovė netikėtą atsaką.

„Man ne dėl to skaudu. Aš pagalvojau, negi matosi mano transplantai“, – pirštais braukė laidos vedėjas.

Kaip pasakojo Nerija, nors Los Andželas yra išties didelis miestas, vietiniai gyventojai kamščiuose nestoja, nes daugelis nedirba įprastų nuo 9 iki 17 val. darbų.

„Mes su vyru nestojame kamščiuose, tu žinai, kada važiuoti. <...> Ten jeigu ir yra tas kamštis, jis išsisklaido per visas dienos valandas“, – kalbėjo Amerikos lietuvė.

Visą laidą žiūrėkite tiesioginėje transliacijoje arba 19:30 per TV3 televiziją:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Miestas ar kaimas“.

