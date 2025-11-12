 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kokia yra tikroji žaibiškai išpopuliarėjusios lietuvaitės Nerijos profesija: nustebins ne vieną

2025-11-12 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 19:40

Laidoje „Pasaulis pagal moteris“ lankėsi socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusi Amerikos lietuvė Nerija Laurinavičius. Nors ji turi politologijos mokslų diplomą, moteris siekia dainininkės ir nuomonės formuotojos karjeros. Atvirame interviu laidos viešnia papasakojo, kaip suderina šiuos dalykus, kalbėjo apie tikrąją Ameriką ir atskleidė, kodėl jos įrašuose nematyti jos vyro.

Laidoje „Pasaulis pagal moteris“ lankėsi socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusi Amerikos lietuvė Nerija Laurinavičius. Nors ji turi politologijos mokslų diplomą, moteris siekia dainininkės ir nuomonės formuotojos karjeros. Atvirame interviu laidos viešnia papasakojo, kaip suderina šiuos dalykus, kalbėjo apie tikrąją Ameriką ir atskleidė, kodėl jos įrašuose nematyti jos vyro.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Jungtines Amerikos Valstijas Nerija atvyko būdama 17-os metų. Ji papasakojo, kokį pirmą įspūdi susidarė iš daugumos lietuvių svajonių šalies.

REKLAMA
REKLAMA

Nerija Laurinavičius apsilankė laidoje „Pasaulis pagal moteris“
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nerija Laurinavičius apsilankė laidoje „Pasaulis pagal moteris“

„Kai atvykau į Ameriką, net negaliu nupasakoti to jausmo. Ėjau į kiekvieną greito maisto užkandinę ir man priminė filmus. Tie užmiesčiai, architektūra, geltoni autobusai – visos detalės priminė filmus. Ir mano mokyklinis gyvenimas: palaikymo komandos šokėjos, amerikietiškas futbolas – visko teko paragauti. Man tikrai labai patiko“, – dalijosi moteris.

REKLAMA

Dabartinis JAV vaizdas ir lietuviškumas

Ji neslėpė, kad dabar, pasauliui tapus vis labiau atviresniam, įspūdis sumažėjo. Nepaisant to, Nerija išlieka dėkinga už galimybes, kurias duoda gyvenimas.

„Kai dabar viskas tapo ranka pasiekiama, Amerika jau neatrodo tokia įspūdinga, bet aš visada sau primenu, kad reikia vertinti. Primenu ir mamai, kokios mes buvome, kai tik atvažiavome. Noriu grįžti ir labiau vertinti dalykus, kuriuos dabar turime“, – pripažino ji.

REKLAMA
REKLAMA

Nerija JAV yra jau seniai, tačiau sakė neatsižadanti savo lietuviškų šaknų. Anot jos, Lietuva visada išliks namais.

„Kai grįžtu į Lietuvą, esu labiau amerikietė. Kai esu Amerikoje – sustiprėja mano lietuviškas identitetas. Aš neprisirišu prie vietos, bet visada labai gera grįžti namo. Kai kalbu apie namus, nors mano tėvai gyvena Čikagoje, kur praėjo mano kritiniai metai, o mūsų su vyru namai Los Anžele, Lietuva yra mano gimtinė. Visada sakau, kad mane labai įkvepia, yra įsižeminimo jausmas, kai eini per pušynus, kvėpuoji oru prie Baltijos jūros... Kad ir kokia bus mano pilietybė – Lietuva yra namai“, – tvirtino nuomonės formuotoja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Karjera socialiniuose tinkluose

Nerija – diplomuota politologė dirbusi finansų ir verslo srityse. Vis dėlto, ji nusprendė siekti influencerės karjeros – per pusantrų metų ji sugeneravo 70 tūkstančių sekėjų Instagram, o jos vaizdo įrašai surenka vidutiniškai 250 tūkstančių peržiūrų. Ji papasakojo, kas pastūmėjo link tokio sprendimo.

REKLAMA

„Mane įkvėpė Los Anželas, nes jis yra influencerių sostinė. Ten gyvena labai daug žmonių, kurie kuria socialinių tinklų turinį arba prie jo prisideda. Nori nenori, kai esi toje atmosferoje, pradedi domėtis, kas tai yra, kokios galimybės. Mane labai suintrigavo, nes po koronos, kai su vyru persikėlėme į Los Anželą, aš supratau, kad dar nesu saves pilnai realizavusi. Pabandžiau, su socialiniais tinklais yra taip lengva – nufilmuoji, įkeli ir žiūri, kokias galimybes tai tau atvers“, – sakė ji.

REKLAMA

Nors gyvenimo akimirkų dalijimasis socialiniuose tinkluose gali greitai ištrinti ribą tarp darbo ir realios kasdienybės, laidos viešnia sakė, kad ribą išlaikyti padeda darbas su savimi.

„Labai greitai gali įnerti į šią veiklą ir ji gali tapti tokia, kai nebežinai, ar tai darbas, ar pramoga. Aš labai dirbu psichologiškai, nes yra algoritmai, kurie nori, kad dalintumeisi turiniu pastoviai. Jie skatina, kad dalintumeisi net keletą kartų į dieną. Būna pasakytos tokios taisyklės: tu iškilsi, jei pasidalinti 2, 3, 4 kartus į dieną, bet turi sau pasakyti, tokios tavo ribos. Kai jas apsibrėži, tai lieka maloni veikla“, – kalbėjo pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ne vienas sekėjas yra pastebėjęs, kad jos turinyje retai matomas jos vyras. Nerija atskleidė, kodėl šią savo gyvenimo dalį slepia.

„Tai yra mitas, kad kuriant turinį turi rodyti viską: kada keliesi, ką valgai pusryčiams, ką veikia tavo vyras. Aš nenoriu nieko sunepatoginti. Esu ekstravertė, noriu kurti, skleisti žinutę. Jei jis nori sudalyvauti tame – jis sudalyvauja. Šeimai mažiau duodu pasirinkimo: jei važiuojame į keliones, mano šeimos nariai yra mano aktoriai. Ir jie nori, jiems patinka. Bet visada vyro atsiklausiu“, – atskleidė Nerija.

REKLAMA

Atskleidė, ar pavyksta užsidirbti

Moteris sakė, kad pagrindinė jos misija – prisitaikyti prie smalsios auditorijos ir rodyti tikrąją Ameriką.

„Mano auditorija yra žingeidžiausi lietuviai, kuriems įdomu, kaip atrodo gyvenimas už Atlanto. Apie Ameriką yra daug rašoma knygose, rodoma filmuose, bet aš esu prisiėmusi šią atsakomybę, parodyti, kaip yra iš tikrųjų ir kartais net priversti žmones susimąstyti, kaip galima gyventi kitaip“, – dalijosi Amerikos lietuvė.

REKLAMA

Nors iš turinio kūrimo užsidirbti galima, ji teigė nežiūrinti į tai, kaip į pagrindinį pajamų šaltinį, nors lyginant su darbu pagal profesiją, uždirba daugiau.

„Lyginant su politika, dabar geresni pinigai. Bet šiaip aš labai mažai užsiimu reklamomis, nebent man kažkas labai patinka. Galima už tai užsidirbti, bet galbūt ne Los Anželui, todėl nežiūriu į tai kaip į karjerą, kad bučiau milijoniere“, – sakė ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak Nerijos, už viską svarbiau yra jos skleidžiama žinia ir galimybės, kurias atveria ši veikla.

„Dabar aš pradėjau ir daugiau politikos video daryti, tai buvo gyvenimo tikslas, kurį buvau pamiršusi. Labai norėjau skleisti savo žinutę, skatinti žmones mąstyti. Dabar turiu auditoriją ir galiu tęsti savo visuomenininkės veiklą. Man galimybės yra net svarbiau ir brangiau negu pinigai, kuriuos aš galiu gauti iš reklamų“, – kalbėjo moteris.

REKLAMA

Naujas vingis – dainininkės karjera

Pašnekovės gyvenimas, rodos, pilnas veiklų. Nepaisant to, ji neseniai užsibrėžė ir dar vieną tikslą – vystyti dainininkės karjerą. Nerija dainuoja nuo mokyklos laikų, turi muzikinį išsilavinimą.

„Esu įgijusi muzikos išsilavinimą Lietuvoje, dainavau, grojau fortepijonu. Kai atvykau į Ameriką, tęsiau tą veiklą. Kai atvykau, manęs iš karto paklausė, ar sportuoju, ar dainuoju, ar vaidinu. Kadangi turėjau dešimties klasių muzikos išsilavinimą, mane įstatė į muzikos teatrą, darėme miuziklus. Dabar turiu platformą, laiko ir balsą – galiu išsibandyti“, – šypsojosi Nerija.

REKLAMA

Neseniai ji pristatė ir primąjį savo kūrinį „Bumerangas“. Jį galima išgirsti YouTube:

Nepaisant patirties dainavime, jos šeimą nustebino žanro pasirinkimas.

„Šeimą nustebino, kad pasirinkau pop žanrą, nes esu labiau klasikinio dainavimo atstovė. Galiu sudainuoti operos kūrinį geriau, nei pop. Tėvai jaudinosi iki paskutinės minutės, nes jie nematė manęs šiame žanre. Kartais žmonės galvoja, kad jei turi balsą, gali dainuoti bet ką, bet taip nėra“, – teigė laidos viešnia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų