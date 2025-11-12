Paaiškėjo, kokia yra tikroji žaibiškai išpopuliarėjusios lietuvaitės Nerijos profesija: nustebins ne vieną

Į Jungtines Amerikos Valstijas Nerija atvyko būdama 17-os metų. Ji papasakojo, kokį pirmą įspūdi susidarė iš daugumos lietuvių svajonių šalies.
„Kai atvykau į Ameriką, net negaliu nupasakoti to jausmo. Ėjau į kiekvieną greito maisto užkandinę ir man priminė filmus. Tie užmiesčiai, architektūra, geltoni autobusai – visos detalės priminė filmus. Ir mano mokyklinis gyvenimas: palaikymo komandos šokėjos, amerikietiškas futbolas – visko teko paragauti. Man tikrai labai patiko“, – dalijosi moteris.
Dabartinis JAV vaizdas ir lietuviškumas
Ji neslėpė, kad dabar, pasauliui tapus vis labiau atviresniam, įspūdis sumažėjo. Nepaisant to, Nerija išlieka dėkinga už galimybes, kurias duoda gyvenimas.
„Kai dabar viskas tapo ranka pasiekiama, Amerika jau neatrodo tokia įspūdinga, bet aš visada sau primenu, kad reikia vertinti. Primenu ir mamai, kokios mes buvome, kai tik atvažiavome. Noriu grįžti ir labiau vertinti dalykus, kuriuos dabar turime“, – pripažino ji.
Nerija JAV yra jau seniai, tačiau sakė neatsižadanti savo lietuviškų šaknų. Anot jos, Lietuva visada išliks namais.
„Kai grįžtu į Lietuvą, esu labiau amerikietė. Kai esu Amerikoje – sustiprėja mano lietuviškas identitetas. Aš neprisirišu prie vietos, bet visada labai gera grįžti namo. Kai kalbu apie namus, nors mano tėvai gyvena Čikagoje, kur praėjo mano kritiniai metai, o mūsų su vyru namai Los Anžele, Lietuva yra mano gimtinė. Visada sakau, kad mane labai įkvepia, yra įsižeminimo jausmas, kai eini per pušynus, kvėpuoji oru prie Baltijos jūros... Kad ir kokia bus mano pilietybė – Lietuva yra namai“, – tvirtino nuomonės formuotoja.
Karjera socialiniuose tinkluose
Nerija – diplomuota politologė dirbusi finansų ir verslo srityse. Vis dėlto, ji nusprendė siekti influencerės karjeros – per pusantrų metų ji sugeneravo 70 tūkstančių sekėjų Instagram, o jos vaizdo įrašai surenka vidutiniškai 250 tūkstančių peržiūrų. Ji papasakojo, kas pastūmėjo link tokio sprendimo.
„Mane įkvėpė Los Anželas, nes jis yra influencerių sostinė. Ten gyvena labai daug žmonių, kurie kuria socialinių tinklų turinį arba prie jo prisideda. Nori nenori, kai esi toje atmosferoje, pradedi domėtis, kas tai yra, kokios galimybės. Mane labai suintrigavo, nes po koronos, kai su vyru persikėlėme į Los Anželą, aš supratau, kad dar nesu saves pilnai realizavusi. Pabandžiau, su socialiniais tinklais yra taip lengva – nufilmuoji, įkeli ir žiūri, kokias galimybes tai tau atvers“, – sakė ji.
Nors gyvenimo akimirkų dalijimasis socialiniuose tinkluose gali greitai ištrinti ribą tarp darbo ir realios kasdienybės, laidos viešnia sakė, kad ribą išlaikyti padeda darbas su savimi.
„Labai greitai gali įnerti į šią veiklą ir ji gali tapti tokia, kai nebežinai, ar tai darbas, ar pramoga. Aš labai dirbu psichologiškai, nes yra algoritmai, kurie nori, kad dalintumeisi turiniu pastoviai. Jie skatina, kad dalintumeisi net keletą kartų į dieną. Būna pasakytos tokios taisyklės: tu iškilsi, jei pasidalinti 2, 3, 4 kartus į dieną, bet turi sau pasakyti, tokios tavo ribos. Kai jas apsibrėži, tai lieka maloni veikla“, – kalbėjo pašnekovė.
Ne vienas sekėjas yra pastebėjęs, kad jos turinyje retai matomas jos vyras. Nerija atskleidė, kodėl šią savo gyvenimo dalį slepia.
„Tai yra mitas, kad kuriant turinį turi rodyti viską: kada keliesi, ką valgai pusryčiams, ką veikia tavo vyras. Aš nenoriu nieko sunepatoginti. Esu ekstravertė, noriu kurti, skleisti žinutę. Jei jis nori sudalyvauti tame – jis sudalyvauja. Šeimai mažiau duodu pasirinkimo: jei važiuojame į keliones, mano šeimos nariai yra mano aktoriai. Ir jie nori, jiems patinka. Bet visada vyro atsiklausiu“, – atskleidė Nerija.
Atskleidė, ar pavyksta užsidirbti
Moteris sakė, kad pagrindinė jos misija – prisitaikyti prie smalsios auditorijos ir rodyti tikrąją Ameriką.
„Mano auditorija yra žingeidžiausi lietuviai, kuriems įdomu, kaip atrodo gyvenimas už Atlanto. Apie Ameriką yra daug rašoma knygose, rodoma filmuose, bet aš esu prisiėmusi šią atsakomybę, parodyti, kaip yra iš tikrųjų ir kartais net priversti žmones susimąstyti, kaip galima gyventi kitaip“, – dalijosi Amerikos lietuvė.
Nors iš turinio kūrimo užsidirbti galima, ji teigė nežiūrinti į tai, kaip į pagrindinį pajamų šaltinį, nors lyginant su darbu pagal profesiją, uždirba daugiau.
„Lyginant su politika, dabar geresni pinigai. Bet šiaip aš labai mažai užsiimu reklamomis, nebent man kažkas labai patinka. Galima už tai užsidirbti, bet galbūt ne Los Anželui, todėl nežiūriu į tai kaip į karjerą, kad bučiau milijoniere“, – sakė ji.
Pasak Nerijos, už viską svarbiau yra jos skleidžiama žinia ir galimybės, kurias atveria ši veikla.
„Dabar aš pradėjau ir daugiau politikos video daryti, tai buvo gyvenimo tikslas, kurį buvau pamiršusi. Labai norėjau skleisti savo žinutę, skatinti žmones mąstyti. Dabar turiu auditoriją ir galiu tęsti savo visuomenininkės veiklą. Man galimybės yra net svarbiau ir brangiau negu pinigai, kuriuos aš galiu gauti iš reklamų“, – kalbėjo moteris.
Naujas vingis – dainininkės karjera
Pašnekovės gyvenimas, rodos, pilnas veiklų. Nepaisant to, ji neseniai užsibrėžė ir dar vieną tikslą – vystyti dainininkės karjerą. Nerija dainuoja nuo mokyklos laikų, turi muzikinį išsilavinimą.
„Esu įgijusi muzikos išsilavinimą Lietuvoje, dainavau, grojau fortepijonu. Kai atvykau į Ameriką, tęsiau tą veiklą. Kai atvykau, manęs iš karto paklausė, ar sportuoju, ar dainuoju, ar vaidinu. Kadangi turėjau dešimties klasių muzikos išsilavinimą, mane įstatė į muzikos teatrą, darėme miuziklus. Dabar turiu platformą, laiko ir balsą – galiu išsibandyti“, – šypsojosi Nerija.
Neseniai ji pristatė ir primąjį savo kūrinį „Bumerangas“. Jį galima išgirsti YouTube:
Nepaisant patirties dainavime, jos šeimą nustebino žanro pasirinkimas.
„Šeimą nustebino, kad pasirinkau pop žanrą, nes esu labiau klasikinio dainavimo atstovė. Galiu sudainuoti operos kūrinį geriau, nei pop. Tėvai jaudinosi iki paskutinės minutės, nes jie nematė manęs šiame žanre. Kartais žmonės galvoja, kad jei turi balsą, gali dainuoti bet ką, bet taip nėra“, – teigė laidos viešnia.
