Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Violetai Baublienei nutarus netylėti apie tai, ką rusakalbiai daro Lietuvoje – policijos reakcija

2025-11-10 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 11:55

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė Violeta Baublienė lapkričio 1-ąją pamatė nemalonų įvykį: po langais moteris užfiksavo asmenis, kurie Vilniaus gatvėse pažeidžia viešąją tvarką – ne tik garsiai leidžia rusišką muziką, bet ir šlapinasi. Paaiškėjo, kaip į tai sureagavo policijos pareigūnai.

Violeta Baublienė (nuotr. BNS, nuotr. Facebook ir nuotr. ELTA)

Televizijos laidų vedėja ir žurnalistė Violeta Baublienė lapkričio 1-ąją pamatė nemalonų įvykį: po langais moteris užfiksavo asmenis, kurie Vilniaus gatvėse pažeidžia viešąją tvarką – ne tik garsiai leidžia rusišką muziką, bet ir šlapinasi. Paaiškėjo, kaip į tai sureagavo policijos pareigūnai.

19

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Vilniaus apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vyresniuoju specialistu Tomu Bražėnu, kuris pakomentavo situaciją.

Naujienų portalui tv3.lt jis teigė:

„Informaciją dėl triukšmo pareigūnai registravo lapkričio 1 d. apie 12.17val.

Pranešėja informavo, jog Totorių g., Vilniuje, nakties metu grupė rusakalbių asmenų garsiai leido rusišką muziką, elgėsi trukšmingai, šlapinosi prie greta esančio kiemo vartų, būriavosi, vartojo necenzūrinius žodžius.

Vilniaus m. 3-ajame policijos komisariate dėl neteisėtų veikų pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 481 str. Šiai dienai vienam iš neteisėtą veiką vykdžiusių asmenų surašytas AN protokolas.“

Užfiksavo nemalonų vaizdą

Primename, kad V. Baublienė užfiksavo asmenis, kurie Vilniaus gatvėse pažeidžia viešąją tvarką: leidžia rusišką muziką, šlapinasi.

Apie tai ji pranešė socialiniame tinkle Facebook, įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Ji rašė:

„Apie vakar. Ir ne į Vėlinių temą.

Kai atsikraustėme į Senamiestį, jame gyventi dar nebuvo nei madinga, nei brangu.

Naktimis gatvėse ir kiemuose čia lakstė nedagėrę kaimynai, daužydavosi iki kraujų, vaikydavosi su peiliais, bučiuodavosi, bliaudavo savas dainas – den pabedy.

Šlapinimasis tarpuvartėse buvo „norma“, o kūno skysčių ir turinio smarvė buvo tikrasis Senamiesčio kvapas.

Bet blaiva galva su kaimynais jie sveikindavosi ir „savų“ naktimis neliesdavo.

Vakar naktį grįžo senovė.

Grižo naujųjų laikų migrantų pavidalu. Su visu jiems būdingu „manieringumu“.

Liko nedaug laiko kol šitie pradės liesti visus. Bus jų gaujos, grupuotės, jų jėga, jų muzika, jų kalba, jų elgsena, jų fonas, kuris jau ir akivaizdus.

Jie jau rimtai grįžo.

Sunku suprasti kurios šalies migrantai keroja, dauguma jų kalba den pabedy kalba, turi LT automobilių numerius, elgiasi agresyviai, garsiai ir chamiškai.

Tai ką darom?“, – į visuomenę kreipėsi V. Baublienė.

Naujienų portalui tv3.lt tada moteris pabrėžė, kad šią problemą yra būtina spręsti, kol ji netapo dar didesne.

Violeta taip pat atskleidė, kad pati dėl to jau ėmėsi veiksmų.

„Parašiau pareiškimą policijai, žiūrėsime, ką galima dėl to padaryti“, – tada teigė ji.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

1
1
2025-11-10 12:18
padekok gabrieliui ir visai saikai konservatoriu laisves liberalu jie prisiveze ir leido daryti ka nori net leido kalbeti sava kalba,o mokytoja po siai dienai tampoma po teismus,kad atvaziavusieji mokintusi lietuviskai
Atsakyti
viskas OK lyg ir
viskas OK lyg ir
2025-11-10 12:05
bet kol koks nors 'garsus irgi zinomas' zmogus kazko internete neparaso, tai kaip ir nebutina reaguoti i tokius dalykus, ar ne taip atrodo?
Atsakyti
Che
Che
2025-11-10 12:43
Labai protinga prisileisti svetimų tūkstančiais, o po to pradėti juos auklėti, šaukti, kokie jie blogi, uždarinėti jų mokyklas ir t.t. ir pan. Tiesiog prašyte prašoma, kad ateitų jų didysis tėtė ir apgintų. Žanro klasika. Ar ne taip buvo su Sudetų kraštu?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
