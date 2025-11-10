Violetai Baublienei nutarus netylėti apie tai, ką rusakalbiai daro Lietuvoje – policijos reakcija

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Vilniaus apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vyresniuoju specialistu Tomu Bražėnu, kuris pakomentavo situaciją.
Naujienų portalui tv3.lt jis teigė:
„Informaciją dėl triukšmo pareigūnai registravo lapkričio 1 d. apie 12.17val.
Pranešėja informavo, jog Totorių g., Vilniuje, nakties metu grupė rusakalbių asmenų garsiai leido rusišką muziką, elgėsi trukšmingai, šlapinosi prie greta esančio kiemo vartų, būriavosi, vartojo necenzūrinius žodžius.
Vilniaus m. 3-ajame policijos komisariate dėl neteisėtų veikų pradėta administracinė teisena pagal LR ANK 481 str. Šiai dienai vienam iš neteisėtą veiką vykdžiusių asmenų surašytas AN protokolas.“
Užfiksavo nemalonų vaizdą
Primename, kad V. Baublienė užfiksavo asmenis, kurie Vilniaus gatvėse pažeidžia viešąją tvarką: leidžia rusišką muziką, šlapinasi.
Apie tai ji pranešė socialiniame tinkle Facebook, įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Ji rašė:
„Apie vakar. Ir ne į Vėlinių temą.
Kai atsikraustėme į Senamiestį, jame gyventi dar nebuvo nei madinga, nei brangu.
Naktimis gatvėse ir kiemuose čia lakstė nedagėrę kaimynai, daužydavosi iki kraujų, vaikydavosi su peiliais, bučiuodavosi, bliaudavo savas dainas – den pabedy.
Šlapinimasis tarpuvartėse buvo „norma“, o kūno skysčių ir turinio smarvė buvo tikrasis Senamiesčio kvapas.
Bet blaiva galva su kaimynais jie sveikindavosi ir „savų“ naktimis neliesdavo.
Vakar naktį grįžo senovė.
Grižo naujųjų laikų migrantų pavidalu. Su visu jiems būdingu „manieringumu“.
Liko nedaug laiko kol šitie pradės liesti visus. Bus jų gaujos, grupuotės, jų jėga, jų muzika, jų kalba, jų elgsena, jų fonas, kuris jau ir akivaizdus.
Jie jau rimtai grįžo.
Sunku suprasti kurios šalies migrantai keroja, dauguma jų kalba den pabedy kalba, turi LT automobilių numerius, elgiasi agresyviai, garsiai ir chamiškai.
Tai ką darom?“, – į visuomenę kreipėsi V. Baublienė.
Naujienų portalui tv3.lt tada moteris pabrėžė, kad šią problemą yra būtina spręsti, kol ji netapo dar didesne.
Violeta taip pat atskleidė, kad pati dėl to jau ėmėsi veiksmų.
„Parašiau pareiškimą policijai, žiūrėsime, ką galima dėl to padaryti“, – tada teigė ji.
