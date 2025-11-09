Jaunyste ir energija spinduliuojanti Vaiva Budraitytė niekada nevalgo šių produktų: „Jie sendina“

Atvirame interviu moteris sutiko pasidalinti gyvenimo svetur ypatumais bei atskleisti, kokie dalykai padeda išlaikyti jaunatviškumą.
Dabartinis gyvenimo etapas užsienyje
Pasakodama apie veiklas, kuriomis užsiima gyvendama svetur, pašnekovė sakė, kad nuo darbų tikrai neatitolo. Nepaisant to, Graikijoje jaučiasi geriau dėl palankesnio klimato.
„Ryte atsikeliu ir einu maudytis į jūrą. Stengiuosi kuo ilgiau išnaudoti laiką, kol vanduo dar šiltas. Nors jis panašus į Baltijos jūrą, tikriausiai šiek tiek šiltesnis. Vasarą čia būna panaši temperatūra kaip pas mus – gal tik saulė nebe tokia kaitri, todėl nebesideginu. Anksčiau pagulėdavau saulėje kokias 5-10 minučių, tada eidavau į jūrą, o paskui – namo.
Toliau viskas pagal rutiną: verdu kavą, atsakinėju į klientų laiškus, registruoju žmones, dirbu įvairius darbus. Žodžiu, mano kasdienybė dėl darbo beveik nepasikeitė. Tik tiek, kad čia daugiau saulės, daugiau džiaugsmo. Nėra taip, kaip Lietuvoje, kai pasižiūri – pūga, vėjas ar lietus“, – sakė ji.
Pasak astrologės, graikai ir lietuviai – kur kas panašesni nei būtų galima pagalvoti. Ji taip pat išskyrė graikų vertybes ir religingumą.
„Mūsų kultūros yra nepaprastai artimos. Baltų ir graikų kalbos dėstomos viso pasaulio indoeuropeistikos katedrose universitetuose. Graikijoje taip pat dėstoma lietuvių kalba. Taigi, mūsų kultūros yra itin artimos, o kalbos – labai sudėtingos ir įdomios. Dabar kaip tik mokausi graikų kalbos, noriu versti. Anksčiau šokau ir tradicinius graikų šokius, bet supratusi, kad ten nesu tobula, nustojau.
Buvo labai lengva prisitaikyti todėl, kad pas juos yra šeimos vertės, yra viskas. Ne tai, kad šeima – tetė, mama ir vaikai. Tai yra sena tradicija – dėdės, tetos, krikšto tėveliai. Graikai, žinoma, yra gana religingi, juk pirmoji Biblija buvo parašyta graikų kalba. Tačiau įdomiausia tai, kad jie neprarado ir savo senojo, pagoniškojo tikėjimo“, – pastebėjo moteris.
Lietuviai Graikijoje ir šeimos ryšys
Pasak Vaivos, Graikijoje susirinkę lietuviai skiriasi nuo tų, esančių kitose šalyse.
„Be to, čia, Graikijoje, tarp lietuvių susibūrusi gana išsilavinusi, inteligentiška bendruomenė. Tai ne taip, kaip, tarkime, Anglijoje, kur išvykusių tautiečių yra visokių. Čia žmonės organizuoti, integravęsi, geranoriški ir labai draugiški“, – kalbėjo V. Budraitytė.
Nors šiuo metu žinoma moteris yra toli nuo savo dukros ir anūkės, ryšio neprarado. Gyvenimo akimirkomis jos dalijasi kiekvieną dieną.
„Dabar mes kalbamės telefonu, o šiaip galima paskambinti vaizdo skambučiu ir matyti vieniems kitus. Taip smagu – parodo man kačiukus, ką nors naujo, pasipasakoja. Aš tikrai nebendrauju mažiau nei anksčiau, tiesiog dabar visa tai vyksta per ekraną. Kartais rodo, ką gamina, o dabar, kai jie pasiėmė du naujus kačiukus, tai viską filmuoja – rodo, kaip anūkė su jais žaidžia, kaip auga. Tikrai jokio ryšio nepraradome, viskas kaip visada“, – teigė pašnekovė.
Sulaukia kritikos
Nepaisant to, kad Vaiva gyvenimu užsienyje mėgaujasi, susilaukia įvairių komentarų. Pasak jos, toks komentatorių reiškiamas mąstymas yra sovietinis palikimas.
„Kai gyveni kitoje šalyje, kai kurie žmonės vis dar galvoja, kad išvažiavęs „išdavei tėvynę“. Kartais net parašo kokį komentarą – esą palikai Lietuvą, tai reiškia, išsižadėjai jos.
Toks požiūris likęs dar iš sovietinių laikų. Mano kartos žmonės gerai prisimena: jeigu kas nors išvykdavo į Vokietiją, į kokią kitą šalį, ar ištekėdavo, tarkime, už užsieniečio, ypač amerikiečio ar austro – iškart būdavo laikomas tėvynės išdaviku. Nesvarbu, ar tu buvai disidentas, ar tiesiog meilės emigrantas – vis tiek „išdavikas“.
Aš juk išvažiavau į Graikiją jau po visko – užauginusi vaikus, atlikusi savo socialinę pareigą visomis prasmėmis. Iki šiol moku mokesčius Lietuvai, bet vis tiek kai kurių savo bendraamžių akyse, ypač tų, kurie užaugo sovietmečiu, lieku tarsi „tėvynės išdavikė“, – stebėjosi astrologė.
Jaunystės paslaptis
Nors Vaivai 64-eri, moteris ne tik atrodo, bet ir jaučiasi žymiai jaunesne. Tai – ne atsitiktinumas. Ji atskleidė, kad norint išlaikyti jaunystę, teko kai kurių dalykų atsisakyti.
„Jau apie 25 metus nevalgau pieno produktų – jokio kefyro, sūrio, ledų ar kitų fermentuotų pieno produktų, nes jie „sendina“ organizmą ir šalina jo energiją. Geriu tik šiltą vandenį. Net Graikijoje visada prašau, kad vanduo nebūtų tiesiai iš šaldytuvo, nes šaltas vanduo gali sutrikdyti organizmą. Praktikuoju badavimus, pasninkus, meditacijas“, – vardijo moteris.
Ji taip pat nevengia ir fizinio aktyvumo, kuris padeda ne tik kūnui, bet ir sielai.
„Turiu vibro platformą, labai daug vaikštau, per dieną nueinu apie 10-20 km – visa tai padeda palaikyti kūną ir mintis harmonijoje“, – pasakojo ji.
Tačiau energiją ir gyvybingumą, pašnekovės teigimu, lemia ir astrologija.
„Pirmiausia noriu pasakyti, kad turiu daug energijos – mano Marsas stiprus ir palankus, o tai reiškia, kad turiu daug gyvybinės jėgos ir veiklos impulso. Uranas man taip pat palankus, o Plutonas horoskope duoda labai didelį laisvės pojūtį, erdvės ir nepriklausomybės troškimą“, – sakė V. Budraitytė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!