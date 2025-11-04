Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus: ši pilnatis smogs su trenksmu

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, ko tikėtis iš pilnaties.
Pasak pašnekovės, šįkart jos bijoti visai nereikėtų, nes Lietuvai ji atneš daug malonių aspektų.
„Iš tikrųjų, lapkričio visas mėnuo yra pakankamai geras Lietuvai, palyginus su spaliu ar būsimu gruodžiu, todėl žmonės gali labai džiaugtis, savaitė bus labai maloni“, – teigė ji.
Geras metas prašyti didesnės algos
V. Budraitytė pokalbio metu pirmiausia palietė karjeros ir darbo sritį. Ji pasakojo, kad tam laikas palankus.
Pasak jos, vertėtų daugiau laiko skirti savireklamai, jeigu norima didesnio atlyginimo, o taip pat verta užbaigti įsisenėjusius darbus.
„Bus palankus laikas save reklamuoti, ieškoti geresnio darbo, prašyti didesnės algos. Taip pat reiktų nudirbti darbus, kurie buvo atidėlioti“, – sakė ji.
Astrologės teigimu, visa tai padaryti visai nebus sunku, nes tęsiasi aktyvumo periodas. Ji teigė, kad net ir tie, kuriems kasdienybėje trūksta jėgų, jausis geriau.
„Taip pat palankus metas organizmo iškrovai – pasninkavimui, valymui. Geriausias laikas įprastai būna gruodį, bet ir dabar puikus metas“, – sakė ji.
Laikas atsisakyti priklausomybių
Kadangi šis periodas yra puikus iškrovai metas, V. Budraitytė pridėjo, kad atsisakyti priklausomybių dabar – sveikintinas tikslas.
Anot jos, visi tie, kurie pradės gyvenimą be jų, gali sulaukti pasisekimo, nes šiuo metu Saturnas suteiks valios.
„Jeigu norite atsisakyti priklausomybių, darykite tai dabar. Šiuo metu puikus laikas metant gerti ar rūkyti“, – teigė ji.
O pasiteiravus pašnekovės apie emocinį foną, ji paaiškino, kad jis bus vidutiniškas.
Anot jos, konfliktų gali būti sunku išvengti, o ypač jeigu dažnai lankomasi pas giminaičius.
„Labiausiai erzinti gali patys artimiausi žmonės – tėvai, vaikai, seneliai“, – paaiškino ji.
Siuntė įspėjimą 2 Zodiako ženklams
Pokalbio pabaigoje V. Budraitytė įvardijo sėkmingiausius ir mažiausiai sėkmingus savaitės Zodiako ženklus.
Pirmiausia, ji prakalbo apie tuos, kuriuos pilnaties metu lydės sėkmė: „Labai gerai bus Žuvims, Mergelėms, neblogas laikas Dvyniams, Šauliams.“
Taip pat pokalbio metu ji turėjo tam tikrų pastabų dar dviem Zodiako ženklams. Nors jiems savaitė bus gana stabili, tačiau V. Budraitytė ragino daugiau atsisukti į save.
„Ožiaragiams reiktų mažiau dirbti, o Vėžiams – mažiau lakstyti apie vaikus“, – teigė ji.
Galiausiai, V. Budraitytė atskleidė, kurie Zodiako ženklai šią savaitę turėtų pasisaugoti. Pasak jos, savaitė jiems nepalanki.
„Avinams ir Svarstyklėms reiktų pasisaugoti. Avinams – nelakstyti už vairo, Svarstyklėms – nedejuoti, neieškoti idealaus taško“, – pabrėžė ji.