Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Šį Zodiako ženklą aplankys meilė: gims naujos rožinės viltys

2025-10-28 06:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 06:23

Spalio 28-osios horoskopas: išlaisvinkite jėgą, kuri kyla iš vidinės tylos.

Šį Zodiako ženklą aplankys meilė: gims naujos rožinės viltys(nuotr. Shutterstock.com)

Spalio 28-osios horoskopas: išlaisvinkite jėgą, kuri kyla iš vidinės tylos.

REKLAMA
0

Šiandienos energija kviečia ne tik veikti, bet ir suvokti savo motyvacijų šaknis. Tai diena, kai žodžiai ir mintys turi ypatingą galią. Iki vidurdienio verta skirti laiko apmąstymams, paleisti vidinius blokus ir įkvėpti naujos krypties į savo planus. Antroje dienos pusėje prasminga imtis veiksmų, kurie stiprina pasitikėjimą savimi ir tvirtina pagrindą ateičiai. Tai metas, kai ryžtas ir nuolankumas kartu sukuria stiprią jėgą leidžiančią pasiekti realų rezultatą be įtampos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Ši diena skatins ieškoti prasmės ir dvasinio kelio. Naujos idėjos gali atverti platesnį požiūrį į gyvenimą. Tikėjimas savo vizija suteiks jėgų įgyvendinti sumanymus.

REKLAMA
REKLAMA

JAUTIS. Galite pajusti stiprų norą keistis ir atsinaujinti. Diena palanki vidiniam apsivalymui ir senų įpročių paleidimui. Pasitikėkite intuicija ji ves teisingu keliu. 

REKLAMA

DVYNIAI. Santykiai taps veidrodžiu atspindinčiu jūsų pačių emocijas. Atviras dialogas leis išspręsti senus nesutarimus. Diena tinkama atsiverti artumui ir empatijai.

VĖŽYS. Darbo srityje gali atsirasti naujų galimybių kurios reikalauja atsakomybės. Skirkite dėmesio sveikatai ir vidinei pusiausvyrai. Maži žingsniai šiandien duos ilgalaikį rezultatą.

LIŪTAS. Kūrybinis įkvėpimas taps jūsų stiprybe jei leisite sau išreikšti jausmus. Diena tinkama meilei romantikai ir saviraiškai. Leiskite širdžiai kalbėti garsiau už protą. 

REKLAMA
REKLAMA

MERGELĖ. Šiandien norėsis daugiau laiko skirti namams ir artimiesiems. Ramybė ir tvarka suteiks saugumo pojūtį. Dvasinis komfortas ateis per rūpestį kasdienybe.

SVARSTYKLĖS. Bendravimas bus raktas į supratimą ir harmoniją. Pasirinkite švelnius žodžius jie atvers duris į naujas galimybes. Diena tinkama trumpoms kelionėms ar įkvėpimui rasti.

SKORPIONAS. Finansiniai reikalai pareikalaus dėmesio ir atsakingų sprendimų. Išvengsite įtampos jei pasikliausite savo nuojauta. Ramus požiūris leis priimti naudingus sprendimus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ŠAULYS. Ši diena kvies imtis naujos krypties ar išdrįsti keisti senas nuostatas. Pasitikėkite savo sprendimais net jei kelias atrodo nežinomas. Vidinė drąsa atneš laimėjimų.

OŽIARAGIS. Poilsis ir savistaba leis atgauti jėgas. Atsiribokite nuo triukšmo kad išgirstumėte savo širdies balsą. Vidinė tyla taps atsinaujinimo šaltiniu.

REKLAMA

VANDENIS. Draugystės ir bendradarbiavimas suteiks įkvėpimo naujiems tikslams. Laikas dalintis idėjomis ir ieškoti vienybės. Bendros pastangos duos apčiuopiamų rezultatų.

ŽUVYS. Darbo srityje gali išryškėti nauji iššūkiai kurie skatins augti. Nevenkite atsakomybės nes ji atneš pripažinimą. Diena tinkama planams kurie veda į ilgalaikę sėkmę.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

Spalio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.27-11.02: svečiuose – atlikėjas Paulius Pročkys-Baggy B
Spalio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.20-10.26: svečiuose – stilistė Marija Palaikytė
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų