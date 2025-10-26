Artėja permainų laikas: nesakykite, kad neįspėjo

Šiandien verta atsigręžti į paprastus, bet prasmingus darbus, sutvarkyti namus, atsikratyti nereikalingų daiktų ar minčių, kurios stabdo augimą. Kūnui tiks lengvas maistas, šiltos arbatos ir ramus poilsis, kad energija galėtų laisvai tekėti. Pasivaikščiojimas gamtoje ar laikas su žeme padės atkurti vidinę pusiausvyrą ir nuraminti protą. Tai diena, kai paleisdami seną energiją sukuriame vietos naujam įkvėpimui ir šviesesniam rytojui.
AVINAS. Šiandien jus lydės noras pažinti naujas idėjas ir išplėsti akiratį. Galimi netikėti susitikimai ar pokalbiai, kurie pakeis požiūrį į ateitį. Klausykite intuicijos ji padės atskirti svarbiausius sprendimus nuo nereikalingų minčių.
JAUTIS. Diena skatins gilintis į vidinius procesus ir išsiaiškinti tai kas buvo paslėpta. Gali atskleisti naujų įžvalgų apie santykius ar finansus. Ramus požiūris padės atrasti stabilumą net tarp permainų.
DVYNIAI. Santykiai šiandien taps jūsų veidrodžiu, todėl verta įsiklausyti į kitų žmonių nuomonę. Bendradarbiavimas ir pagarba sustiprins ryšius. Ieškokite bendrų tikslų ir venkite ginčų dėl smulkmenų.
VĖŽYS. Darbo reikalai reikalauja atidumo ir kantrybės tačiau pastangos duos gerų rezultatų. Skirkite laiko sveikatai pasirūpinkite kūnu ir poilsiu. Dienos pabaigoje jausitės ramiau jei išlaikysite tvarką ir aiškumą.
LIŪTAS. Kūrybinės idėjos gali jus maloniai nustebinti ir įkvėpti naujiems planams. Širdies reikalai bus jautrūs todėl svarbu veikti nuoširdžiai. Džiaukitės mažomis akimirkomis jos suteiks daug prasmės.
MERGELĖ. Diena kvies pasirūpinti namų aplinka ir artimųjų gerove. Nedideli pokyčiai ar atsinaujinimas suteiks jaukumo. Ramybė ir aiškus planas padės išvengti streso.
SVARSTYKLĖS. Bendravimas šiandien gali atverti naujų kelių svarbu būti atviriems ir nuoširdiems. Idėjos gimsta greitai todėl verta jas užrašyti. Šiltas žodis ar pagarbus tonas padės išlaikyti harmoniją santykiuose.
SKORPIONAS. Finansiniai klausimai reikalauja apgalvoto požiūrio venkite skubotų sprendimų. Ši diena tinkama planuoti ir peržiūrėti prioritetus. Pasitikėkite savo vidiniu balsu jis nukreips tinkama kryptimi.
ŠAULYS. Jausitės labiau energingi ir norėsite imtis veiksmų todėl svarbu nukreipti jėgą tikslingai. Ši diena palanki saviugdai ir asmeniniam augimui. Džiaukitės laisvės akimirkomis jos padės atsiverti naujoms galimybėms.
OŽIARAGIS. Diena skatina apmąstyti praeities sprendimus ir iš jų pasimokyti. Venkite pervargimo raskite laiko poilsiui. Vidinė ramybė bus stipresnė už išorinius triukšmus.
VANDENIS. Bendri projektai ir idėjos šiandien įgaus naują pagreitį. Laikykitės tikslo ir pasitikėkite savo vizija. Gali atsirasti žmonių kurie pasiūlys netikėtą paramą.
ŽUVYS. Darbo sritis gali atnešti netikėtą atsakomybę ar pasiūlymą. Ramus ir išmintingas požiūris padės įveikti iššūkius. Dienos pabaigoje verta skirti laiko apmąstymams ir poilsiui kad atgautumėte pusiausvyrą.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.