Prasideda išskirtinis laikas: Vaiva Budraitytė kreipiasi į 2 Zodiako ženklus

Savo žiniomis apie jaunatį pasidalijo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
„Numatomas labai geras ir smagus laikas“, – apie savaitę pasakojo ji.
Verta mokytis ir sportuoti
Astrologė pasakojo, kad pirmoji gera žinia apie jaunatį ypač džiugins moksleivius, studentus ir kitus mokslo žmones.
„Ypatingai gerai jausis žmonės, kurie mokosi, nes dabar labai palanki Merkurijaus padėtis.
Tai reiškia, kad laikas bus šaunus, geras ir malonus mokslams. Tad jeigu reiks kažką išmokti iki mėnesio pabaigos, imkitės to, mokykitės ir atsiskaitykite“, – skatino ji.
Malonus laikas ir pasiekimai taip pat laukia tų, kurie dažniau išeis iš namų, skirs laiko fizinei veiklai.
„Fizine prasme būsime ypatingai aktyvūs iki mėnesio pabaigos, nes Marsas yra labai geroje padėtyje su Saule, sudaro trigoną.
Tad sportininkai gali jaunaties pradžioje pasiekti gerų rezultatų“, – informavo astrologė.
Reikėtų pasisaugoti susirgimų
Negana to, malonu bus ir tiems, kuriems įdomūs meilės reikalai. Pasak V. Budraitytės, ypač džiaugsis vienišiai, nes padaugės pasimatymų.
„Seksualumas taip pat didėja, kyla pasitikėjimas savimi. Pakils ir seksualinis aktyvumas, tad tikrai eisite į pasimatymus, ieškosite antros pusės.
Nebus vienatvės, žmonės bus linkę būriuotis, eiti į renginius, vakarėlius. Morališkai jie jausis geriau“, – sakė ji.
Nepaisant to, vis dar reikėtų pasaugoti savo sveikatą, nes persišaldyti ar susirgti kitomis ligomis dabar – visai nesudėtinga.
„Susirgimų vis tik dar reikėtų saugotis, pasistenkite stiprinti save. Nors susirgimų skaičius mažės, bet dar ne laikas atsipalaiduoti“, – pranešė ji.
2 Zodiako ženklai turi būti atsargūs
Galiausiai, V. Budraitytė prabilo apie Zodiako ženklus. Anot jos, net keturi iš jų jaunatimi galės mėgautis iki soties:
„Labai seksis Žuvims ir Mergelėms, o taip pat neblogai seksis Dvyniams ir Šauliams.“
Vis tik du Zodiako ženklai per jaunatį turėtų būti atsargesni. Anot jos, dabar jiems nėra pats geriausias metas, tad verta vengti konfliktų, nesusipratimų.
„Skorpionams ir Jaučiams reiktų pasisaugoti, nes dabar jiems sudėtingesnis metas“, – sakė ji.